„Není divu, že Američané Evropou pohrdají.“ Trump nadhodil anexi Grónska, Rutte se jen usmíval

V Oválné pracovně Bílého domu u hostitele Donalda Trumpa se rychle střídají politici. Dorazil francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer či irský premiér Micheál Martin. K většině z nich se Trump stavěl kriticky a za něco jim vynadal.

Na jeho slova upozornila řada médií po celém světě včetně ukrajinského serveru Kyiv Post.

Ten také upozornil, že Rutte se zachoval jako zkušený diplomat, když pomlčel o své roli usmiřovatele mezi Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským po jejich nedávné roztržce v Bílém domě, k níž došlo v poslední únorový den roku 2025. Místo toho raději ještě jednou Trumpa pochválil. „Prolomit patovou situaci bylo klíčové,“ prohlásil.

A dostalo se mu podobné odpovědi. Trump na oplátku pochválil Rutteho. Konstatoval, že NATO bude silnější, pokud budou všechny členské státy platit to, co mají a zdůraznil, že Rutte je člověk na svém místě, který ví, „jak to celé urychlit“.

Trump prohlásil, že je přesvědčen, že Grónsko jednoho dne „Spojené státy anektují“. „Předtím jsem o tom moc nepřemýšlel, ale sedím s mužem, který by v tom mohl být velmi nápomocný,“ rozváděl myšlenku Trump.

„Víš, Marku, potřebujeme ho pro mezinárodní bezpečnost... sledujeme spoustu našich oblíbených hráčů,“ použil Trump jistou nadsázku v narážce na Čínu, „kteří krouží kolem a musíme být opatrní.“

Měl na mysli i zájem Ruska a Číny o suroviny v Arktidě.

A Rutte v tu chvíli nedokázal nic víc než nasadit rozpačitý úsměv.

Podle reportéra AFP se šéf NATO „rozpačitě zašklebil a posunul se do křesla se zkříženýma nohama. Poznamenal jen, že chce zůstat ‚mimo tuto diskusi‘ o připojení Grónska ke Spojeným státům. „Nechci do toho zatahovat NATO,“ konstatoval pouze.

Když tohle viděl norský politolog Glenn Diesen, konstatoval, že po tomhle vystoupení se Evropané nemohou divit, že jimi Američané pohrdají. „Když se Evropané chovají takto submisivně, tak se nesmějí divit, že jimi Američané pohrdají,“ napsal doslova norský politolog na sociální síti X.

Trump speaks about annexing Greenland and Canada (in front of Rutte), yet the Europeans great fear is that Trump will end the war in Ukraine:

- As Rutte displays how submissive the Europens have become, I do not blame the Americans for having some contempt for Europe pic.twitter.com/1SiraodI1o — Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 14, 2025

Když Trump naznačuje, že NATO se „možná bude muset zapojit“ do anexe Grónska, generální tajemník – jehož hlavním úkolem je obrana územní celistvosti členských států – odpovídá pouze tak, „že chce zůstat stát mimo“, což podle Bertranda říká o současném NATO prakticky všechno. Dokazuje to, že generální tajemník aliance hodlá přehlížet to, o co usilují Spojené státy.

Bertrand připomněl, že Američané už v Grónsku mají vojenskou základnu, ale zjevně jim to nestačí a chtějí víc. A Rutte jen bezmocně mlčí, když americký prezident naznačuje, že do Grónska pošle další vojáky. „Po celou dobu, i když je nahlas naznačena hrozba vojenské anexe, Rutte jen sedí a mlčí,“ napsal k tomu Bertrand.

A když Trump začal mluvit o tom, že by bylo skvělé, kdyby se vedle Grónska stala součástí USA i celá Kanada, Rutte se opět zmohl pouze na mlčení. „Rutte se v žádném okamžiku nesnaží bránit suverenitu Kanady nebo (Trumpovi) vysvětlit, že jeho nápady porušují téměř všechny zásady smlouvy NATO,“ poznamenal Bertrand.

Svůj pohled na NATO shrnul v několika větách. Navenek má jít o alianci, kde bojuje jeden za všechny a všichni za jednoho. Jenže reálně vidí Donald Trump alianci jen jako mocenský nástroj k prosazování svých nápadů. A Rutte se tomu není schopen vzepřít.

If you need one video to understand NATO, that's the one.



Trump is speaking about annexing Canada and Greenland (both part of NATO) and NATO's Secretary General Mark Rutte not only sits there without any objection whatsoever, but goes out of his way to be obsequious with Trump,… pic.twitter.com/lnECHCqUAf — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) March 14, 2025

