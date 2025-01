„Nekupujte to.“ Potraviny. Srovnání cen s Německem, které rozpálí Čechy. Padla výzva

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11002 lidí terénního šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) kilogram másla vyšel průměrně na 286,54 Kč, což je o přibližně 3 koruny víc než kolik stál v listopadu, a o více než 68 korun více nežli v prosinci předloňského roku. Zatímco tak běžné 250gramové balení másla předloni vyšlo na cenu kolem 54,60 Kč, letos stojí přibližně 71,60 Kč a za peníze, které by vloni stačily na pět másel, tak letos nepořídíte ani čtyři.



Co takovou cenu másla v obchodech tvoří? Zatímco spotřebitelé zaplatili vloni v listopadu za kilo másla v obchodě dle ČSÚ průměrně přes 242 korun (60,50 Kč za 250gramovou kostku másla), producenti jej dodávají do obchodů za 224,50 Kč (cca 56 Kč za 250gramové balení). Mléko přitom zemědělci prodávali za cenu 12 Kč za litr, mlékárny do obchodů za cenu přes 15 Kč, a pokud nešlo na další zpracování, pak jej spotřebitelé našli v listopadu v regálech obchodů průměrně za téměř 24 Kč.



Obdobně na tom jsou též ceny vajec, jejichž cenovky ukazovaly průměrně v prosinci kolem 64 korun, přičemž předloni plato 10 vajec stálo průměrně 48,91 Kč. Cena, za níž 10kusové plato vajec prodávají zemědělci, přitom v listopadu činila dle dat ČSÚ 29,30 Kč a byla tak o dost nižší než tehdejší cena 47,60 Kč, za níž vejce potom následně obchody nabízí spotřebitelům.

Hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek v reakci na zdražování másla, které započalo v říjnu, napsal, že právě u nás tehdy jeho cena rostla s výjimkou Slovenska nejvíce v Evropě. Při skokovém růstu cen másla v říjnu totiž cena másla meziročně vzrostla na Slovensku o 49 % a u nás o téměř 41 %. Rozdíl tehdy nebyl až tak velký oproti nám ani v Německu, kde se tamním spotřebitelům ceny másla zvýšily o 40 %. To se však nyní mění. A nejinak tomu není i u vajec.

Zatímco totiž u nás máslo a vejce zlevňují výrazněji pod cenovky kolem 70 korun jen v rámci slevových akcích, kterými se supermarkety snaží nalákat na omezené množství zákazníky, aby u nich utratily za další položky, v Německu jsou ceny, které u nás obchody označují za slevy, úplně běžné i bez jakýchkoli akcí.



Právě to lze vidět u vajec, které v Německu vyjdou na mnohem méně oproti českým cenám, jež byly v půli prosince průměrně na 64 korunách. Hned za hranicemi totiž aktuálně stojí necelá 2 eura. 10kusové plato vajec velikosti M a L pořídíte za 1,99 eur, tedy za méně než 50 korun, ve většině německých obchodů a nabízeny jsou tak za tuto cenu například v německém řetězci Netto, v německém Globusu či supermarketu Edeka. A to zcela bez slev, jelikož jde o běžnou cenu.









V Česku pak vejce za takovou cenu seženete těžko. Kupříkladu v supermarketu Tesco je nejlevnější plato 10 vajec z halového chovu za 64,90 Kč. Na stejnou cenu je pak prodávané též v Albertu či v Bille. Avšak v Globusu si pak připravte ještě o 5 korun více, jelikož tam vejce stojí až necelých 70 korun.











A podobná je situace rovněž u másla. Za 2,39 eur prodává máslo například německý Globus, což je v přepočtu necelých 60 korun.







Kolem 60 korun stojí též máslo v řetězci Aldi.





Oproti tomu v Česku v Globusu vyjde bez slevové akce nejlevnější máslo na 64,90 Kč a aktuální cena 56,90 Kč je pak pouze akční. 64,90 Kč jako „neporazitelnou“ cenu pak u svého nejlevněji prodávaného 250gramového balení másla označuje Albert, avšak pokud vezmeme v potaz pouze ceny bez slevových akcí, pak je nejlevněji prodávané 250gramové máslo v Albertu to od značky Milkpol za 69,90 Kč.











V Bille vyjde nejlevnější 250gramové máslo na 67,90 Kč a v supermarketu Tesco na 64,90 Kč. Bez akčních nabídek tak ani ceny másla neatakují běžné německé ceny.











Proč je v Německu levněji?

Anketa Chcete, aby ruští lední hokejisté startovali na olympiádě 2026? Ano, za všech okolností 93% Podle vývoje války na Ukrajině 2% Ne, rozhodně ne 4% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7285 lidí



Kromě toho má do vývoje vstupovat také role českých spotřebitelů. Dle Havla by již v tuto chvíli lidé neměli vysoké ceny másla a vajec akceptovat, a přestože dodává, že si je vědom, že jde o základní potravinu, měli by se spotřebitelé snažit drahým potravinám v obchodech vyhnout, co nejvíce to je možné.



Jako třetí faktor pak podle agrárního analytika do cenotvorby vstupuje též „zelený lobbistický tlak“ na snížení spotřeby potravin živočišného původu. „Jak na evropské, tak na tuzemské úrovni po tímto tlakem živočišná produkce mírně klesá. Část chovatelů a producentů vajec a mléka buďto snižuje stavy zvířat anebo opouští tento trh. Není to zatím nikterak dynamický vývoj, ale děje se to,“ upozornil Havel pro ParlamentníListy.cz, že kvůli klesající nabídce by se ceny nemusely vrátit na původní úrovně.

Vzhledem k začátku roku a uzavírání nových smluv však míní, že by už ceny másla a vajec dále růst neměly a minimálně dojde k jejich stagnaci či konečně ke zlevnění. Otázkou však ještě dle Havla je, jak rychle snižování cen od producentů promítnout obchodníci i do cen na regálech pro spotřebitele.

