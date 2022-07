„Nikdy jsem v ODS neviděl nic smutnějšího, než je Fiala!“ Ve straně stoupá vztek. „Zase budeme ze Strakovky odcházet kanálem“

reklama

Červnová inflace proti předchozímu měsíci vzrostla o 1,6 procenta a dosáhla nového vrcholu, 17,2 procenta. Ekonomové odhadují, že vrchol teprve přijde a zdražování může pokračovat až k hodnotě 19 procent. Očekává se další masivní zdražení energií, potravin i dalších nezbytných komodit.



Vláda prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely představila aktualizovaný tzv. úsporný tarif na energie, kdy prý domácnostem pomůže až do výše 16 tisíc korun. Naproti tomu například sousední Slovensko v závislosti na rostoucí inflaci zvyšuje minimální mzdu, která dokonce převýší tu českou.



Občané s napětím čekají, co přinese podzim, na který odbory plánují masové demonstrace a možná i stávky. Někteří politologové varují před největšími občanskými bouřemi.



Fialův kabinet se mezi tím soustředí na předsednictví v Radě EU a řešení unijních problémů, na občany však podle svých slov myslí. Opozice to vidí jinak, podle ní nedělá vláda pro občany vůbec nic.

Fotogalerie: - Mimořádná kvůli čtení



A co členové vládních stran, zejména nejsilnějšího koaličního subjektu ODS? Názory jsou různé, jako všude. Není ovšem zrovna málo těch, kteří jsou na vlastní stranu a hlavně její vedení pořádně naštvaní. Mnohé z toho jsme si vyslechli, s respektem k jejich přání zůstat v anonymitě kvůli možným problémům uvnitř strany.



Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4382 lidí

„Řítíme se do největší ekonomické katastrofy, jakou naše generace pamatují. Všichni to vidíme, jenom náš pan premiér ne. Všichni na Titaniku vidí ledovec, do kterého za chvilku narazíme, ale kapitán v nažehlené uniformě má na sobě brýle s virtuální realitou a plný úsměvů pokračuje v nastaveném kurzu. Jako film super, ale jako výhled do brzké reality noční můra,” sdělil naší redakci člen ODS z Prahy, který je v pravidelném kontaktu s několika poslanci vlastní strany.



Nejen on sám je prý zoufalý. „Vedení nás neposlouchá, mají svoje místečka, svoje zájmy a názory členské základny je přestaly zajímat. Jak jsme slýchali dřív, nikdo nebude narušovat jednotnou linii strany! Fialu jsem nikdy moc nemusel, ale cenil jsem si jeho odvahy postavit se do čela ODS a snést všechny ty útoky nebo posměšky. Nakonec splnil slib, dovedl nás opět do Strakovy akademie, ale tím úspěchy skončily. Nerozumím tomu. Jsem kovaný pravičák celý život, jenže v tak tragických situacích musíte prostě svoje ideje dát stranou, protože tohle už trh sám o sobě nevyřeší. Tady musí nastoupit stát a konat tvrdě, nekompromisně, nebát se dupnout na krk ČEZu a komukoli, kdo půjde proti zájmům státu a občanů v krizi,” podotýká občanský demokrat.



Další pohled byl odlišný. „Předseda dělá, co může, tohle je naprosto nová situace, ale nejde se zavděčit všem. Měli by snad nad republikou létat helikoptéry a shazovat peníze? To přece nejde. Pravdou je, že by možná některé věci šly prosazovat efektivněji, ale nezapomeňte, že se vláda skládá z pěti stran, to je také bezprecedentní situace. Spíš by se víc měli zaměřit na STAN, ti působí vládě největší škody. Tolik skandálů za pár měsíců od nástupu vlády, to nikdo nepamatuje. Tohle reálně posílá opozici body a ještě hodně lacino,” míní členka ODS ze středních Čech.



„Na posledním kongresu už jsem pro Petra Fialu ruku nezvedl. Lidsky ho mám rád, ale krizová doba ukazuje, že je člověkem spíše na pozici šéfporadce nebo tak něco. Řada domácností, co nebudou mít čím topit a za co svítit, roste, vláda slibuje a analyzuje a místo jasných řešení se pan premiér objímá s bruselskými byrokraty a myslí si, že řídí EU. Prdlajs řídí. Že na něho není bohužel nikdo zvědavý, to jsme viděli při projevu v europarlamentu. Sál skoro prázdný, na oficiálním YouTube kanálu, kde jsem se díval já, to sledovalo dalších asi dvacet lidí. Dvacet lidí z půl miliardové Evropské unie! Stál tam jako kůl v plotě. Řeknu vám, že jsem v naší ODS snad nic smutnějšího neviděl a to jsem členem od září 1991. Nikdy jsem nikomu nic nedlužil, nikdy si nepůjčil, nemám ani hypotéku, ale v této situaci se prostě stát holt zadlužit musí. Míříme do vichřice a lidi budou padat jeden za druhým, kdo normální v něčem takovém může hledět na tu či onu výši rozpočtového schodku?” táže se člen ODS ze severní Moravy.

Psali jsme: „To jsem od revoluce nezažil.“ Těžko v ODS. Padly návrhy, ale panuje strach „Trestáte pilné!“ Pekarová proti zdanění bohatých. Rozkol ve vládě „Kdybych já začal křičet a řvát…“ Fiala se dovolával Havla. Ten by mu zaživa nepomohl „Zapamatujme si ta jména.“ Zatímco všichni řešili jádro, v EP prošla jiná hrůza. I hlasy z Česka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.