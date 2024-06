„Nezvýším daně.“ Fiala sliboval. Teď mu to připomenuli. Nepříjemně

„Nebudeme zvyšovat daně. Tečka.“ Tato věta v různých obměnách zazněla od Petra Fialy mnohokrát. Ale jako premiér tomuto slibu nedostál. Video nakladatelství Prager Group ukazuje jednak jak dlouho nezvyšování daní Fiala sliboval. Ale také v kolika případech byl tento slib porušen. Video se šíří po sociálních sítích a stává se odpovědí na sliby, které koalice SPOLU dělá ohledně voleb do europarlamentu.

Kampaň do evropských voleb vrcholí a jako před každými volbami strany slibují. Nicméně, nakladatelství Prager Group připomíná jeden klíčový slib z minulých voleb. Totiž nezvyšovat daně. V sedmiminutovém dokumentu vybírá, kde všude Petr Fiala nasliboval, že se daně zvyšovat nebudou.

Začíná vzpomínkou na to, jak před šesti lety Petr Fiala v rozhovoru s hercem Martinem Dejdarem promlouval o cti. A o tom, jak neplatí, že v politice si není možné čest zachovat. „To tak není,“ prohlašoval Petr Fiala.

Na TV Nova s Reyem Korantengem pak tvrdil: „Nebudeme zvedat daně, máme to v programovém prohlášení. A chceme to dodržet.“ Doplnil ještě: „My prostě nevěříme, že máme od lidí vybrat více peněz a všechno to zase přerozdělit.“ Řekl jen, že je připraven sáhnout k mimořádnému prostředku, tedy k válečné dani. „Nebudeme zvyšovat daně, tečka,“ prohlásil ještě.

Sliby padaly také na kongresu ODS 2021, kde Fiala slíbil konec „hrozivému zadlužování“ ČR, a to bez zvyšování daní. U Václava Moravce Fiala básnil o úkolu pro všechna ministerstva ušetřit 6 %. „To fakt není moc. Kdybychom ty úspory měli, tak jsme schopní ten deficit snížit,“ řekl. „Dal bych ten úkol, uvidíme, jak ho kdo splní, ale předpokládám, že tohle nemusí být tak složité, protože když někomu řeknu, ve vaší domácnosti ušetřete 6 % na výdajích, nebo řeknu nějaké firmě, tak to dokáže. Já si myslím, že to může dokázat i stát,“ řekl u Moravce dále.

Když ještě nenosil brýle a účes měl na ježka, prohlašoval Fiala také, že je potřeba lidem nechat jejich peníze a snížit daně. A investovat do dopravy a do vzdělávání. „Každá koruna, o kterou se sníží daně, přinese více peněz a více spokojenosti. To je pravicová matematika, která funguje,“ prohlašoval tehdy s ráznými gesty. Stejná slova od něho zaznívala i v duelu s Andrejem Babišem.

V další předvolební kampani Petr Fiala pro změnu sliboval přehodnocení každé povinnosti občana vůči státu a také činnosti státních úřadů. „My jsme rozhodnutí všechny zbytečné povinnosti zrušit,“ deklaroval.

Když byl v opozici, pouštěl se Fiala do vlády, že „zavádí socialismus“. V jiném videu hovořil o ztrátě suverenity Česka.

Následoval výčet titulků o daních. Například „Nová daň. Má stopnout odliv desítek miliard z bank za hranice, zní z koalice“. Nebo „Zvýšení DPH? Služby budou zdražovat, negativně to ovlivní i inflaci, míní komora“. Dále „Daň z příjmu se firmám zvyšuje z 19 na 21 procent, za letošek ještě zaplatí méně“ či „Sněmovna schválila daň z mimořádných zisků, návrh nyní míří do Senátu“. Připomenuto bylo i zvýšení daně z nemovitosti, odvodů pro OSVČ, navýšení povinného ručení nebo snížení slevy na dani na manželku či manžela a na studenta.

Video končí se slovy „Lidé by se neměli bát své vlády, vláda by se měla bát svého lidu“.

Video už se šíří po sociálních sítích, zejména jako odpověď na kampaň SPOLU do Evropského parlamentu. „V Japonsku by po zhlédnutí tohoto videa předseda vlády požádal, aby mohl sám ukončit svou hanbu, v Česku ho lidi půjdou zase volit...“ posteskl si jeden uživatel.

Nechci Babiše, ale nechci ani SPOLU a jejich lži.https://t.co/liTdNSf37x — Prager Group ?? (@PragerGroup) June 2, 2024

V Japonsku by po zhlédnutí tohoto videa předseda vlády požádal, aby mohl sám ukončit svou hanbu, v Česku ho lidi půjdou zase volit... https://t.co/KnoptmwoVx — PLDD ve skluzu (@InstitutUPR) June 2, 2024

