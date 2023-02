„Nordstream odpálili Američané. Takhle,“ píše novinářská legenda

reklama

Nyní píše v obsáhlé zprávě o zapojení potápěčského a záchranného centra amerického námořnictva do loňských útoků na plynovody v Baltském moři.

Spojené státy tímto dlouho zvažovaným krokem prý chtěly snížit závislost Evropy na ruském plynu, a naopak posílit vlastní vliv. Ideálním spojencem se podle Hershových zdrojů stalo Norsko, jehož bývalý premiér Jens Stoltenberg je nyní generální tajemník NATO, který se netají protiruskými názory. Norové by navíc mohli těžit z vyřazení obou ropovodů a výpadky ruského plynu nahrazovat Evropě vlastním plynem.

Hersh ve svém článku rozplétá celou tajnou operaci, která se začala rodit ihned po zvolení Joea Bidena americkým prezidentem v roce 2021 a do které má být zapleten mimo jiné Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan nebo ministr zahraničí Antony Blinken. Bílý dům měl na úkol využít potápěčské a záchranné centrum amerického námořnictva, které sídlí v Panama City na Floridě.

„Středisko už desítky let školí vysoce kvalifikované hlubinné potápěče, kteří umějí používat výbušniny C4 třeba k útokům na ropné plošiny, podmořské elektrárny nebo zdymadla na důležitých lodních kanálech,“ píše Hersh s tím, že právě tito potápěči provedli loňský útok na plynovody Nord Stream a Nord Stream 2.

Oba plynovody byly podle novináře dlouho trnem v oku americké administrativě. „Od prvních dnů byl Nord Stream 1 Washingtonem a jeho protiruskými partnery v NATO vnímán jako hrozba pro západní dominanci. Holdingová společnost, která za ním stojí, Nord Stream AG, byla založena ve Švýcarsku v roce 2005 ve spolupráci s Gazpromem, který ovládají oligarchové z okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. O zisky Gazpromu se dělila ruská vláda a příjmy státu z prodeje plynu a ropy se v některých letech odhadovaly až na 45 % ročního ruského rozpočtu,“ píše Hersh a jedním dechem dodává, že americké obavy byly oprávněné. „Německo a zbytek západní Evropy se staly závislými na levném zemním plynu dodávaném z Ruska a zároveň se snížila závislost Evropy na Americe,“ upozorňuje novinář, proč Bílý dům tlačil na Německo, aby nepouštělo do provozu Nord Stream 2.

„Nord Stream 1 byl z pohledu NATO a Washingtonu nebezpečný, ale Nord Stream 2, jehož výstavba byla dokončena v září 2021 a který by v případě schválení německými regulačními orgány zdvojnásobil množství levného plynu v Evropě, byl přímo katastrofou,“ má jasno renomovaný novinář.

Ministr zahraničí Antony Blinken již dříve na adresu prezidenta Joea Bidena uvedl, že ví „o jeho pevném přesvědčení, že je Nord Stream 2 špatný nápad. Vím, že by chtěl, abychom použili všechny přesvědčovací nástroje, které máme, abychom přesvědčili naše přátele a partnery včetně Německa, aby s tím projektem nepokračovali,“ měl uvést Blinken.

Počátkem roku 2022 se na hranicích Ukrajiny zlověstně hromadily ruské jednotky a ve Washingtonu rostlo znepokojení z možného útoku na Ukrajinu. Pozornost administrativy se opět soustředila na Nord Stream. Dokud bude Evropa závislá na plynovodech pro levný zemní plyn, Washington se totiž obával, že země jako Německo se budou zdráhat dodávat Ukrajině peníze a zbraně potřebné k porážce Ruska.

Proto přišlo rozhodnutí, že je ropovody potřeba sabotovat, a to ještě dříve, než vůbec začala samotná invaze na Ukrajinu. „Právě v této neklidné chvíli Biden pověřil Jakea Sullivana, aby dal dohromady meziagenturní skupinu, která by vymyslela plán. V prosinci 2021, dva měsíce předtím, než na Ukrajinu vjely první ruské tanky, svolal Jake Sullivan schůzku nově vytvořené pracovní skupiny – mužů a žen ze sboru náčelníků štábů, CIA a ministerstev zahraničí a financí – a požádal je o doporučení, jak reagovat na blížící se Putinovu invazi. Podle zdroje přímo obeznámeného s procesem bylo účastníkům jasné, že Sullivan měl v úmyslu, aby skupina přišla s plánem na zničení obou plynovodů Nord Stream – a že plní přání prezidenta,“ píše podle informací z anonymních zdrojů Hersh.

