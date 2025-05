„Není možné do nekonečna lhát.“ Ševčík rozcupoval Fialovi tabulku

Veřejnost byla seznámená v rámci volební kampaně SPOLU s tabulkou „Fiala vs. Babiš, fakta místo mýtů“. Tabulka by se měla spíše jmenovat „lži, dezinformace a dezinterpretace reality vládnoucího souručenství Spolulhářů“.

Zkusíme si rozebrat těch deset takzvaných faktů uváděných Spolulháři, to znamená koalicí SPOLU, která zahrnuje ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Hned u prvního údaje je jasně vidět, jak politici dezinterpretují statistická data. Pro upřesnění, Fialův údaj o průměrné mzdě 49 229 Kč se vztahuje k průměrné mzdě za čtvrté čtvrtletí roku 2024. Srovnání s Babišem však činí účelově k třetímu čtvrtletí roku 2021. Každý, kdo se touto oblastí zabývá, tak ví, že ve čtvrtém čtvrtletí každého roku dochází k růstu průměrné mzdy v souvislosti s výplatou různých odměn a bonusů. Je statisticky dokázáno, že například průměrná mzda v následujícím období, tedy prvním čtvrtletí každého dalšího roku, je vždy nižší než průměrná mzda čtvrtého čtvrtletí předchozího roku. Bylo tomu tak i za Fialovy vlády v letech 2022, 2023, 2024 a 2025.

Mimochodem, Fialovci mají chybu i v uvedené částce u Babiše, nebylo to 37 839 Kč, ale 37 896 Kč. Kdyby srovnávali stejné čtvrtletí, tedy čtvrté čtvrtletí 2021, tak by to bylo 40 601 Kč a ne zmíněných 37 839 Kč.

Zatímco za Babišovy éry došlo pouze jedno čtvrtletí v době covidu k poklesu reálné mzdy, tak za Fialovova vládnutí, to znamená od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 do konce roku 2024, to bylo devět čtvrtletí za sebou bezprecedentního poklesu reálných mezd.

Česká republika nezaznamenala nikdy tak dlouhé období poklesu reálných mezd. Nutno ještě podotknout, že za dobu vládnutí Fialy byly znehodnoceny úspory nejméně o 36 %. Když použijeme bazický index vývoje cen a průměr cen roku 2015 jako výchozí hladinu 100, tak při odchodu Babiše byla tato úroveň 118,8 %.

Víte, kolik je teď? 154,2 %. To znamená nárůst celkové cenové hladiny o 35,4 %. Za tři a půl roku vládnutí Fialovců.

A ještě je nutno podotknout, že podle OECD došlo k propadu příjmů v podobě reálných mezd nejvíc v České republice. Od konce roku 2021 do konce roku 2024 byl propad tak dramatický, že byl nejvyšší ze všech zemí OECD a přesáhl 11 %. Víte, kdo byl druhý nejhorší? Švédsko. A to nedosáhlo ani 9 % propadu reálných mezd za rok 2024 oproti roku 2021.

Pro srovnání, nejlepší v růstu reálných mezd bylo Maďarsko s více než 12% růstem reálných mezd. Přes 7 % to bylo například v Polsku a zároveň rostly poměrně rychle reálné mzdy například i v Chorvatsku. Jenom abychom si tohle uvědomili. Fialovci, nedělejte z nás bezmozky, nejsme hlupáci a analfabeti a nejsme sklerotici. Nezkreslujte, nelžete, neoblbujte.

A to je, prosím, i odpověď, která se týká průměrného důchodu, kdy Fialova vláda způsobila to, že nedocházelo k patřičným valorizacím, ke kterým mělo docházet. Navíc zatížili důchodový systém naprosto nesmyslnými doporučeními k odchodu do předčasného důchodu, a způsobili tak prohloubení deficitu „penzijního účtu“.

Co říci k inflaci? To, že používá Fiala údaj 1,8 %? Je to údaj, který spadl teď za duben roku 2025 na tuto úroveň, kdy ještě měsíc předtím byla meziroční míra inflace 2,7 %. Aby to bylo srovnatelné, tak je nutno srovnávat meziroční indexy míry inflace. Babiš, když odcházel v září roku 2021 z pozice předsedy vlády, tak byla výše meziroční inflace 4,9 % a ne uváděných 9,9 %. To je další lež. 9,9 % byla až v lednu 2022 za vlády Fialy. Když se podíváme na období vlády Fialy a chtěli bychom porovnávat meziroční míru inflace, tak nejvyšší byla v devátém měsíci roku 2022. To nevládl Babiš. A ta inflace byla 18 %. Ještě na začátku roku 2023 dosahovala meziroční inflace 15 %. A dramaticky vysoká celková cenová hladina, která se zvýšila za Fialovy vlády, nám tu už zůstala. Nutno podotknout, že výše uvedená míra meziroční inflace byla nejvyšší za posledních 20 let. Takže prosím, pozor na interpretaci. Vidíme, že kdyby blbost nadnášela, tak většina politiků, „Spolulhářů“ ze SPOLU by musela létat.

