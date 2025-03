„Nemáme jinou možnost.“ Tlak sílí. Vance přímo v Grónsku, Trump volal z USA

„Potřebujeme Grónsko,“ řekl prezident Donald Trump podle CNN. „Velmi důležité je, že pro mezinárodní bezpečnost musíme mít Grónsko. Není to otázka: Myslíte si, že se bez něj obejdeme? Nemůžeme.“

"Grónsko potřebujeme pro mezinárodní bezpečnost. Grónsko musíme mít. Není to otázka: „Myslíte si, že se bez něj obejdeme?“. Nemůžeme." pic.twitter.com/27kLVCqJNO — Lazz Lazz (@Lazikkkk) March 28, 2025

Mír pro celý svět

Trump tvrdil, že americká kontrola nad Grónskem je otázkou míru „pro celý svět“, nejen pro Spojené státy.

„Podívejte se na to, všude máte válečné lodě, které proplouvají přímo podél Grónska. To nedovolíme,“ dodal Trump.

Prezident dále řekl, že věří, že Dánsko a Evropská unie chápou jeho pohled na důležitost území a přidal varování: „A pokud ne, budeme jim to muset vysvětlit.“

Na sociální sítě Trump umístil video dokumentující historický význam ostrova od druhé světové války, zakončené emotivně: „Pro mír. Pro bezpečnost. Pro budoucnost. Amerika je s Grónskem.“

Američané jeho příspěvek komentují. „Prezident Trump odvádí skvělou práci a způsob, jakým činí svá rozhodnutí, stojí za to diskutovat. Jeho činy mají pozitivní dopad a lidé to nemohou popřít – pokud se prostě nerozhodnou nenávidět,“ objevilo se na facebooku.

„Spojené státy jsou v dobrých rukou pod prezidentem Trumpem, který podniká nezbytné kroky pro pokrok a prosperitu národa. Někteří demokraté však zůstávají nespokojeni s pozitivním směrováním této skvělé země. Nakonec nejdůležitější je úspěch Ameriky. Amerika musí být opět skvělá.“

Lidé vyjadřují svou podporu také slovy: „Trump je ten nejlepší prezident všech dob, milujeme tě, Trumpe.“

Objevují se však také slova o propagandě a názory jako tento: „Někdo by měl zakročit a zastavit tohle šílenství. Kontaktujte svého kongresmana.“

Vance kritizoval Dánsko

Viceprezident J. D. Vance a druhá dáma Usha Vanceová přiletěli v pátek na návštěvu Grónska.

The aircraft Air Force 2, carrying the American delegation with Vice President J.D. Vance, has landed in Greenland at Pituffik Space Base pic.twitter.com/2iWdujn99m — Orla Joelsen (@OJoelsen) March 28, 2025

Vance se tak stal prvním viceprezidentem USA, který toto dánské autonomní území navštívil. Již před návštěvou grónští politici opakovaně signalizovali, že jsou proti anexi, a dánská premiérka Mette Frederiksenová vyzvala Trumpa, aby respektoval „základní pravidla suverenity“. Podle lednového průzkumu se 85 % Gróňanů nechce stát součástí USA, přičemž téměř polovina uvedla, že Trumpův zájem je hrozbou.

Viceprezident J. D. Vance obvinil Dánsko, že nedělá adekvátní práci při udržování Grónska v bezpečí, a tvrdil, že toto území by bylo lepší pod „bezpečnostním deštníkem“ Spojených států.

„Naše poselství Dánsku je velmi jednoduché: Pro lid Grónska jste neodvedli dobrou práci. Nedostatečně jste investovali do obyvatel Grónska a nedostatečně jste investovali do bezpečnostní architektury této neuvěřitelné, krásné pevniny plné neuvěřitelných lidí. To se musí změnit,“ řekl Vance na tiskové konferenci na americké vojenské základně Pituffik.

„To, co dánský bezpečnostní deštník znamenal, ve skutečnosti je, že to všechno předali statečným Američanům a doufají, že to vezmeme my. Musíme mít Grónsko. Tento ostrov není bezpečný,“ uvedl Vance.

„Jaká je alternativa?“ zamyslel se. „Vzdát se severního Atlantiku, vzdát se Arktidy Číně, Rusku a dalším režimům, které nemají na srdci nejlepší zájmy amerického lidu? Nemáme jinou možnost. Musíme v Grónsku zaujmout významnou pozici, abychom udrželi zdejší obyvatele v bezpečí, abychom udrželi v bezpečí i naši vlastní zemi,“ dodal viceprezident.

"Nemáme jinou možnost. Musíme v Grónsku zaujmout významnou pozici, abychom zajistili bezpečnost zdejších lidí a naší vlastní země"

hajzl ???? pic.twitter.com/nzvz7qWkpG — Lazz Lazz (@Lazikkkk) March 28, 2025

Zopakoval také tvrzení, že USA mají zájem o Grónsko s tím, že je to potřeba pro „bezpečnost amerického lidu“.

„Prezident řekl, že potřebujeme mít v Grónsku větší postavení. Potřebujeme to znovu pro bezpečnost amerického lidu. A co si myslíme, že se stane? Gróňané se rozhodnou, že se prostřednictvím sebeurčení stanou nezávislými na Dánsku, a budeme mít rozhovory s lidmi z Grónska,“ řekl Vance.

Američané chtěli v Grónsku rozmístit rakety, Dánové o tom nevěděli

Grónsko je severským autonomním územím Dánského království. Největší ostrov světa leží mezi Severním ledovým a Atlantským oceánem, východně od Kanadského arktického souostroví. Žije tam necelých šedesát tisíc obyvatel, převážně Inuité. V Grónsku se nachází několik amerických vojenských základen.

Spojené státy americké projevily o Grónsko geopolitický zájem po druhé světové válce, kdy nabídly Dánsku jeho odkoupení za sto milionů dolarů. V roce 1950 Dánsko souhlasilo s tím, aby USA získaly do užívání leteckou základnu Thule, která byla v letech 1951–1953 výrazně rozšířena v rámci jednotné obranné strategie NATO. Obyvatelstvo ze tří vesnic bylo kvůli tomu přesunuto o více než 100 km dále.

Spojené státy se pokoušely vybudovat v grónském ledovci podzemní síť tajných odpalovacích stanovišť jaderných raket. Podle dokumentů odtajněných v roce 1996 byl tento projekt jako neuskutečnitelný opuštěn. Rakety nebyly nikdy rozmístěny a nikdy k tomu nebyl vyžádán potřebný souhlas dánské vlády, která se o programu dozvěděla až v roce 1997, když v odtajněných dokumentech hledala záznamy týkající se havárie jaderného bombardéru B-52 v Thule v roce 1968.

V srpnu 2019 Spojené státy opět navrhly odkoupení země, což přimělo premiéra Kima Kielsena vydat prohlášení: „Grónsko není na prodej a nemůže být prodáno. Grónsko je však otevřené obchodu a spolupráci s jinými zeměmi – včetně Spojených států.“

