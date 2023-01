„Není to férová soutěž“. Bašta lidem popsal, jak ČT chystá debatu, ti nevěřili

„Neříkám ani diskriminace, to je přímo segregace. Není to férová soutěž,“ tak se kandidát na prezidenta republiky Jaroslav Bašta (SPD) zásadně rozčílil nad způsobem pořádání tzv. superdebat prezidentských kandidátů. Bašta na setkání v Brně zmínil, komu by dával milost, v jakém případě by připustil mobilizaci a mj. řekl: „Pokud bude proti premiérovi protestovat dlouhodobě 70 % občanů, pak odvolání takového premiéra není pro prezidenta možnost, ale povinnost.“

Pátek večer patřil v zastupitelském sále v Dominikánské ulici v Brně prezidentskému kandidátovi Jaroslavu Baštovi. Pár slov z jeho života prozradila na začátek poslankyně Lucie Šafránková (SPD): „Byl vězněn 2,5 roku v době normalizace, byl členem Charty 77, byl ministrem, velvyslancem.“

Kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta s poslankyní SPD Lucií Šafránkovou. Foto: Daniela Černá

Pak už se chopil mikrofonu Bašta. „Jdeme do závěrečné fáze volební kampaně. Už v tomto týdnu proběhla ve středu první debata, kde se mi povedlo při diváckém hlasování získat 47 % hlasů,“ upozornil.

V neděli se uskuteční v Národním muzeu „superdebata“, které by se mělo účastnit všech 9 kandidátů, pokud přijde i Andrej Babiš. „Slyšel jsem o tom, co na nás chystají, a budu mít s tou debatou problém. Chtějí, abychom nejdřív přišli všichni, představili se, a pak aby se prvních šest podle preferencí posadilo do první řady publika a na pódiu nechali diskutovat jen první tři kandidáty. Oni se snaží manipulovat volby. Rozhodli se nám vsugerovat, že volby nerozhodují voliči, ale mediální agentury pro výzkum veřejného mínění. Ty že prý udělají pořadí. Rozdělí kandidáty skupin a celou dobu to vedou tak, aby nedošlo k debatě devíti kandidátů. Neexistuje rovnost kandidátů, neříkám ani diskriminace – to je přímo segregace! Není to férová soutěž,“ rozjel se Bašta.

Bašta chce narušit scénář vyvolených

Jediná možnost, podle něj, je na tuto hru nepřistoupit, ale trvat na rovnosti v přístupu do televizí a debat. Poukázal na to, že zmíněný přístup znamená maření voleb jako takových. „Dva kandidáti jsou nominováni vládou Petra Fialy a Andrej Babiš má být ten, kdo má prohrát v druhém kole. Já oslovuji ty, kteří jsou v opozici. Jsem ten, kdo jim chce tento jejich scénář narušit,“ vysvětloval.

Beseda s Jaroslavem Baštou v Brně. Foto: Daniela Černá

Bašta začal kampaň tím, že požádal o důvěru členy SPD, takže má jejich podporu, k tomu se přidalo dalších 70 stran pod iniciativou Zachraňte náš stát. Pokračuje v kampani mimo jiné i tím, že prezentuje svou knihu. Jak Bašta uvedl, komentoval ji i profesor Drulák, kterého překvapilo, že opravdu autorem je Jaroslav Bašta, a zaskočila ho nadčasovost.

„Všem doporučuju, aby si přečetli hned první komentář; ten se jmenuje „Co přijde dřív – jaro, nebo válka?“ poznamenal Bašta.

Přímá volba prezidenta je nový fenomén

Pak už přišel čas na dotazy z publika a těch bylo opravdu dost. Prvního tazatele zajímalo, zda vůbec v českém národě rezonují otázky o soběstačnosti republiky atd., zda je vůbec šance, aby některé názory, které Bašta prezentuje, vzali lidé za své.

„Velmi věřím v to, že český národ se vždycky dokáže orientovat. Přímá volba prezidenta je nový fenomén, ve kterém selhávají obvyklé pokusy o manipulaci voličů. V obou předchozích prezidentských volbách preferovala média někoho jiného, než kdo pak vyhrál, v první volbě Karla Schwarzenberga, pak Drahoše. To je důvod k optimismu,“ uvedl. Zároveň ale řekl, jakou na něj ostatní politici používají strategii. Snaží se ho ignorovat. „Já si připadám jako jedna osoba z Harryho Pottera – ten, jehož jméno se nesmí vyslovit. Asi vědí, proč se bojí mé jméno říkat,“ podotkl Bašta.

Dalšího tazatele zajímalo, jestli by se Bašta jako prezident zastal lidí, kterým stát přepisuje národnost moravskou na českou. S tím Bašta nemá problém.

