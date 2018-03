„Nesahej na mě!“ Skandální VIDEO letí Českem: Maminka v šestinedělí brečí, protože ji vyhodili ze špitálu od dítěte. Ať jde spát na chodbu. Zavolali policii, bude to mít dohru

Mamince Jaroslavě Pickové na jednotce intenzivní péče ústecké nemocnice hospitalizovali v pátek pětitýdenního syna, a protože o něj měla strach, chtěla tam s ním zůstat a být mu na blízku. Podle vnitřního řadu nemocnice má na takovou věc rodič právo, jenže tady se starostlivá maminka se zlou potázala. „Vypadalo to jako hra o moc. Ukazovala jsem jim dokumenty, které mi u příjmu dali, že rodič není návštěva. Pak doktor to nechtěl vidět,“ upřesnila maminka redaktorům TV Prima.

„Nemůžete spát na jednotce intenzivní péče na zemi, s tímhle mám problém, to prostě není možný,“ káral matku ošetřující lékař, který byl podle audiozáznamu neochotný vysvětlit důvody, proč matku vyhání, a posílal ji spát do atria nemocnice. „Spěte venku na chodbě mimo oddělení na zemi. Pokud nepřijde ochranka a nevyhodí vás jako bezdomovce, který se sem občas stáhne,“ byl neústupný lékař. Protože ale matka i přes výhrůžky chtěla u svého syna zůstat, rozhodl se lékař k dalšímu kroku, zavolal na ni policii. „Bojím se o své dítě a pořád musím řešit tohle,“ rozbrečela se po incidentu zoufalá matka.

„Právě jsem na jipce v Ústí, kde se pan doktor rozhodl zavolat policisty na maminku, která se stará o své měsíční dítě, které má zápal plic,“ řekla na začátku videa aktivistka, která následně začala natáčet maminku, jež v postýlce hladila své dítě. „Vidíte, tady je, je naprosto klidná a stará se o své dítě,“ dodala Langová, která na svém Facebooku zveřejnila i video, kde maminka již přítomné policii vysvětluje, proč chtěla zůstat u svého dítěte.

Policie, která na místě zasahovala, nakonec matku nevyvedla, neměla prý k tomu žádné důvody. „Nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání ani k porušení interních předpisů nemocnice ze strany matky,“ zdůvodnila policie. „To jsme to dopracovali. Lékař volá policii na starostlivou a pečující matku a rodiče nechávají své děti na jipkách samotné a pro sebe si dělají alibi, že by překáželi lékařům. Ach bože. Dopadlo to tak, že jsme to vybojovaly a může tam zůstat. Hergot, proč ale musíme bojovat?“ napsala v komentáři na svém Facebooku Petra Langová, která připomněla, že ve vnitřním řádu stojí černé na bílém, že rodič může zůstat a dítě má právo na nepřetržitý kontakt s rodičem.

Nakonec se policisté vrátili do nemocnice i druhý den. Tentokrát z důvodu, že se do nemocnice vrátila i aktivistka Langová s tím, že chce Pickové na pár hodin chlapce hlídat. Lékaře oddělení jí to ale nechtěl umožnit. „Bylo to prý za ten včerejšek, když jsem byla u zásahu policie, který jsem natočila,“ uvedla kamarádka maminky s tím, že poté, co jí řekl, že ji tam nepustí, ji začal i fyzicky napadat. „Vypadni, nebo ti dám přes držku,“ vyháněl lékař Langovou, která jej v audiozáznamu upozorňovala, ať na ni nesahá.

„Situaci analyzujeme a stanovisko k události poskytneme 26. března,“ informoval mluvčí Krajské zdravotní, která nemocnici v Ústí provozuje, Ivo Chrástecký. Celým případem se bude zabývat i policie. Langová totiž podala na lékaře trestní oznámení kvůli napadení.

