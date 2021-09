„Nic se vracet nebude!“ Chci domluvit! Kroužková tak tlačila, až Dostálovou rozesmála

Brusel odmítl odklad kvůli střetu zájmů, české úřady chtěly odklad 60 dní, místo toho obdrželi šibeniční termín – informace o tom, jak se v Česku zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování eurodotací, musela šéfka Ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) do Bruselu poslat už tuto středu. O tom, jakou odpověď Česko poslalo, promluvila v pořadu Interview ČT24. Našlápnuté moderátorce Barboře Kroužkové zároveň vysvětlila, že Česká republika rozhodně nebude žádné dotace vracet.

„Odpověděli jsme ve lhůtě, kterou jsme dostali, tedy dnes 22. 9. v ranních hodinách odpověď do Bruselu odešla,“ uvedla ministryně Dostálová na úvodní otázku moderátorky, jaká odpověď dnes do Bruselu zamířila.

Nato Kroužková ještě s větším důrazem zopakovala: „Jak jste odpověděla, zněla otázka.“ „Já jsem vám odpověděla, že odpověď jsme odeslali,“ pousmála se s tím, že se musí pohybovat v režimu „důvěrné“.

Tím pomalu dostávala Kroužkovou do otáček. S konstatováním, že si „nerozumějí“ se dál moderátorka zajímala, jak Dostálová doložila, že Česko rozděluje peníze lidí ze zemí Evropské unie transparentně.

„Doložili jsme všechny přílohy, které po nás Evropská komise chtěla, tzn. jak to máme zapracované do řídících dokumentací jednotlivých operačních programů. Například jeden z požadavků byl, aby operační program Podnikání inovace pro konkurenceschopnost zařadil do svých dokumentací tzv. metodický pokyn č. 10.

Takže všechny tyto věci jsme splnili. A Komisi jsme odpověděli na všechny dotazy a předložili jsme všechny přílohy, které Komise požadovala. Procesy se vyvíjejí, a v tom duchu byla odpověď pro Evropskou komisi,“ přiblížila ministryně pro místní rozvoj obsah klíčového dopisu.

Evropská komise si podle Dostálové pouze v průběhu času tímto ověřuje, jak se všechna opatření, která vůči České republice měla, ministerstvo zapracovává. „V tomto duchu byl celý dopis, požádali jsme o prodloužení, nebylo nám vyhověno, stihli jsme to tedy v tom novém termínu,“ vysvětlovala politička následně Kroužkové, proč Evropská komise nastolila takové lhůty.

Jedním dechem pak Dostálová Kroužkovou ujišťovala, že Česká republika rozhodně nebude vracet žádné dotace: „Žádné dotace vracet nebudeme, protože už na začátku jsme si s Evropskou komisí dohodli, že žádné projekty, které by mohly potenciálně být pod auditem o střetu zájmů v problémech, tak nebudeme certifikovat.

A toto my samozřejmě důsledně dodržujeme. Jediná certifikace byla u jednoho projektu a na tom jsme se opět dohodli s Evropskou komisí. My opravdu jako Česká republika neděláme žádné překvapivé kroky,“ zdůraznila Dostálová.

„Já se chci zeptat na jednu věc: je pro Evropskou komisi, tak jak to zatím bylo prezentováno, klíčové, jestli je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů?“ pokračovala moderátorka.

„Ano, k tomu směřuje ta auditní správa, je to určitě klíčové...,“ započala Dostálová svou odpověď, načež ji Kroužková zarazila: „Ano. Přesně tak a teď pojďme dál...,“ vedla Kroužková opět konverzaci.

Ministryně ji ale neváhala zabrzdit: „Nemůžeme, paní redaktorko, jít dál! Protože my tam máme rozpor mezi českým zákonem a evropským právem. A my tvrdíme, že české zákony může vykládat pouze český soud,“ připomněla. „Ale je to jenom na základě jedné dotace, ke které se dostanu,“ mávla Kroužková s povzdechem nad jejími argumenty rukou.

Na ministryni se pokusila opět zatlačit: „Klíčová věc, jestli je český premiér ve střetu zájmů. Tedy je klíčová věc, jestli svěřenský fond, do kterého dal své firmy, řeší ten střet zájmů...,“ spustila Kroužková a už předem upozorňovala Dostálovou, aby ji v řeči nepřerušovala, tu svým urputným jednáním téměř rozesmála.

„Pokud Andrej Babiš má své firmy ve sveřenském fondu, ale je jediný obmyšlený, komu plyne ze spravovaného majektu zisk... tak co to je, když on je zároveň premiérem členské země Evropské unie a Evropská komise jen nechce, aby peníze všech poplatníků zemí Unie nebyly rozdávány netransparentně?“ zajímala se dál.

Šéfka resortu jen nevěřícně kroutila hlavou: „Paní redaktorko, mohu zopakovat jen to, co jsem řekla opravdu už mnohokrát. Pan premiér postupuje v souladu s českými zákony. To znamená, že je to v pořádku a není ve střetu zájmů, protože použil český zákon, ještě k tomu ten zákon připravila opozice.

Pan premiér dal svůj majetek do svěřenských fondů a s tím z našeho úhlu pohledu a z pohledu českého práva je s touto věcí vypořádán,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

