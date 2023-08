„Nes*r se s tou svoločí.“ Facka. A trestní oznámení je tu. Šarapatka rozohnil své „fandy“

Influencerka Jordanka Jirásková vede soudní spor s bývalým novinářem Tomášem Etzlerem. V pátek před soudním řízením údajně uhodila novináře z Reflexu Martina Bartkovského před soudní budovou.

„Dnešní ráno začalo fackou. Dostal jsem ji od Jordanky Jiráskové před budovou soudu pro P7. V něm se dnes rozhodne o jejím sporu s Tomášem Etzlerem a zda se jí má omluvit za prokemelskou svoloč a kolaborantku. Je tu i pan Jindřich Rajchl. Ten mi facku nedal. K té facce. Poslouchal jsem podcast a hleděl si svého, když v tu chvíli vidím, že ke mně někdo jde. Byla to paní Jirásková s mobilem v ruce. Pak se mě ptala, koho jsem se zeptal, že můžu reportovat. Řekl jsem, že jednání je veřejné. A bum. Ránu nemá, ale ruce jí voní kafrem,“ glosoval páteční jednání přímo ze soudní síně Bartkovský.

Fotogalerie: - Jirásková vs. Etzler: verdikt

Jirásková podala žalobu na bývalého novináře Tomáše Etzlera za to, že ji nazval „kolaborantkou a prokremelskou svoločí“. Žádá odškodnění 20 tisíc korun za nemajetkovou újmu. U soudu ji zastupuje advokát s politickými ambicemi Jindřich Rajchl (PRO). Etzler již dříve uváděl, že jde o jeho soukromý názor a proto se nemá za co omlouvat. Soud rozhodl, že Etzler se musí omluvit a svou omluvu nechat tři měsíce na svém twitteru; rozsudek dosud není pravomocný.

Kdybych se vzdával na první dobrou, tak jsem v životě ničeho nedosáhl. Ani v USA, ani v CNN, ani v ČT, ani při tvorbě dokumentů nebo při psaní knih. A vždycky jsem nazýval věci tím, čím skutečně jsou a budu tak činit i nadále. Takže, jedeme dál. — Tomas Etzler (@tvtomas) August 4, 2023

Rozhořčený Šarapatka, bývalý tajemník premiérů, se rozhodl, že na Jiráskovou podá trestní oznámení a zopakoval slova o tom, že je „kolaborantkou“. „Fackování novinářů už fakt ne! Jako by nestačily scestné rozsudky, jež bez ohledu na bezpečnostní reálie přitakávají ruské páté koloně a posilují její agresivitu. Posuzovat zjevnou kolaboraci s nepřátelskou mocností (sic!) podle sociologických příruček, a ne podle trestního zákona, resp. dobových precedentů, je vědomým nadbíháním zlu. Fyzické útoky na novináře už fakt nerozdýchám: na kolaborantku ze sporu s Tomášem Etzlerem podávám trestní oznámení,“ oznámil Šarapatka.

Netrvalo dlouho a pod Šarapatkovým příspěvkem se rozhořela diskuse plná rozporuplných a ostrých reakcí.

Naštvaný Jakub Kocáb Šarapatkovi vzkázal: „Jste zmrd, Šarapatko, obviňujete i ty, co s válkou nesouhlasí a říkáte jim proruský, už nevím, co by pomohlo, abyste přestal psát sračky,“ nebral si servítky.

Šarapatkovi příznivci okamžitě vraceli verbální úder zpět. „Vypláchni si hubu, když nic nevíš, chudáku“, „debílku, umíš jen urážet, jsi nula“ a zaznělo „sláva Ukrajině“.

„My všichni tady s válkou nesouhlasíme, ať Rusko sbalí saky paky a mír muže být teď hned. Ale fandit Rusku a přát Ukrajině okupaci, to je jako nesouhlasit s válkou? Ne! To je kolaborace s nepřítelem,“ vzkázala Kocábovi diskutující Alexandra Lipková.

„Co dokázal Šarapatka? Hovno, to samé co vy, bonzovat, žalovat,“ vzkázal všem kritikům poté Jakub Kocáb.

Podporovatelé Šarapatky pak vykazovali Kocába z diskuse pryč: „Pane Kocábe, neztrapňujte se už. To, co předvádíte je opravdu ubohé. Postavte se do kouta a styďte se,“ napsal Roman Šulc.

Šarapatka vzkázal, že Kocáb zřejmě dostane blokaci svého facebookového účtu: „Hele, ty si teď odpočineš na pár týdnů od fb, Putinovo dobytče.“

Kocáb ale nebyl jediný, kdo se v diskusi proti Šarapatkovi postavil. „Co jsi dělal za komančů už si nepamatuješ, co?“ připomíná Šarapatkovi facebookový uživatel Jan Kašecký.

Také on svými slovy Šarapatku a jeho fanoušky vyprovokoval.

„Makal ve fabrice, studoval při práci, pak vejška, potom vojna, pak kantor na sš....Co tam máš dál, Lenine!?“ reagoval Šarapatka.

Od jiných mu bylo doporučeno, ať se s touto „svoločí nesere“. A děkovali mu za jeho aktivitu v tomto případu: „Skvělá práce, pane Šarapatko. Rostoucí drzost a agresivita našich proruských dezinformačních osob musí skončit. Zlu se neustupuje. Díky za Vaši práci, stojím za T. Etzlerem,“ vyjevila diskutérka Věra Frýdlová.

Psali jsme: „Kolaborant, pátá kolona“. Roky tu mohli beztrestně nadávat... Po rozsudku nad Etzlerem promluvili právníci i u nás Soud na Etzlera: Omluvte se. Musí to tam viset tři měsíce. Ale není hotovo Kult generála. Vyoral viděl fotky a měl jasno. Ale pár slov věnoval i Etzlerovi... „Zloději jásají. Ti skuteční.” Platby v hotovosti: Vše je jinak

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.