„Nic o tom nevíte!“ Míra Bosák se pohádal s diváky. Podrážděně

Během úterního fotbalového zápasu Česka s Anglií byl slyšet v přenosu České televize kromě hlasu českých komentátorů i hlas nějakých dalších. Sportovní komentátor Jaromír Bosák si to během utkání uvědomil a okomentoval to slovy, že neví, co má dělat, aby k tomu nedocházelo, že na stadionu je prostě víc komentátorů a jsou tedy občas slyšet.

Na tento incident na twitteru narazil i uživatel Buckowski. Ten napsal, že se v úterý na ČT Sport Jaromír Bosák čertil, co má dělat, když jsou slyšet i jeho zahraniční kolegové. „Viděl bych 2 možnosti.

a) vůbec nemluvit o té zprávě z režie, b) komentovat – protože, když někdo mluvil, tak to slyšet nebylo, ale úseků dlouhého ticha bylo moc,“ myslí si Buckowski.

Na @sportCT se včera @JaromirBosak čertil, co má jako dělat, když jsou slyšet kolegové komentátoři. Viděl bych 2 možnosti.

a) vůbec nemluvit o té zprávě z režie, b) komentovat – protože, když někdo mluvil, tak to slyšet nebylo, ale úseků dlouhého ticha bylo moc. — Buckowski (@buckowski271) June 23, 2021

Do diskuse se připletl i zmiňovaný komentátor. Ten poděkoval za rady. „A teď prosím něco o řízení atomové elektrárny, výrobě hnojiv, stavbě úlů, sociálních programech ve Rwandě, fermentaci vína, italském malířství z doby renesance... zjevně rozumíte úplně všemu a svět, respektive žádné povolání pro vás nemá tajemství,“ napsal Bosák.

„Pořád se tu oháníte konstruktivní kritikou. Když jí někdo napíše, viz původní tweet, tak ho zcela egoisticky pošlete někam... Tak co vlastně chcete? Nepotřebujete spíše nějaké školení na socky?“ reagoval Tomáš Štěpánek.

„Prosím vás, co je konstruktivního na nesmyslných radách? Vždyť pán vůbec netuší, o čem píše, nikdy nic podobného neřešil, o téhle práci zjevně vůbec nic netuší...“ myslel si komentátor.

Dále Bosák vysvětlil, proč o tom mluvil. Chtěla to po něm prý režie v Praze a ptali se na to údajně stovky lidí na twitteru. „Já třeba slyšel spíš kolegy z Radiožurnálu než někoho, kdo by mluvil anglicky. Každopádně nemyslím, že by se komentátor musel vyjdřovat k poznámkám na twitteru. Od režie IMHO chyba,“ odpověděl na vysvětlení Bosáka Buckowski.

Já třeba slyšel spíš kolegy z @RadiozurnalS než někoho, kdo by mluvil anglicky. Každopádně nemyslím, že by se komentátor musel vyjdřovat k poznámkám na twitteru. Od režie IMHO chyba. — Buckowski (@buckowski271) June 23, 2021

RH si zase myslel, že to bylo schválně. „Když už nudil fotbal, ať je živo alespoň takto. A ono to nakonec bylo nedopatření – tak teď jsem zklamán i já :-) Samozřejmě vtip – nedělal bych z toho vědu, zas tak to nerušilo a reakce M. Bosáka mi taky nevadila. Komentář ok jako vždy,“ napsal. Bosák mu na to napsal, že to je vlastně dobrý nápad. „Mít připravenu takovouto nahranou kulisu, aby i při ultra nudných zápasech bylo o čem mluvit a do koho se trefovat,“ dodal.

Jaromír Bosák má za sebou pár výroků k politice. Naposledy například na začátku března, když se obával, že zemře na Sputnik. Bosák poslal vzkaz prezidentovi Miloši Zemanovi. Dal jasně najevo, že se nechá očkovat hned, jak to půjde, ale rozhodně to nebude ruskou vakcínou Sputnik. Proč? Zavzpomínal na první umělou družici Sputnik, kterou poslali v roce 1957 do vesmíru Sověti, i na psa Lajku, který se v roce 1957 vydal na cestu do kosmu. A živý se nevrátil.

„Miloš Zeman nám milostivě dohazuje Sputnik. No, já nevím, ale se Sputnikem měla co do činění už jistá Lajka. A taky to pro ni nějak nedopadlo, pokud se pamatuju. Nechci skončit jako Lajka, takže i když se půjdu očkovat v prvním možném termínu, Sputnik to vážně nebude,“ zdůraznil Bosák.

V roce 2018 se odehrávalo Mistroství Evropy v Rusku. Při předávání poháru se na moskevský stadion v Lužnikách spustil hustý déšť. Komentátor Jaromír Bosák se nemohl dočkat toho, až skutečně k vlastním oceněním hráčů dojde. Přišlo mu příliš dlouhé čekání na tři hlavy států, které se jej účastnily – chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovićová, francouzský prezident Emmanuel Macron a ruský prezident Vladimir Putin.

„Čeká se na příchod těch nejvyšších představitelů, i když co se týká výšky, tak u ruského prezidenta to příliš neplatí. Přestože to leckdy na fotkách vypadá, že má Putin výšku ruského medvěda, ve skutečnosti je to trošku jinak,“ poznamenal Bosák s tím, že jde o lehkou ironii. Grabarovou Kitarovićovou pak označil jako šarmantní dámu.

Když pak začalo při gratulacích silně pršet, Bosák uvedl: „Kdyby se nečekalo na pány prezidenty, mohli být kluci v suchu.“ A dalšího komentáře se dočkal i prezident Putin, a to poté, co nad jeho hlavou byl roztažen velký černý deštník. „Na prezidenta Putina nesmí pršet,“ řekl spolukomentátor. A Bosák dodal, že považuje za zvláštní, že deštníku se nedočkala i chorvatská prezidentka. Podle Bosákových slov měl prezident Putin pokynout ochrance, aby dala deštník nad dámu.

„Už třeba proto, že prezident Putin nevydá za účes tolik jako chorvatská prezidentka,“ poznamenal Bosák. Nakonec se deštníku dočkala jak chorvatská prezidentka, tak francouzský prezident Emmanuel Macron. „To to trvalo,“ říká Bosák. „Už je to jedno, je to jako když budete chtít utopeného pověsit,“ poznamenal k tomu, že všichni jsou mokří, Bosák.

„Ruský šampionát je minulostí,“ řekl Bosák s tím, že šampionát byl dobře zorganizovaný. „I když si myslím, že z mnoha důvodů se tady neměl konat,“ míní Bosák. Zda měl na mysli například i to, že v průběhu druhého poločasu finálového zápasu vtrhli na hřiště aktivisté ze skupiny Pussy Riot a přerušili tak utkání, lze jen těžko říct.

