„Neuvěřitelný nátlak. Neziskovky, i vládní zmocněnkyně.“ Senátor Hraba vzpomínal na Istanbulskou úmluvu. Obává se návratu

Hraba prozradil, co v něm za několik let působení v horní parlamentní komoře, zanechalo největší emoce. „Největší bylo jednání o Istanbulské úmluvě. To ve mně zanechalo hluboký dojem, protože ten nátlak, který tam byl, ze strany některých neziskovek, a třeba i vládní zmocněnkyně, ten byl prostě neuvěřitelný, těžko pochopitelný. Pokud se na to díváme pohledem ‚za vším hledej peníze‘, pak byl pochopitelný,“ uvedl Hraba.

Rozhodně není ale všemu konec. „Myslím, že se Istanbulská úmluva ještě vrátí,“ povzdechl si senátor Hraba v rozhovoru pro XTV.

Česká republika po letech váhání odmítla Istanbulskou úmluvu ratifikovat v těsném hlasování Senátu ČR 24. ledna tohoto roku. Česko úmluvu podepsalo v roce 2016. K tomu, aby začala platit, ji musely ratifikovat Senát a Sněmovna a podepsat prezident.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



V červnu 2023 však členské státy Evropské unie odsouhlasily připojení k úmluvě a smlouva se tak stane závaznou i pro Česko ve věcech spadajících do pravomoci EU.

V Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Kritici úmluvy však varují, že její přijetí by narušilo tradiční rolí.

Senátor Hraba dlouhodobě poukazuje na to, že Istanbulská úmluva je nebezpečná. „Istanbulská umožňuje žádat neziskovému sektoru peníze po České republice. A pokud by o tom rozhodoval Evropský soud pro lidská práva, který v některých věcech rozhoduje velmi aktivisticky, tak se obávám, že by uvedl, že je Česká republika povinnou tyto neziskovky platit. Tam je to bez limitu, neziskovky pak mohou na svou činnost po České republice žádat finanční prostředky z peněz daňových poplatníků,“ řekl Hraba, že to je princip a celý důvod tlačení Istanbulské úmluvy.

Efekt Istanbulské úmluvy na stav bezpečí žen tam, kde je již přijatá, tedy v Německu, Francii, je dle Hraby zřejmý. Je vidět, že nefunguje. „Je vidět, že o té úmluvě to není, že sama nepomůže, ale je jen nástroj, jak získat peníze,“ zopakoval Hraba.

Následně přidal vysvětlení, proč se neziskovkám tak daří: „Je to prorůstání lidí, kteří jsou navázáni na ty neziskovky, do státní správy a tam fungují určité struktury. Nebál bych se v některých případech říct chobotnice, který svými chapadly ten stát postupně obepne a začne dusit,“ řekl senátor.

„Jsem skeptický v případě přeshraniční pomoci,“ komentoval Hraba poznámku moderátora, že premiér Fiala založil neziskovou organizaci, čerpá tak desítky milionů a podporuje práva žen v Barmě. „Jsem skeptický u Člověka v tísni v tom, zda někdy ta pomoc je reálně poskytnuta nebo je to spíše účetní záležitost,“ sdílel dál sví pochyby senátor.

Stranou nezůstaly ani blížící se americké prezidentské volby, kdy se Hraba krátce vyjádřil, že věří, že se do Bílého domu vrátí Donald Trump. „Myslím si, že volby vyhraje Donald Trump,“ řekl. Také moderátor Lubomír Xaver Veselý vyjádřil přání, aby se Trump stal znovu prezidentem.

