„Nejhorší hurikán za sto let. Kvůli změně klimatu,“ říkala média i aktivisté. Zase je to jinak

Hurikán Milton ve čtvrtek prošel Floridou ze západu na východ, poté území tohoto amerického státu opustil a zamířil nad oceán. Když bouře dorazila nad pevninu, měla sílu hurikánu třetí kategorie z pětistupňové škály, při odchodu byla na prvním stupni. Hurikán má zatím šestnáct potvrzených obětí.

Varování, že se oblastí přežene „extrémně nebezpečný vítr o síle hurikánu“ byla veliká. Americký prezident Joe Biden v úterý apeloval na obyvatele předpovídané trasy hurikánu, aby urychleně svá obydlí opustili. Vzkázal jim, že „jde o život“ a že následky hurikány mohou být katastrofální. CNN Prima NEWS o víkendu zveřejnila varující informace z amerického tisku.

„Nemyslím si, že teď můžu být mimo naši zemi. Hurikán Milton může být nejhorší za posledních sto let,“ sdílel Deník N vysvětlení amerického prezidenta Bidena, proč odložil plánovanou cestu na bezpečnostní summit do Německa na základnu Ramstein. „Je to otázka života a smrti,“ řekl.

„Mohu říct bez jakékoli dramatizace: Jestli v jedné z těch evakuačních zón zůstanete, zemřete,“ pro televizní stanici CNN v noci na úterý prohlásila starostka floridského města Tampy Jane Castorová.

"I can say this without any dramatization whatsoever: If you choose to stay in one of those evacuation areas, you are going to die." - Tampa Mayor Jane Castor

Varování, že na Floridě udeří nejhorší bouře za 100 let byla však podle herního vývojáře a spoluzakladatele Společnosti pro obranu svobody projevu Daniela Vávry silně zavádějící. „Nešlo si nevšimnout zprávy, že Milton byl ‚nejhorší bouří za 100 let‘. Respektive zprávy, že by MOHL BÝT. Řekl to Biden a někteří američtí meteorologové a naše média to bez jakéhokoliv ověřování hojně opakovala. Běžný člověk registroval, že to je nejhorší bouře za sto let. Detail, že i ten plačící meteorolog na CNN řekl ‚mohla by být‘, mu zcela unikl,“ uvedl ve svém facebookovém komentáři.

Odkázal na zajímavá data, po kterých zapátral student meteorologie Chris Martz. Ten na základě historických dat tvrdí, že Milton není nejhorší hurikán za 100 let. „Milton je 31. nejintenzivnější od roku 1851 a je na 31. místě s Sea Islands (1893), Great Atlantic (1944), Floridou (1949), Fran (1996) a Gustavem (2008). Celkem došlo od roku 1851 na 73 dalších hurikánů, které zasáhly americkou pevninu buď se stejnou intenzitou, nebo silnější. Konkrétně na Floridě je Milton na 18. místě nastejno s hurikánem Florida z roku 1949. Od roku 1851 zasáhlo Floridu 28 hurikánů se stejnou nebo větší intenzitou. 20 z nich udeřilo před více než 20 lety a 17 z nich bylo v roce 1960 nebo před ním.“

„Podle těchto dat za posledních 173 let tedy vychází, že hurikán podobné intenzity se v USA odehraje jednou za dva a půl roku.“

Zpochybňuje rovněž i tvrzení, že hurikán Milton byl způsoben v důsledku globální změny klimatu, a to konkrétně zvýšenou teplotou oceánu v Mexickém zálivu. Data, která sdílel, ukazují, že neexistuje absolutně žádná korelace mezi teplotou Mexického zálivu a silou hurikánů. Nejsilnější hurikán proběhl v době, kdy teplota byla podprůměrná a souvislost teploty s intenzitou prostě neexistuje.

„Podle statistik v posledních dekádách intenzita hurikánů v USA klesala, stejně tak jako škody jimi způsobené, podle dat z pojišťoven. Ale samozřejmě, to jsou všechno dezinformace. Ani si to nemusíte ověřovat. Všechno je to vymyšlené nepřátelskou propagandou a jen jsem vás před tím chtěl varovat,“ doplnil závěrem Daniel Vávra.

Před varovnými slovy meteorologů, že vznikl hurikán Milton v souvislosti s klimatickou změnou, alarmovala také česká odnož Extinction Rebellion, jejímž cílem je apelovat na politiky, aby řešili klimatickou krizi. „Když meteorologové začnou v televizi brečet, tak víte, že je něco špatně,“ poukázala na slova amerického meteorologa, který tvrdí, že tyto přírodní katastrofy řídí jen a pouze globální oteplování.

„Lidé na Floridě teď zaplatí za chamtivost fosilních společností, které věděly, co způsobí spalování fosilních paliv, ale rozhodli se to ignorovat,“ dodali klimatičtí aktivisté.

