„Neskutečně blbá“. Po projevu Merkelové mnohým došla slova, jen u Šafrů byli okouzleni

Německá kancléřka Angela Merkelová měla projev v televizi, kde vyzvala k ohleduplnosti ke starším obyvatelům a ke vzájemné solidaritě. „Angela Merkelová není hloupá. Ona je blbá. Je naprosto neskutečně blbá,“ okomentoval její projev známý český ekonom Pavel Kohout. „Mohl by vstoupit do učebnic, jak má vypadat projev státníka v kritické době. Věcný, střízlivý, hodnotící situaci, vysvětlující opatření a dávající praktické rady,“ zhodnotil její projev Jan Jandourek.

Německá kancléřka Angela Merkelová včera večer odvysílala svůj projev německému národu, ve kterém vyzvala k ohleduplnosti a upozornila na to, že Německo stojí nyní před takovou krizí, jakou nikdy od druhé světové války nezažilo. Konkrétně Merkelová řekla v projevu toto:

„Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané. Koronavirus v současné době dramaticky ovlivňuje život v naší zemi. Naše představa o tom, co je normální, jak má vypadat veřejný život, společenské soužití, všechno to prochází teď zkouškou, jakou nepamatujeme. Miliony z vás nemohou do zaměstnání, vaše děti nemohou jít do školy či školky, divadla, kina a obchody jsou zavřené a – co je možná nejsložitější – nám všem chybějí setkání, která jsou jinak samozřejmá.

Je pochopitelné, že v podobné situaci má každý spoustu otázek a starostí o to, jak to bude dál. Dnes se na vás obracím tímto zvláštním způsobem, protože vám chci říct, čím se já jakožto spolková kancléřka a všichni mí kolegové ve spolkové vládě v této situaci řídíme. To patří k otevřené demokracii. Politická rozhodnutí učiníme transparentní a vysvětlíme je. Že své skutky pokud možno dobře odůvodníme a vykomunikujeme, tak aby byly pochopitelné. Pevně věřím, že tento úkol zvládneme, pokud jej všichni obča né a občanky budou vnímat jako svůj vlastní.

Proto mi dovolte říci: situace je vážná. Berte ji rovněž vážně. Od doby německého sjednocení, ne, od doby druhé světové války jsme se nesetkali s žádnou výzvou pro naši zemi, při které by tolik záleželo na solidární spolupráci nás všech. Chtěla bych vám vysvětlit, kde se v epidemii momentálně nacházíme, co spolková vláda a jednotlivé státy dělají, abychom všechny v naší společnosti ochránili a omezili ekonomické, společenské a kulturní škody.

Chci vám ale rovněž říci, proč k tomu potřebujeme vás všechny a co může udělat každý jednotlivec. K epidemii: vše, co vám nyní řeknu, pochází z neustále probíhajících porad mezi spolkovou vládou s experty z Institutu Roberta Kocha a ostatními vědci a virology. Na celém světě probíhá pod obrovským tlakem výzkum, ale zatím proti viru neexistuje ani léčba, ani očkovací látka. Dokud tomu tak bude, zbývá nám jediné. A to je právě to, čím se nyní řídíme. Zpomalit šíření viru, protáhnout ho po dobu několika měsíců, a tím získat čas. Čas na to, abychom stihli vynalézt očkovací látku a léčivo, ale především také čas na to, aby ti, kteří virem onemocní, mohli dostat tu nejlepší lékařskou péči.

Německo má vynikající zdravotní systém. Možná jeden z nejlepších na celém světě. To nám může dodávat jistotu. Ale i naše nemocnice by byly maximálně přetížené, kdyby bylo v rychlém sledu přijato příliš mnoho pacientů s těžkým průběhem koronainfekce. Nejde jen o abstraktní čísla v jakési statistice. Jde o otce či dědečka, o matku či babičku, partnerku či partnera. Jde o lidi. A my jsme společností, ve které se počítá každý člověk a každý jeden život.

Při této příležitosti bych se především chtěla obrátit na všechny z vás, kteří pracují jako lékařky či lékaři, jsou ošetřovateli či mají jinou funkci v našich nemocnicích či jednoduše pracují ve zdravotnictví. Právě vy pro nás stojíte v tomto boji v té nejpřednější linii. Vy jako první potkáváte nemocné a vidíte, jak těžký je někdy průběh jejich onemocnění. A každý den jdete zas a znovu do práce a jste tam pro ostatní. To, co pro nás děláte, má obrovský význam a já vám za to chci poděkovat z celého srdce.

Jde o to, virus na jeho cestě skrz Německo zpomalit. A přitom musíme, jak to jen bude možné, trvat na jednom. Veřejný život co možná nejvíce potlačit, samozřejmě s rozumem a přiměřeně, protože stát bude nadále fungovat, péče bude samozřejmě nadále zabezpečena a chceme uchránit co možná nejvíce obchodních aktivit. Ale všechno, co by mohlo lidi ohrozit, všechno, co by jednotlivce, ale i společnost mohlo poškodit, to musíme nyní zredukovat. Musíme riziko, že jeden člověk nakazí druhého, co možná nejvíce minimalizovat.