Další z občanů připomenul, že jediným protivládním kandidátem je právě Bašta, zda uvažoval nad tím, že protivládní kandidáti se nedohodli. Jakou taktiku vložil Bašta do voleb? „Já vás asi zklamu, mám hodně zkušeností. Jakékoli kuloární dohody se dělají až po volbách, nikdy před volbami,“ konstatoval. „Já bych byl rád, kdyby se postup do druhého kola povedl podle abecedního pořadí kandidátů,“ dodal.

Z publika zaznělo i toto: „Rakušanovo ministerstvo rozhodlo, že nebude kandidovat pan Janeček, ten nebo onen tak nakonec vám umetli cestu. Pak jsem se vás chtěl zeptat, co má na premiérském křesle dělat člověk, který neví, že Česká republika není ve válce. Prezident žádnou válku nevyhlásil a nikdo nevyhlásil válku nám!“ rozčiloval se jeden z místních občanů.

Dalších osm je stejné zboží v osmi různých obalech

„K tomu prvnímu mohu říct – ano, zůstal jsem mezi opozičními kandidáty jediným. Jak já říkám, že dalších osm je stejné zboží v osmi různých obalech. To je i důvod, proč se pro moji kandidaturu spojila hnutí, kterým hlasy v minulých volbách propadly.“ reagoval kandidát na prezidenta.

„Přestože pan premiér mluví o tom, že jsme ve válce – a tváří se tak téměř celá politická reprezentace – tak zatím nejsme. Akorát ta prohlášení, která zněla, tak by vše druhá strana za vyhlášení války považovat mohla. I špatný mír je lepší, než válka,“ prohlásil Bašta. „Zarazit válku na Ukrajině, dokud je lokální, dokud se z ní nestane válka celoevropská,“ nabádá.

Připomenul, že prezident vlastně má působit jako obecný ombudsman, napravovat to, co se dřív nepodařilo. Sám osobně není příznivcem amnestií. „Měl bych jeden speciální typ milosti... netrestat někoho za verbální trestné činy, pokud nespadají pod nějaký konkrétní paragraf trestního zákoníku. Svoboda projevu musí být nad vším. Jestli bude někdo odsuzován za výroky na facebooku a nebude tam přímo vyhrožování nebo nepřátelství vůči různým skupinám lidí.... – těm lidem bych dával milost,“ řekl Bašta – a následoval bouřlivý potlesk.

Stovky lidí přišly na setkání s kandidátem na prezidenta. Foto: Daniela Černá

Bašta připomněl, že všechny pálí také nedůvěryhodnost justice. „Počet justičních omylů se nejlépe pozná podle toho, jak narůstá počet těch odškodnění, které musí hradit ministerstvo spravedlnosti různým lidem. A to nemluvím ještě o tom, že některá řízení trvají třeba dvacet let. Tyto projevy justiční zvůle bych eliminoval,“ přislíbil.

Co se týká války na Ukrajině, Bašta podotýká, že Rusko se projevilo jako agresor. A zahraniční politika bohužel směřuje k tomu, aby konflikt prohloubila, nikoli k jeho řešení. Bude to trvat minimálně celý letošní rok, než k nějakému typu příměří dojde. „A zahraniční politika, pokud jde o Ruskou federaci? Oni se snaží o multipolární svět, ve kterém by Rusko hrálo podstatnou roli s Čínou. Ukrajina se opírá o podporu Západu. Jako historii a politik se obávám, že to nebude na dlouho,“ zmínil Bašta.

Platný ústavní pořádek připouští poloprezidentský systém

Lidé se ptali, jak chce Bašta odvolat vládu, což už několikrát v médiích zmínil. „Vycházím ze změny ústavy. Ta byla napsána v roce 1992, takže připouští poloprezidentský systém. Článek 62 říká, že prezident jmenuje a odvolává vládu. Tato pravomoc je prezidentovi prostě dána a je jen na něm, jestli ji použije, nebo nepoužije. A když se někdo ptá, za jakých podmínek by měl být článek použit... tak říkám – pokud bude proti premiérovi protestovat dlouhodobě 70 % občanů, pak odvolání takového premiéra není pro prezidenta možnost, ale povinnost,“ prohlásil Jaroslav Bašta.

Bašta nepřepokládá, že by se NATO zapojilo přímo do bojů na Ukrajině. „Pokud by měli jít naši vojáci do války za hranice, nepovolil bych to. Mobilizaci bych povolil jen v případě přímého napadení České republiky,“ konstatoval.

Pak se ještě lidé opakovaně ptali, zda opravdu může prezident republiky odvolat vládu, a také se ptali na předčasné volby, které má rovněž Bašta v plánu. „Existují ústavní právníci, kteří dokládají, že možné to je. V Čechách je úsloví, že když se sejdou dva právníci, vzniknou tři právní názory. Jediný, kdo má kompetenci pro tyto věci, je Ústavní soud ČR,“ zmínil Jaroslav Bašta.

