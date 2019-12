„Nikdy, nikdy!“ Babiš o jednání s odpůrci. A lidech, co nechtějí makat a kašlou na to

Premiér Babiš oznámil, že toto provolání k národu je pro letošní rok poslední. Podobných prohlášení napsal se svými spolupracovníky už 125 a příští rok přijdou další. V tom aktuálním se zeptal, jestli náhodou nevypadá jako slavný literární a filmový kouzelník Harry Potter.

„Tak jo. Jedna otázka, zrovna včera u nás rodina koukala na Harryho Pottera. Vypadám jako Harry Potter?“ zeptal se. Ihned si však sám opověděl, že určitě tak nevypadá.

Nemá sice kouzelnou hůlku, ale má velkou vizi, jak rozvíjet Česko. Má investiční plán pro tuto zemi na dalších třicet let.

„Kdybych měl kouzelnou hůlku, je to TEĎ, hned, a jsme druhé Švýcarsko. Jsme víc. Jsme země budoucnosti. Ale my to dokážeme, když na tom budeme makat všichni společně. Ten plán je první v novodobé historii téhle země. A můžeme podle něj jet, my, naše vláda a taky všechny vlády, které přijdou po nás, a taky starostové, primátoři, hejtmani,“ opakoval už poněkolikáté věty, které bylo z jeho úst možné slýchat celý týden. Byl by prý rád, kdyby se k tomuto plánu vyjádřil každý občan této země.

„Za posledních 30 let čeští politici naprosto rezignovali na jakékoliv dlouhodobé plánování strategických investic, a nedokázali tak využít ohromný potenciál naší země a našich lidí, občanů České republiky,“ udeřil Babiš na své politické předchůdce.

Poté prozradil, že spolu se soukromými investory hodlá v Česku budovat dálnice v tzv. PPP projektech.

Andrej Babiš ANO 2011



„Poprvé se uskuteční takzvaný PPP projekt, a to dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, celkem 32 kilometrů, o kterou budou soutěžit soukromí investoři. Stát si to následně od nich dlouhodobě pronajme. Dalších 70 kilometrů by se tímhle způsobem mohlo postavit mezi Ostrovem a Mohelnicí, což je asi nejkritičtější úsek v celé naší zemi, a taky úsek od okruhu Prahy na hranici Jihočeského kraje, 58,5 km, může být PPP,“ napsal Babiš.

Osobně prý věnuje pozornost především stavbě dálnic a obchvatů, ale prý nezapomene ani na boj se suchem nebo na modernizaci armády.

Je si prý vědom toho, že stavby dálnic často bojkotují aktivisté jako Miroslav Patrik z Dětí Země. Babiš se s nimi sice údajně snaží vyjednávat, třeba celou noc, ale mnohdy je to marné.

„Víte, někdy je to beznaděj. S těmi odpůrci se sejdu, bavím se s nimi – je mi jedno, kdy a kde, klidně celou noc. Ale oni stejně řeknou – nikdy nedopustím, aby ta dálnice tady byla. A přes všechny ty úřednické boje se jim to podaří zablokovat. A ta byrokracie – dříve mělo ÚR na dálnici 15 stran a teď má 300 stran – a v tom vždy někdo něco podělá. Samozřejmě bojuji i se svými lidmi a najatými firmami – někteří lidi prostě nechtějí makat, ale když po nich jdete, tak vám řeknou – všude dostanu víc, kašlu vám na to. Je to boj, zasvětil jsem život dálnicím a dávám do toho vše, co mohu, ale štve mě, že to jde tak, jak to jde... kdo to nezkusil, tak neví,“ napsal předseda vlády.