Zkoumání schodku veřejných financí je úplně bizarní. Za vlády Fialy a budu spravedlivý, abych netvrdil, že to mohli ovlivnit už v roce 2021, tak od roku 2002 do konce dubna tohoto roku, kdy máme dostupné údaje, vytvořila celkový dluh 1 bilion 46,4 miliardy Kč. Kdybychom to srovnali s obdobím transformace, kdy česká ekonomika procházela zásadní proměnou, tak se dá konstatovat, že za 20 let, to znamená za víc jak pětinásobně delší dobu, než je vládnutí této nejhorší vlády pod vedením Fialy, vytvořily všechny vlády ČR v tomto období nižší dluh, a to 1 bilion 39 miliard Kč. Je to s výjimkou roku 2009, kdy procházela Česká republika důsledky zahraniční finanční krize. Znovu opakuji, za 20 let, za více jak pětinásobně dlouhé období, to bylo nominálně nižší zadlužení než dluh vytvořený touhle Fialovou vládou. Mimochodem, celkové vnitřní zadlužení ČR ve vztahu k HDP bylo v předcovidovém období 30 %, kdežto na konci roku 2024 je to 43,6 %

K dalšímu údaji „ulhané“ tabulky lze jen konstatovat, že i „provládní agentura Demagog.cz“ k novým dálnicím potvrdila, že za „Babiše“ se rozestavělo průměrně 54 kilometrů za rok. A to, že jsou teď otevírány, to je právě důsledek toho, že to bylo zahájeno včas a že se aspoň začalo stavět. Opak byl při předchozích vládách, v kterých působila ODS a někteří ze současných „Spolulhářů“.

K výdajům na obranu lze podotknout, že vzrostly oproti roku 2021 o více než 100 %. Ale podílí se na tom například naprosto nesmyslné „předplatné“ a asi i výpalné na nákup F-35, které jsou spojeny s podivnostmi zásahů ze strany ministryně Černochové a s podivnostmi v tom, že tento nákup je hrazen taááák dlouho dopředu, než nám budou dodány první stroje. A ti, co tomu rozumějí, říkají, že my ty F-35 ani potřebovat nebudeme, protože v té době budou drony na takové úrovni, že celé F-35 můžeme potom přemístit do hangárů ve Vodochodech a udělat tam z toho muzeum, případně do Prahy do muzea vojenské techniky.

Když se podíváme na strukturu veřejných investic, tak se není čím chlubit, že jsou o 70 miliard vyšší, než tomu bylo za vlády Babiše. Hlavní roli v tom hraje růst celkové cenové hladiny a podivná výběrová řízení, třeba na nákup polních kuchyní…..

Další lež je spojená se závislosti na ruské ropě. Tento výrok je naprosto nesmyslný, protože zainteresovaným je zřejmé, že na ruské ropě nemusíme být závislí úplně, ale ještě v letošním lednu roku 2025 vlastník Unipetrolu, to znamená největší rafinérie u nás, přiznává, že podíl odebrané ruské ropy byl 41 %. Není pravda, že závislost na ruské ropě je nula, jak uvádí Fiala. Ruská ropa se přeprodává i prostřednictvím dalších obchodníků. Víme, že ani sankce tomu nezabrání. Podobně je tomu se závislostí na ruském plynu. Velká část ruského plynu plyne do Evropy ve zkapalněné podobě a prodává se jako plyn získaný z jiných zdrojů.

A úplně bizarně působí desátý limit vztahující se k OSVČ pro placení DPH. Copak si Fiala a jeho marketéři nepamatují, kdo připravil zvýšení tohoto limitu? Vždyť to je už až úplně směšné.

Jestliže měl Fiala podle zveřejněného propagandistického materiálu vyhrát proti Babišovi 10-0, tak po ekonomickém rozboru je to fiasko 0-10.

A prosím „Spolulháře“, nedělejte z běžných občanů, kteří nemají čas studovat tyto statistické údaje a Fialova čísla, úplné hlupáky, dementy a sklerotiky. Statistické údaje je potřeba interpretovat v hospodářsko-politických a časových souvislostech.

Není možné občanům do nekonečna lhát.

A ukazuje se, že tak, jak se vžilo synonymum pro současného předsedu vlády, že je lhář, tak to opět potvrdil a jeho marketéři mu v tomhle napomáhají zcela zjevně.