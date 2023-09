„Nenávidím lesbismus, miluji lesby.“ „Mrzačíte děti genderem.“ Kněz Kuffa před politiky

reklama

„Ledovec v moři. Vidíme jednu desetinu, devět desetin je skrytých. Tak je tomu i u nás,“ zmínil ve svém projevu Marián Kuffa.

„Já mám tu smůlu, že trčím ven, jedna desetina, ale devět desetin spolupracovníků je skrytých. Takové zařízení, jako máme my, nestojí na finanční ani materiální, takovéto zařízení stojí na personální otázce, kde jsou lidé ochotní a schopní ne osm hodin, ne šestnáct, 24, a s přestávkou 25. Měli jsme okolo 320 bezdomovců, potom jsme přijali z Ukrajiny, ale i Rusy. Ale i Američany. Za jedním stolem sedíme, ať se od nás celý svět naučí,“ poznamenal Kuffa.

„Před pár týdny ke mně přišly tři puberťačky najednou. S pláčem. A řekly mi: Pane, my nevíme, zda jsme muž či žena. Vše možné řešíme ve světě, ale tady na Slovensku vůbec neřešíme gender. Před našima očima zabíjejí tělo, psychiku i duši těchto dětí. A my zbaběle mlčíme, aktivně podporujeme gender filozofy, kteří zabíjejí tělo, psychiku i duši. Čtu z knihy, která se nazývá Život. Včera jsem měl jednu puberťačku, předevčírem dvě. Doktorku jsem přivolal, aby řekla... K čemu mlčet?“ pokračoval Kuffa.

„Panu předsedovi parlamentu děkuji za to, že se odvážně postavil do boje proti genderu 2017, 2018, 2019, 2020, chci poděkovat panu Ficovi. Byl to první premiér, který se postavil a řekl, že přes něj gender neprojde. Dodržel slovo,“ pokračoval Kuffa.

„Ideologii gender skryli do Istanbulské úmluvy a dneska skrývají do tzv. sexuální nauky, sexuální výchovy. To je sexuální deformace. Já mám mlčet, když před mýma očima čtu z knížky, která se nazývá Život a vidím, jak se před námi mrzačí děti. A politici buď zbaběle mlčí, nebo aktivně podporují ideologii gender. Zabijáckou ideologii gender, která zabíjí tělo, psychiku a duši. Poprosím pěkně pana prezidenta, předsedu Ústavního soudu, pomožme mu, aby se do ústavy dalo proti genderu, nebojte se, já se pod to i podepíšu. Zda mě zabijí, nebo ne, je mi to jedno, já jsem důchodce. Chodím po Slovensku a jen mám otevřené oči. A v Den ústavy, když byste to dokázali vložit do ústavy, to by byla pomoc pro Slovensko, toto by byla pomoc,“ rozčílil se Kuffa.

„Řešíme všelijaké věci dokola, mně je to jedno, já mám větší guláš než vy v parlamentu. Mám bílé, žluté, černé, červené. Kdo to má doma? Já. Lesby, gaye, nyní už i trans, bisexuály, mám pedofily, mám nekrofily, mám zoofily. Chceš ještě víc? Prosím! Já to budu říkat, dokud budu žít,“ poznamenal dále Kuffa bojující podle svých slov proti genderu.

„Děkuji vám. Promiňte, pokud jsem se někoho dotkl. Odmítám... Nenávidím hřích a miluji hříšníky. Nenávidím škodlivý alkoholismus, ale miluji alkoholiky. Já se o ně starám, plný dům jich mám. Nenávidím škodlivý narkomanismus, miluji narkomany. U mě jsou. Nenávidím škodlivý prostitutismus, ale miluji prostitutky. A ony mě. Nenávidím škodlivý lesbismus. A řeknu to, ale miluji lesby. Taky jsou u mě. A já mám mlčet? O čem mám mluvit? O fialkách? O čem chcete mluvit? Prosím vás o pomoc, všechny politiky, kteří tu jste,“ sdělil Kuffa a apeloval na to, aby ve školách byla zrušena „sexuální deformace“.

Marián Kuffa je římskokatolický kněz, který se podle serveru Wikipedie věnuje lidem na okraji společnosti. „Je představeným Institutu Krista Velekněze,“ píše se na stránkách. V minulosti například pracoval také na opravách fary v Žakovcích, kde mu pomáhali lidé z polepšovny, navrátilci z vězení – a to i ti, kteří si odpykávali tresty za nejtěžší zločiny.

