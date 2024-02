„Nejezděte.“ Nizozemsko, ráj elektromobilů, procitlo ze sna

V roce 2022 mohlo být Nizozemí vzorem i pro české nadšence do elektromobility. V zemi vyrostlo na 100 tisíc veřejných dobíjecích stanic a další stovky tisíc dobíječek elektromobilů si lidé pořizovali domů. Jenže na počátku roku 2024 se ukazuje, že velký rozmach elektromobility má pro Nizozemce i stinné stránky. Teď kvůli přetížení elektrické sítě slyší řidiči zprávu: V tuto dobu k nabíjecím stanicím nejezděte. A jsou i další důvody, proč „ráj elektromobilů“ procitl ze sna.

Ještě v polovině roku 2022 vycházelo nemalé množství zpráv o tom, že Nizozemsko už vybudovalo síť sta tisíc nabíječek elektromobilů.

„Podle nizozemské Národní agendy pro nabíjecí infrastrukturu (NAL) je v současnosti v zemi už více než 100 000 veřejných dobíjecích stanic. Země tak nabízí jednu z nejlepších evropských infrastruktur pro nabíjení elektromobilů. Mimo veřejných stanic je ale podle místních úřadů v zemi i dalších téměř 250 tisíc nabíjecích míst, která jsou soukromá. V Česku je oproti tomu v současnosti nabíjecích stanic minimum, tedy něco přes tisícovku,“ napsal k tématu např. server Energožrouti v květnu 2022.

Jenže po roce a půl je situace zcela jiná. Publicista Petr Miller na serveru Autoforum upozornil, že „nizozemská elektrická síť už kolabuje, operátor nařídí vypnutí dobíjecích stanic elektromobilů pro miliony lidí od 16 do 21 hod“. Miler zdůraznil, že tato slova píše coby autor s přímou zkušeností ze života v Nizozemí, kde z pracovních důvodů tráví asi polovinu roku.

Se stejnou zprávou přišlo i nizozemské veřejnoprávní vysílání NOS. S výzvou, aby v této době lidé svá elektroauta nenabíjeli, vyrukovala společnost Stedin, regionální provozovatel nabíjecích stanic. S dovětkem, že „v uvedených hodinách síť praská ve švech“.

„Ve většině rezidenčních oblastí v Nizozemsku pochází nízkonapěťová elektrická síť z doby, kdy byly všechny domy vytápěny plynem. Sporák a přívod teplé vody také běžel na plyn. Všechna auta jezdila na benzín nebo naftu. Mnoho lidí nyní přechází na (hybridní) tepelná čerpadla a indukční kamna. V důsledku toho jsou napájecí kabely od konce odpoledne velmi vytížené. Součástí jsou i elektromobily. To na mnoha místech vystavuje síť ve špičce tlaku. V důsledku toho by mohlo dojít k výpadku proudu asi u jednoho a půl milionu domácností. V Nizozemsku je proto třeba položit 105 000 kilometrů kabelů a postavit 54 000 dalších transformátorových domů. To znamená, že každá třetí ulice v Nizozemsku bude muset projít generální opravou, aby se posílila elektrická síť,“ upozornila veřejnoprávní NOS.

V současné době prý v Nizozemí jezdí asi 450 tisíc elektromobilů, ale v roce 2030 už by to podle odhadů mohly být až 2 miliony. Proto bude třeba elektrickou síť posílit opravdu výrazně.

Inovační centrum ElaadNL, které zkoumá a testuje model udržitelného nabíjení elektroaut, navíc tvrdí, že po roce 2030 počet elektroaut v ulicích Nizozemí ještě výrazně naroste.

„Výzkumníci dat z ElaadNL aktualizovali osobní automobily Elaad Outlook 2021. Vědci očekávají omezený růst počtu elektromobilů do roku 2030. Podíl elektromobilů však bude po roce 2030 nadále výrazně růst, dokonce o něco rychleji, než se dosud předpokládalo,“ oznámilo inovační centrum.

Robert van Gent z Asociace řidičů elektromobilů se obává, že prohlášení společnosti Stedin by mohlo od pořízení elektroauta odradit ty řidiče, kteří o jeho koupi sice uvažovali, ale stále ještě pochybují o tom, zda půjde o opravdu výhodnou koupi. Zvlášť, když zmizí daňové zvýhodnění těchto vozů.

„Tyto typy hovorů mohou mít odstrašující účinek na motoristy, kteří stále jezdí na benzín a uvažují o pořízení elektromobilu,“ myslí si Van Gent.

Publicista Petr Miler zdůraznil, že opakovaně upozorňoval, že podobné problémy přijdou. Že v důsledku velkého množství elektroaut, které bude třeba připojit k nabíječkám, bude elektrická síť přetížená. Dalším problémem je podle něj i omezený dojezd elektroaut. Ani jeden z těchto dvou velkých problémů elektromobility se nepodařilo vyřešit a Miler jen kroutí hlavou nad tím, proč někdo elektromobilitu stále tak důrazně prosazuje.

„Elektromobily jsou přes veškeré přerozdělování a další manipulace s trhem v jejich prospěch pořád velmi drahé. Na jejich (ne)použitelnosti se nic nezměnilo a problémy způsobené zejména extrémními ztrátami hodnoty jen bují. To všechno se dalo čekat, fascinuje mě ale, že se už teď potýkáme se selhávající elektrickou sítí. Neděje se tak v Rumunsku nebo v jiné zemi, kde infrastruktura může být snadno zaostalá, ale právě v Nizozemsku. Nedávno jsme psali o Utrechtu a tamních problémech, ale to je „Zelená pevnost“, která jen narazila na limity svého dogmatismu. Nový problém je mnohem větší. Nizozemský operátor sítě Stedin, státní firma obsluhující Randstad, největší metropolitní oblast v zemi zahrnující i Amstredam, Rotterdam, Haag a právě Utrecht, totiž vzal ručník a hodil ho do ringu s tím, že není schopen dále garantovat soustavné dodávky elektrické energie ve špičkách, pakliže nedojde k úplné eliminaci části spotřeby v problematických časech,“ upozornil publicista.

A zdůraznil, že omezení čerpání elektřiny, po kterém volá Stedin, bude jen dočasné, protože zmíněné problémy přetrvají.

