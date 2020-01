„Není hloupý, má cenu ho poslouchat.“ Vondra stojí za Novotným. Zato EU mu nevoní...

Vondra svůj návrat do čela ODS sice považuje za určitou satisfakci, netají se ovšem tím, že to spíše je takový „okamžik“. To, že odmítl post prvního místopředsedy, považuje za správné. Obě funkce se dle něho dohromady skloubit nedají a nepovažoval by to za správné ani vůči voličům, kteří jej zvolili za pomoci mnoha preferenčních hlasů do europarlamentu. Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 10324 lidí



K projevu řeporyjského starosty Pavla Novotného na kongresu ODS při jeho nečekané kandidatuře na prvního místopředsedu ODS Vondra přiznal, že to na něj „bylo moc“. Z druhé strany však doplnil, že Novotný „není hloupý člověk“ a jeho projev dává smysl. V ODS mají dle europoslance pouze samé „slušňáky“ a potřebují i nějak zaujmout. „Má cenu ho poslouchat, za tou lavinou vášnivých slov a komediantství jsou některé hluboké pravdy,“ ocenil komunálního politika.



Důležitost Novotného Vondra zmínil i s ohledem k podobným politikům, kteří jsou slyšet, a jmenoval kupříkladu britského premiéra Borise Johnsona. Varoval však před tím, aby byl podceňovaný lídr ODS Petr Fiala.



RNDr. Alexandr Vondra



„Podívejte se, kurva, jakou práci dělá Babiš. Ale dokáže to prodat,“ pokračoval a znovu se rozohnil: „Tady se navzájem nepoznávají ani starostové hovadsky velkých měst.“ Svým spolustraníkům vyčetl, že si nekladou otázku, co mohou udělat pro to, aby byli známější, co mohou udělat víc pro lidi. „O tom nepřemejšlíte, protože to nejde, a i kdyby to šlo, tak to stejně nejde, protože Novotného zadnice a Babišova klika! Jak jste pokrytecký,“ vypálil na své kolegy. Psali jsme: Kurva. Kdo jste vy? Znásilním kongres. Novotný kandiduje na zástupce Fialy, tohle ODS ještě nezažila

Nakonec však místopředsedou Novotný zvolen nebyl a skončil pouze se 103 hlasy. V prvním kole byli za místopředsedy zvoleni Martin Baxa 338 hlasy, Martin Kupka 405 hlasy, Alexandr Vondra byl zvolen 443 hlasy a s mimořádným aplausem a Miloš Vystrčil 442 hlasy. Vondra tak získal nejvíce hlasů ze všech nominovaných.



V návaznosti na „zápas s klimatem“ říká, že hrozí „znásilnění svobody“. Varuje, že první se zakáží automobily se spalovacími motory a pak bude následovat i karbonová daň. Hrozí tedy velké zdražení.



To může dle něj vést k velké nelibosti občanů. Připomenul situaci ve Francii, kde zvednutí cen paliv prezidentem Emmanuelem Macronem vedlo k obrovským protestům žlutých vest.

A pokračoval i k probíhající padesáté konferenci Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, kde padla i teze, že klimatické změny povedou k velkým migračním změnám a těmto migrantům nemůžeme upřít dle nejnovějšího rozhodnutí OSN právo na azyl. To Vondra odmítl. Vytvářet nárok, že každý může přijít, kam chce, dle něj nelze.

A došlo i na jeho „veletrh deseti nápadů“, který přinesl na kongresu ODS. Řekl též, že by se měla zřídit americká letecká základna, respektive letecká základna NATO v Mošnově. Ukázal, že americký prezident Donald Trump upozornil, že je třeba „dělat víc“ a Američané se jednoho dne mohou stáhnout.



Základna by podle Vondry znamenala ekonomický přínos pro region, ale hlavně bychom USA ukázali, že o spojenectví s nimi stojíme. A upozornil, že pokud tu nebude americká, může tu být jednou znovu základna ruská.