Uvědomuji si, jak dramatická jsou ta omezení už nyní. Žádné veřejné události, žádné veletrhy, žádné koncerty, a především žádná škola, žádná univerzita, žádná školka, žádné hraní si na dětském hřišti. Uvědomuji si, jak moc zasáhnou tyto uzavírky, na kterých se shodla federální vláda s jednotlivými státy, do demokratického ducha naší společnosti. Jde o omezení, která jsme ve spolkové republice ještě nikdy nezažili.

Buďte si jistí: pro někoho jako já, pro kterého je svoboda cestování a pohybu jedním z těžko vybojovaných práv, jsou podobná omezení ospravedlnitelná jen v absolutní nouzi. V demokratickém státě by neměla nikdy být přijímána lehkovážně a vždy by měla být pouze dočasná. Ale momentálně se bez nich neobejdeme, abychom zachránili životy.

Právě z tohoto důvodu jsou od začátku týdne zesílené hraniční kontroly a je omezen vstup do několika našich nejbližších sousedních zemí. Pro hospodářství, velké firmy, stejně tak jako malé provozy, pro obchody, restaurace či osoby samostatně výdělečně činné je to nyní velmi těžké. Následující týdny budou ještě těžší. Ubezpečuji vás. Spolková vláda dělá vše, co může, aby ekonomické dopady omezila, a především ochránila pracovní místa. Můžeme a budeme nasazovat všechny prostředky, které budou třeba, abychom naše firmy a zaměstnance provedli touto těžkou zkouškou.

A všichni se můžou spolehnout, že zásobování potravinami bude za každých okolností zajištěno. A pokud jsou jeden den regály v obchodech prázdné, pak budou zase doplněné. Každému v supermarketech chci říci: mít zásoby je smysluplné. Bylo tomu tak koneckonců vždy. Ale pouze s mírou. Syslovat, jako kdyby už nikdy neměly být žádné potraviny, je nesmyslné a v neposlední řadě zcela nesolidární.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat rovněž lidem, kterým se děkuje jen velmi málo. Těm, kteří v těchto dnech sedí u pokladny v supermarketech nebo doplňují regály. Ti momentálně dělají jednu z nejtěžších prací, která existuje. Děkuji vám, že tu jste pro své spoluobčany a že doslova držíte obchod naživu.

Nyní k tomu, co dnes považuji za nejdůležitější. Všechna státem přijatá nařízení by přišla vniveč, kdybychom proti příliš rychlému šíření viru nenasadili i ten nejúčinnější prostředek. A tím jsme my sami. Stejně tak jako může být virem zasažen každý z nás bez rozdílu, tak musí také každý z nás pomáhat. V první řadě tím, že budeme brát vážně to, o co tu dnes jde.

Nesmíme propadat panice, ale také nesmíme ani na chvíli uvěřit tomu, že tomu nebo té by se se to přece nemohlo stát. Nikdo není postradatelný. Všichni se počítají. Je potřeba naše plné úsilí. To je to, co nám epidemie ukazuje. Jak zranitelní všichni jsme, jak závislí jsme na ohleduplném chování druhých, ale také jak se můžeme skrze společné chování nás všech bránit a společně posilovat. Záleží na každém. Nejsme odsouzeni k tomu, šíření viru jen pasivně přihlížet. Máme proti němu prostředek. Musíme si z ohleduplnosti k ostatním udržovat odstup. Rady biologů jsou jednoznačné. Už žádné potřesení rukou, důsledně a často si umývat ruce, mít minimálně metr a půl odstup od druhých, pokud možno žádný kontakt s těmi úplně nejstaršími, protože právě ti jsou těmi nejvíce ohroženými.

Vím, jak složité je to, co se po nás požaduje. Právě v časech nouze si chceme být co možná nejblíž. Starost si spojujeme s fyzickou blízkostí nebo dotykem. Nicméně v tuto chvíli je bohužel opak tím správným. A tomu musíme porozumět opravdu všichni. Momentálně je pouze odstup výrazem péče. Ta dobře míněná návštěva, ta cesta, která nemusela být, všechno to může být zdrojem nákazy a momentálně by tedy k tomu nemělo docházet. Je dobrý důvod, proč experti říkají, že by se nyní prarodiče a vnoučata neměli scházet. Ten, kdo se vyhýbá setkáním, která nejsou nutná, pomáhá všem, kteří se v nemocnicích musejí každým dnem starat o více a více případů. Právě tak zachraňujeme životy.

