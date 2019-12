„Nora nezklamala!“ ČT a kauza „kšá, neziskovky“: Zásadní info. A je zle

V pořadu 168 hodin byla reportáž o základní škole v Bystrci. Tam se konal projekt Lékařů bez hranic. „Rada městské části Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s působením a propagací politicky zaměřených neziskových organizací,“ zaznělo z místní radnice. „Chtěli jsme deklarativně říct, že politické neziskové organizace nepatří na půdu škol, to je všechno,“ okomentoval to starosta Kratochvíl z ČSSD, který se objevil i na akci Islám v ČR nechceme. „Nechápu, co může být politického na zachraňování lidských životů a na poskytování lékařské pomoci,“ postěžoval si ředitel českých Lékařů bez hranic. Mají neziskovky na školách útrum?

V pořadu Nory Fridrichové na ČT24 168 hodin proběhla reportáž zaměřená na výroční zprávu BIS, po níž následovala reportáž o základní škole v Bystrci. „A nyní čerstvý příklad záměrně vytvořené manipulace. Základní škola Vejrostova 1 v brněnské části Bystrc. Šestým rokem tam pořádají projekt ‚Postavme se hladu‘. Učitelé, aby problém žákům vysvětlili co nejlépe, používají videa a materiály (neziskových) organizací, které na místě působí. Například od Lékařů bez hranic. Děti poté mohly organizaci finančně podpořit,“ uvedla Nora Fridrichová další část 168 hodin. „Na školní akci upozornila místní facebooková stránka a rozjela se dezinterpretační kampaň, ta vyústila v usnesení místních politiků, že si nepřejí politické organizace ve škole,“ upozornila moderátorka.

Ředitel školy pro PL: Kauza ,,neziskovky, pryč ze škol": Nechutná kampaň! řekl PL ředitel. A vyložil karty

Celý pořad ZDE (začátek v 8. minutě)

Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 3% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 3% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 93% hlasovalo: 4510 lidí

V úvodu samotné reportáže mluvila učitelka zmíněné školy Lucie Těšnarová. Ta řekla, že se dívala na to, jaké problémy se aktuálně ve světě řeší a kde děti nemají podmínky, jaké by dle učitelky potřebovaly. „Vybrala jsem opětovné vypuknutí nemoci, která se jmenuje ebola, v Demokratické republice Kongo.“ Do tohoto projektu Postavme se hladu se měla zapojit celá škola. „Na prvním stupni se děti dozvídaly o podvýživě, nemocech, očkování. Četly africké pohádky, malovaly obrázky,“ popsal moderátor. Na druhém stupni se pak děti zabývaly nemocí jako takovou, jak doplnila učitelka. Poté však došla řeč na výše zmíněné financování organizace Lékaři bez hranic dětmi. „Byla to dobrovolná akce, kdo chtěl přispět, přispěl,“ zdůraznil ředitel této základní školy.

„V den zahájení se informace o projektu objevila na lokální facebookové stránce Bystrčník,“ informovala však moderátorka. A co přesně se mělo na stránce objevit? Stránka sdílela fotku migrantů na lodi a popsala to slovy: „V tomto týdnu probíhá na ZŠ Vejrostova, tak jako každý rok, projekt zaměřený na práci společnosti Lékaři bez hranic. Během celého týdne budou moci žáci přispívat ze svého kapesného na společnou sbírku. Vybrané peníze pak budou zaslány na konto společnosti Lékaři bez hranic. I díky finanční pomoci dětí ze ZŠ Vejrostova mohly lodě Lékařů bez hranic zachránit 79 530 uprchlíků ze Středozemního moře a převézt je do bezpečí Evropy.“

Pořad 168 hodin upozornil právě na závěrečnou pasáž: „I díky finanční pomoci dětí ze ZŠ Vejrostova mohly lodě Lékařů bez hranic zachránit 79 530 uprchlíků ze Středozemního moře a převézt je do bezpečí Evropy,“ kdy dodali, že pod příspěvkem se vyrojily nenávistné komentáře, které začali vyjmenovávat. „O škole začaly psát dezinformační weby,“ zaznělo v pořadu.

Řeč poté přešla na starostu městské části Brno-Bystrc Tomáše Kratochvíla z ČSSD, jenž se měl o záležitost začít zajímat. „Známý svým vystoupením na akci Islám v ČR nechceme v únoru 2015,“ poukázal moderátor. Na této akci řekl: „Já jsem proti současnému systému multikulturního soužití, domnívám se, že pro většinu občanů České republiky je to budoucí ohrožení.“ Za tato slova obdržel potlesk.

Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

„Kvůli workshopu o hladomoru a o ebole připravil starosta usnesení, které mu poté schválila rada,“ informoval moderátor 168 hodin. Usnesení znělo: „Rada městské části Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí s působením a propagací politicky zaměřených neziskových organizací, používáním jejich výukových programů nebo organizováním finančních sbírek v jejich prospěch ve školních zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Brno-Bystrc.“ Toto usnesení sdílela i facebooková stránka Bystrčník.

„Chtěli jsme deklarativně říct, že politické neziskové organizace nepatří na půdu škol, to je všechno,“ okomentoval usnesení starosta Kratochvíl. „Nechápu, co může být politického na zachraňování lidských životů a na poskytování lékařské pomoci,“ postěžoval si Pavel Gruber, ředitel české pobočky Lékaři bez hranic. Upozornil však i na fakt, že tato nezisková organizace je financována výlučně soukromými dárci. V pořadu však zazněla též slova, že samotní Lékaři bez hranic se projektu ve škole fyzicky nezúčastnili. To potvrdil i ředitel základní školy. „Lékaři bez hranic k nám nejezdí, materiály samozřejmě poskytují, jinak nám dávají plnou podporu v tom používat jejich materiály, které jsou na internetu,“ vysvětlil.

Poté však mluvil opět starosta. Na něj se měli obrátit rodiče se znepokojením, že jejich děti jsou nuceny přispívat finanční sbírkou programu Lékaři bez hranic. S tím však zásadně nesouhlasila učitelka této základní školy Těšnarová. Ta řekla, že o přestávce požádá starší žáky, aby obešli s pokladničkou školu, přispívání pak je prý naprosto dobrovolné.

„Já jsem nejednal s žádnou paní učitelkou. Já jsem o tom mluvil s panem ředitelem. Říkal jsem mu, že by bylo vhodné, aby pro příště velmi zvážil, kterou neziskovou organizaci si pustí do výuky,“ sdělil starosta z ČSSD. Ředitel školy však řekl, že včas informoval o sbírce. „Nikdo z rodičů nám do této chvíle nedal žádnou negativní odpověď. To, jestli někdo píše na Facebook nebo jiné internetové stránky, to je jiná věc. Do toho já nechci zasahovat a nechci kádrovat, jestli to byl nebo nebyl rodič,“ pověděl.

Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 20890 lidí

Moderátorka dala prostor na vyjádření názoru dvěma radním (KDU-ČSL) z magistrátu města Brna. Ti, řekli, že prohlášení nemá žádnou váhu a naprosto ho nechápou. „Proti tomu městská část může protestovat, může s tím dokonce i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co může,“ prohlásil dokonce radní Jaroslav Suchý. Druhý radní Petr Hladík navíc upozornil, že to je již zcela za hranou.

„A co se týče kritiky organizace Lékaři bez hranic? Ředitel školy požádal o stanovisko ministerstvo školství,“ pokračovala moderátorka. „Z těch dostupných informací vyplývá, že se nejedná o politickou stranu ani politické hnutí, že se jedná o organizaci bez nějakého politického nasměrování,“ sdělila mluvčí ministerstva školství. Proto prý bude škola v projektu Postavme se hladu pokračovat i příští rok. „Děláme s dětmi řadu dalších zajímavých věcí, já se potřebuji soustředit na to, co potřebují ty děti, a ne co potřebuje nějaký žvanil,“ pronesla učitelka. „Děti se nemají učit jenom číst, psát a počítat, ale mají vycházet ze školy jako vzdělaní lidé, sebevědomí, kteří si umí vytvářet svůj vlastní názor a k tomu přispívají i naše projekty,“ doplnil ředitel školy, jehož slovy pořad skončil.

Na pořad reagoval na svém facebooku Hynek Charous, politický aktivista a příznivec Trikolóry, ten napsal, že ze starosty udělala Fridrichová rasistu a xenofoba, stalo se tedy to, co čekal. Rodiče prý vynechali a ze sluníček měli vytvořit ukřivděné hrdiny. Navíc Lékaři bez hranic dostali reklamu zdarma, jak zmínil.

Psali jsme: Provokujeme! Ondřej Hejma o Rusku a Číně. Západ nebude rád Ruská show Pavla Novotného: Bylo za tím něco víc? Padla i slova o násilí Petříček: Přijetí dětí by neohrozilo odmítání kvót na migranty Babiš má smůlu? Konec řečí. Audit je konečný, řekla EU. Ministryně: Ještě je prostor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.