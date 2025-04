„Nejde o Trumpova cla. Skryté a vážné věci.” Americký miliardář promluvil

Velkým tématem jsou od minulého týdne cla, která Trumpova vláda uvalila na dovoz do Spojených států. Hovoří se o obchodní válce, reciproční opatření chystá například Čína, na což Donald Trump reaguje tak, že pokud Čína tato opatření nezruší, tak americká cla na čínské zboží zvýší ještě víc. Čína Trumpa obviňuje z toho, že si dělá, co chce, z protekcionismu a z ekonomického zastrašování.

Evropská unie tvrdí, že by ráda vyjednávala a přišla od ní nabídka na vzájemné nulové sazby cel na průmyslové výrobky, tedy např. ocel nebo auta. Zároveň ale navrhla odvetná cla pro případ, že by Trump dohodu nepřijal.

Americký miliardář a správce hedgeového fondu Bridgewater Associates Raymond Dalio však varuje, že cla samotná jsou projevem hlubších procesů. A ačkoliv je jim oprávněně věnována velká pozornost a jsou správně připisována Trumpovi, tak těmto procesům, které vedly ke zvolení Trumpa, a tedy i k těmto clům, se dostatečná pozornost nevěnuje.

„Co je mnohem důležitější si uvědomit, je, že jsme svědky klasického rozpadu hlavních měnových, politických a geopolitických řádů. K takovému zhroucení dochází zhruba jednou za život, ale v historii k němu došlo mnohokrát, když panovaly podobné neudržitelné podmínky,“ říká.

„Je například zjevně neslučitelné, aby v deglobalizujícím se světě, v němž si hlavní hráči nemohou věřit, že je ostatní hlavní hráči neodříznou od zboží, které potřebují (což je americký problém), nebo že jim nezaplatí peníze, které jim dluží (což je čínský problém), existovala jak velká obchodní nerovnováha, tak velká kapitálová nerovnováha.

Je to důsledek toho, že tyto strany jsou v určitém typu války, v níž je soběstačnost prvořadá. Každý, kdo studoval historii, ví, že taková rizika za takových okolností opakovaně vedla ke stejným druhům problémů, jakých jsme svědky nyní. Starý měnový/ekonomický řád, v němž země jako Čína levně vyrábějí, prodávají Američanům a získávají americká dluhová aktiva a Američané si na tyto nákupy půjčují peníze od zemí jako Čína a vytvářejí obrovské dluhové závazky, se tedy bude muset změnit.

Tyto zjevně neudržitelné okolnosti jsou o to horší, že vedly ke zhoršení stavu americké výroby, což jednak vede k úbytku pracovních míst ve střední třídě v USA a jednak vyžaduje, aby Amerika dovážela potřebné zboží ze země, kterou stále více vnímá jako nepřítele. V éře deglobalizace se tyto velké obchodní a kapitálové nerovnováhy, které odrážejí vzájemné obchodní a kapitálové propojení, budou muset tak či onak zmenšit,“ míní investor a správce hedgeového fondu a dodává, že by mělo být jasné, že americký státní dluh je neudržitelný, stejně jako tempo, jakým narůstá.

„Je zřejmé, že měnový řád se bude muset změnit velkým převratným způsobem, aby se všechny tyto nerovnováhy a excesy snížily, a my se nacházíme na počátku procesu jeho změny. To má obrovské důsledky pro kapitálový trh, který má obrovské ekonomické důsledky, do nichž se pustím jindy,“ doplnil Dalio ještě k prvnímu bodu.

„Tyto podmínky se projevují bojem o vítězství za každou cenu mezi pravicovými a levicovými populisty, o to, která strana bude mít moc a kontrolu nad řízením věcí. To vede k rozpadu demokracií, protože demokracie vyžadují kompromis a dodržování zásad právního státu a historie ukázala, že obojí se v obdobích, jako je to, v němž se nyní nacházíme, rozpadá. Historie také ukazuje, že se objevují silní autokratičtí vůdci, když se odstraní klasické demokracie a klasický právní stát jako překážky autokratického vedení. Je zřejmé, že současná nestabilní politická situace bude ovlivněna dalšími čtyřmi silami, které zde zmiňuji – např. problémy na burze a v ekonomice pravděpodobně vyvolají politické a geopolitické problémy,“ upozorňuje.

Stejně jako se rozpadá současný geopolitický řád, protože končí éra jedné velmoci, která diktovala pravidla. „Mnohostranný světový řád založený na spolupráci, který vedly USA, je nahrazován jednostranným přístupem založeným na mocenských pravidlech. V tomto novém uspořádání jsou USA stále největší mocností na světě a přechází na jednostranný přístup ‚Amerika na prvním místě‘. To se nyní projevuje v obchodní válce vedené Spojenými státy, geopolitické válce, technologické válce a v některých případech i ve vojenských válkách,“ soudí investor.

Jako další příznak vidí čím dál ničivější přírodní katastrofy, jako povodně, sucha či pandemii. A také nástup umělé inteligence.

Proto Dalio vyzývá, aby se lidé nenechali odradit od pozorování těchto sil dramatickými změnami, které se pak objevují v titulcích médií. „Pokud se jimi necháte rozptýlit, a) unikne vám, jak podmínky a dynamika těchto velkých sil způsobují tyto mediálně propírané změny, b) nedokážete se zamyslet nad tím, jak tyto mediálně propírané změny ovlivní tyto velké síly, a c) nedokážete se soustředit na to, jak se tento celkový velký cyklus a jeho jednotlivé části obvykle odehrávají, což vám hodně napoví o tom, co se pravděpodobně stane,“ varuje s tím, že současné dění je jen opakování toho, co se již v historii stalo.