Pro mnoho z nás to bude obtížné, a proto je také důležité: nikoho nenechat o samotě. Starat se o ty, kteří potřebují podporu a ujištění. Jako rodina a společnost najdeme jistě jiné formy, jak si být nablízku. Již nyní existuje mnoho kreativních způsobů, které viru a jeho společenským dopadům čelí. Již nyní existují vnoučata, která svým prarodičům nahrávají podcasty, aby se necítili sami. Všichni musíme najít způsoby, jakými ukazovat náklonnost a přátelství: přes Skype, telefonáty, e-maily a možná i psaní dopisů, pošta přece funguje stále.

Člověk nyní slýchává o skvělých příkladech sousedské výpomoci starším, kteří sami nemůžou jít nakupovat. Jsem si jistá, že můžeme ještě dokázat mnohem více a že jako společnost ukážeme, že v tom jeden druhého nenecháme. Apeluji na vás, dodržujte pravidla, která nyní platí. Jakožto spolková vláda budeme neustále monitorovat, která z pravidel by se mohla zmírnit, ale také to, co je možná ještě nutné zavést.

Nacházíme se v dynamické situaci a přistupujeme k ní s otevřenou hlavou, tak abychom mohli kdykoliv situaci přehodnotit a případně reagovat novými nástroji. Ty vám samozřejmě následně vysvětlíme. Proto vás chci poprosit: nevěřte fámám, ale jen a pouze oficiálním sdělením, která vždy rovněž překládáme do několika jazyků.

Jsme demokracií. Nežijeme pod útlakem, nýbrž ve společnosti sdíleného vědění a spolupráce. Je před námi historický úkol a můžeme jej zvládnout jen společně. Tím, že tuto krizi překonáme, jsem si naprosto jistá. Ale jak velké budou oběti? Kolik milovaných lidí ztratíme? Z velké části to máme ve vlastních rukách. Nyní můžeme všichni společně a s rozhodností reagovat. Můžeme přijatá omezení přijmout a stát jeden při druhém. Tato situace je vážná a její vývoj je otevřený.

To znamená: bude se vyvíjet také podle toho, jak disciplinovaně každý z nás následuje pravidla a uvádí je v život. Ačkoliv jsme se s ničím takovým ještě nikdy nesetkali, musíme ukázat, že jednáme srdečně a rozumně, a tím zachránit životy. Bez výjimky záleží na každém z nás, záleží na nás všech. Dávejte na sebe a na své milované pozor. Děkuji vám.“

Projev Merkelové vyvolal ohlasy na sociálních sítích. Avšak nejen pozitivní, například český ekonom a publicista Pavel Kohout okomentoval projev Merkelové velmi vulgárními slovy, napsal, že Angela Merkelová není hloupá, ale je že naprosto neskutečně blbá.

Senátor Václav Hampl zvolený za lidovce a Zelené, který letos obhajuje mandát, sdílel její projev a napsal: „Srovnejme tento státnický projev se zmateným sebestředným blekotáním Andreje Babiše...“

Projev Angely Merkel k opatřením proti šíření koronaviru ?? Srovnejme tento státnický projev se zmateným sebestředným blekotáním Andreje Babiše... ?? i s titulky na: https://t.co/fNkOFARKx7 #koronavirus #angelamerkel #andrejbabis — Václav Hampl (@Vaclav_Hampl) March 19, 2020

Šéfredaktor Mladé fronty Dnes Jaroslav Plesl napsal na Facebooku, že Merkelová se konečně probrala a že už tvrdí, že SARS je pro Německo největší výzvou od druhé světové války. „No, tak to pro Německo nezní moc optimisticky...,“ pozastavil se.

Do diskuse pod příspěvkem Plesla přispěl Bouček, který napsal: „Ein Volk, ein Reich, ein Virus!“ Lenka Horká na něj reagovala, že to je silný národ, načež Bouček s tím souhlasil a dodal: „Je schopen opakovat své chyby až do úplného konce. Ehh... vítězství.“

Avšak například šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr odkázal na to, že pan premiér Babiš by se měl podívat na její projev, jak se má chovat šéf vlády v době krize.

Komentátor Jan Jandourek napsal do facebookové skupiny Lumpenkavárna příspěvek s textem: „Co u nás nemáme. Německá kancléřka Angela Merkelová pronesla projev k občanům. Mohl by vstoupit do učebnic, jak má vypadat projev státníka v kritické době. Věcný, střízlivý, hodnotící situaci, vysvětlující opatření a dávající praktické rady. Nechybí v něm projev účasti s lidmi a poděkování. Hlavně tam ale najdeme sdělení, že to bude těžké, ale budoucnost je otevřená a můžeme ji ovlivnit,“ napsal.

Komentátor Lidových novin Petr Kamberský projev Merkelové okomentoval slovy, že v tomto kontextu mu přijde strategie Borise Johnsona „necháme to promořit“ i slova „Lidé budou umírat“ jak z 19. století.



