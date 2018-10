„Nemohu mlčet.“ Přišly nám vážné informace o Marku Hilšerovi. A dokumenty

Dosavadní senátor kandidující za Piráty Libor Michálek se ohradil proti výrokům svého protikandidáta, s nímž se utká o křeslo senátora na Praze 2, Marka Hilšera. Ten kandiduje za občanskou iniciativu Marek Hilšer do Senátu.

„Marek Hilšer zpochybnil v pondělním vysílání na Radiožurnálu mou aktivní roli při podpoře jeho prezidentské kandidatury. Rozhodl jsem se proto zveřejnit e-mailovou komunikaci,“ sdělil Michálek s tím, že v e-mailech je jasně vidět, jak v září loňského roku oslovil dobrovolníky na stánku pana Hilšera s nabídkou pomoci při shánění podpisů senátorů pro jeho kandidaturu.

„Aktivně jsem komunikoval jak s panem Markem Hilšerem, tak se senátory, u nichž byl předpoklad, že mohou pomoci ke kandidatuře kandidáta občanské společnosti,“ uvedl Michálek.

E-mailovou komunikaci naleznete ZDE.

„Pokud by se mně dostalo takové pomoci resp. podpory, bylo by v rozporu s mým svědomím kandidovat proti osobě, která mě podporovala. Několikrát v životě jsem již obětoval svou pozici, aby se mohla prosadit spravedlnost. Nyní by takový krok měl zvážit pan Hilšer,“ uzavřel Michálek ve svém e-mailu.

