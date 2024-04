„Nejmasivnější dezinformace.“ Odstranění Zemana: Úniky od ochranky, připravený plán. Vše je venku

reklama

Snem Fialovy garnitury bylo zbavit prezidenta Zemana pravomocí na základě tvrzení, že mu zdraví nedovoluje dále vykonávat úřad. Hra lékařů, médií, politiků, aby byl Miloš Zeman odstraněn, aby nepřekážel při formování nové vlády a aby zaplatil za vše, čím jako prezident vadil, píšou v knize Spiknutí: Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR její autoři Radim Panenka z ParlamentníchListů.cz a spisovatel a moderátor Luboš Procházka.

Tato investigativní kniha byla pokřtěna v uplynulém týdnu. Křtu se zúčastnil i bývalý prezident Miloš Zeman. A přišli i známí lidé jako Foldyna, Paroubek, Balák či Duka a Bohdalová.

Fotogalerie: - Spiknutí

Radim Panenka se věnuje roli médií v osudný podzim v roce 2021, kdy byl prezident Zeman hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. „Byli jsme svědky možná nejmasivnější dezinformační kampaně v našich moderních dějinách, které se dopouštěla přední česká média, ať už vědomě, nebo nevědomě,“ konstatuje Panenka, a že těžko si zpětně budou chtít přiznat, že média udělala chybu, a informovat o tom, co se tehdy skutečně dělo.

Na řadě dokumentů autoři v knize dokládají, jak sporně se vůči hlavě státu na podzim 2021 zachovaly dvě složky státu – Ústřední vojenská nemocnice řízená ministerstvem obrany, v jehož čele byl ministr Metnar z hnutí ANO, a také ochranka prezidenta republiky, ze které unikaly informace. Ochranná služba prezidenta je složkou ministerstva vnitra, tehdy vedeného ministrem Hamáčkem z ČSSD.

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 2% Kateřina Konečná 48% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 51898 lidí

„Myslím, že ministr Metnar ani ministr Hamáček vůbec netušili, co se v tom zákulisí děje, a neměli o tom přehled. Nevěděli, že je zkompletován plán na to, jak se pokusit izolovat prezidenta, aby nemohl mluvit k veřejnosti a alespoň trochu pracovat a ukázat, že neplatí oznámení Ústřední vojenské nemocnice, že není schopen vykonávat funkci,“ pokračuje Procházka.

„V té době bylo již po parlamentních volbách a bylo zřejmé, že ministerstva převezmou jiní lidé, jiné strany. Dokážu si představit, že tyto složky, a nejenom ony, už mohly mít svou loajalitu jinde,“ podotkl Radim Panenka.

Mlčení dnešních politiků, úřadů, resortů a dalších státních složek k celé záležitosti podle Panenky spíše ukazuje, že informacím v knize není ve skutečnosti příliš co vytýkat.

Už před samotnou hospitalizací Miloše Zemana se děly podivné věci, upozorňuje Radim Panenka. „Celé řadě aktivních politiků chodily zprávy, že prezident je hospitalizován, ale zatím o tom nemluví, nebo dokonce, že prezident zemřel před několik dny a jeho okolí to tají a že drží, s prominutím, jeho mrtvé tělo na zámku v Lánech a chtějí toho nevím jak využít, a podobné lživé zprávy. Podle našich informací na horkou linku ČTK opakovaně v noci volali neznámí lidé, kteří tvrdili, že podle jejich zdrojů prezident republiky zemřel.

Myslím, že to mělo za cíl vyvolat otazníky nad tím, že i potom, když představitelé kanceláře něco řekli, že to bude zpochybňováno a lidé tomu nebudou chtít věřit,“ uvedl Panenka, že šlo v podstatě o koordinovanou přípravu na to, co vše bude následovat.

Psali jsme: „To se dozvídám až od vás.“ Zima se střetl s Fischerem a ukázal čísla „Vzpoura!“ Zeman chce prošetřit konání Fischera, Vystrčila a dalších. Reakce jsou závažné. Promluvili i vlivní politici z minulosti Zemane, třes se. Spor s Fialou: Zasáhl Robert Záruba, manžel Fridrichové Ať se zbavíme Zemana... Kraus tehdy nechal Rumla mluvit. Bobošíková připomněla kavárně její vlastní slova

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE