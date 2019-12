Tomáš Zdechovský ve varu: Šikana a vraždění křesťanů. Útoky na kostely a synagogy. Média neinformují o identitě pachatelů. Jak to může vyspělá Evropa přehlížet!

Blíží se velký křesťanský svátek Vánoce. A to v situaci, kdy starobylé křesťanské kultury jsou vyvražďovány. Píšete o tom ve svém blogu: „Proč se média nezajímají o systematické vraždění křesťanů“. Tak já se zajímám a ptám se - jak je to vážné a kde všude se tak děje?

Křesťané se v tomto roce stali terčem útoků hlavně v Africe a Asii. Hovoříme o tisících obětech ročně. Je to něco, o čem se v Evropě příliš nepíše. Když tu vidíte zprávu o útoku na křesťany v Egyptě, zmínka o náboženském vyznání je často záměrně editory vynechána a píše se o teroristickém útoku nebo jen útoku. Ale to není pravda. To nejsou útoky z důvodu nenávisti jednoho člověka vůči jiným občanům. To je prostě systematické vraždění křesťanů, ke kterému dochází i v Iráku, Íránu, Sýrii, Srí Lance, Indonésii a dalších zemích. Jak jsou na tom křesťané v Evropě?

Často se v našich médiích hovoří o nějaké fóbii, především z islámu. Ale nikdy jsem neviděl otevírat téma šikany křesťanů. Když zavraždili ve Francii před několika lety kněze, řada médií nehovořila o identitě pachatelů a důvodech, proč se rozhodli kněze zavraždit. A to je špatně. Tak jako je špatně nemluvit o útocích na kostely a synagogy v řadě členských států EU. Před rokem byl u mě na návštěvě francouzský katolický kněz, který mi ukazoval, jak všude kolem kostela a fary má kamery z důvodu vandalismu a opakovaného napadání při cestě do kostela. A to je něco, před čím zůstává rozum stát. Jak může něco podobného vyspělá Evropa přehlížet? Přeci pokud máme plnou pusu svobody a demokracie, tak je musíme bránit. Fotogalerie: - Bitka s policií v Paříži Co můžeme dělat jako Česká republika, Evropská unie či každý jednotlivec, který chce, aby se situace křesťanů ve světě zlepšila?

Jako Nizozemí. Přijdeš tam, projdeš během šesti dnů procedurou a zůstáváš. Musíš se ale rychle integrovat. Nebo neprojdeš a jdeš domů. V dalším vašem blogu se už dostáváme k nám do České republiky. Podle něj se česká vláda nesmí chovat jako viagra. To je zajímavé. Jak to myslíte? Tak jak to píši (smích). Je super, když někdo použije viagru a to, co nefungovalo, najednou funguje. Ale ten efekt je krátkodobý. Musíte si vzít další a další a další, abyste znovu byl ve formě. Ale málokdo si uvědomí, že impotence má nějaké příčiny a ty je potřeba skutečně začít léčit. A to dělá česká vláda. Namísto léčby dává viagru. Ono to chvíli na efekt vypadá, ale podstata věcí se prostě nemění. A to je prostě problém. Chybí tady systém, dlouhodobá vize, komunikace vlády na zásadních tématech s opozicí. Prostě řada kroků současné vlády nedává smysl a další vláda ztratí hodně času jejich zrušením. Když už jsme u vlády, jejím premiérem je Andrej Babiš. Ten se dostal do potíží kvůli bruselským auditům i Čapímu hnízdu. Mohutně se proti němu demonstruje. Dá se čekat v roce 2020 nějaký průlom v tomto směru?

Jste optimistou a tvrdíte, že KDU-ČSL má podle vás na víc, než na překonání pěti procent. Jak toho docílit?

Tvrdou prací. Nikomu úspěch ve volbách do klína nespadne. A je potřeba volby odpracovat. Já prosazuji systematickou dlouholetou každodenní práci. Podle mě je to jediná cesta, jak ve volbách uspět. Už jsme mnohokrát dokázali, že volby prostě umíme zvládnout. A tak proč to neukázat znovu? Není však v pravém středu příliš mnoho stran s podobným programem i voliči (včetně jejich počtu). Co s tím? S tím souvisí i to, že jsou tu výzvy k tomu, aby se opozice spojovala, nebo i skromnější přání, aby se aspoň nehádala. Co k tomu říci?

Podle mě není. Jediná středopravá konzervativní strana je teď už jen KDU-ČSL. A je potřeba to nyní umět prodat voličům. Podle mě musíme začít dělat politiku více tematicky, tak i osobně. Nikoliv proti někomu, ale pro něco. A pro tuto ideu se nemusíte s nikým spojovat. Proto musíte mít dostatek osobností, které ukáží, že lidovci jsou v kurzu. Máme řadu skvělých - zatím regionálních - osobností v krajích jako Jiří Navrátil, Marcel Sikora, Ivoš Slavotínek, Jan Grolich a další, kteří by měli dostat prostor v KDU-ČSL ukázat svou práci.