„V té době řídil CIA William Burns, bývalý velvyslanec v Rusku, který v Obamově administrativě působil jako náměstek ministra zahraničí. Burns rychle pověřil pracovní skupinu agentury, jejímiž členy byl shodou okolností někdo, kdo byl obeznámen se schopnostmi hlubinných potápěčů námořnictva v Panamě. Během několika následujících týdnů začali členové pracovní skupiny CIA připravovat plán tajné operace, která za pomoci hlubinných potápěčů vyvolá explozi plynovodů.

Že existuje plán na vyřazení plynovodů, přitom prozradil oficiálním prohlášením prezident Biden v rámci návštěvy německého kancléře Olafa Scholze v Bílém domě tři týdny před ruskou invazí na Ukrajinu. „Pokud Rusko napadne Ukrajinu… Nord Stream 2 už nebude. Ukončíme ho,“ prohlásil tehdy Biden ke zděšení osob, které se na plánované sabotáži podílely.

„Bylo to jako položit atomovou bombu na zem v Tokiu a říct Japoncům, že ji odpálíme. Podle plánu měly být možnosti provedeny až po invazi a neměly být veřejně inzerovány. Biden to prostě nepochopil nebo to ignoroval,“ uvedl Hershův zdroj.

Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu pokračoval plán sabotáže a Bílý dům měl vybrat jako nejvhodnějšího spojence Norsko, kde v posledních letech americká armáda investovala miliony dolarů do modernizace a rozšíření zařízení amerického námořnictva a letectva v zemi. Norsko také bylo jedním z původních signatářů smlouvy o NATO v roce 1949 a dnes je vrchním velitelem NATO Jens Stoltenberg, přesvědčený antikomunista. „Norové mohli mít i jiné zájmy. Zničení Nord Streamu – pokud by se to Američanům podařilo – by Norsku umožnilo prodávat do Evropy mnohem více vlastního zemního plynu,“ uvažuje Hersh.

„Někdy v březnu odletělo několik členů týmu do Norska na setkání s norskou tajnou službou a námořnictvem. Jednou z klíčových otázek bylo, kde přesně v Baltském moři je nejlepší místo pro umístění výbušnin. Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, každý se dvěma sadami potrubí. Norské námořnictvo rychle našlo správné místo, a to v mělkých vodách Baltského moře několik mil od dánského ostrova Bornholm. Po krátkém průzkumu byli Američané pro. V tuto chvíli opět vstoupila do hry obskurní skupina námořnictva pro hloubkové potápění v Panama City,“ pokračuje ve své analýze renomovaný novinář.

Další problém, který prý byl potřeba vyřešit, byla zástěrka za neobvyklými aktivitami v Baltském moři. Řešení prý našli Norové, kteří upozornili na každoroční červnové cvičení NATO v Baltském moři Baltic Operations 22 neboli BALTOPS 22, kterého se účastní desítky spojeneckých lodí z celého regionu.

Kvůli možnému podezření ale musely trhaviny vybuchnout s velkým zpožděním. Američané pracující v Norsku měli začít pracovat na novém problému – jak na Bidenův příkaz dálkově odpálit výbušninu C4. Řešení přinesly tzv. sonarové bóje, které byly shozeny z letadla v den, kdy rozkaz padne.

„Dne 26. září 2022 uskutečnilo pozorovací letadlo P8 norského námořnictva zdánlivě rutinní let a shodilo sonarovou bóji. Signál se šířil pod vodou, nejprve do Nord Stream 2 a pak dál do Nord Stream 1. O několik hodin později došlo k odpálení vysoce výkonné výbušniny C4 a tři ze čtyř potrubí byla vyřazena z provozu. Během několika minut bylo možné na vodní hladině pozorovat unikající plyn, který zůstal v odstavených potrubích, a svět se dozvěděl, že se stalo něco zásadního,“ píše Hersh.

„Bezprostředně po výbuchu plynovodu psala americká média o záhadě a jako pravděpodobný viník bylo opakovaně uváděno Rusko, což bylo podněcováno vypočítavými úniky informací z Bílého domu – aniž by však byl zjištěn jasný motiv takového aktu poškozování vlastních zájmů. Žádné velké americké noviny se nepídily po dřívějších Bidenových slovech o zrušení Nord Streamu,“ podivuje se novinář.

Článek zakončuje výmluvnými slovy ministra zahraničí Blinkena, který považuje zničení plynovodů za dobrou zprávu pro Evropu a Spojené státy. „Je to obrovská příležitost, jak jednou provždy odstranit závislost na ruské energii, a tím Vladimiru Putinovi odebrat možnost používat energii jako prostředek k prosazování svých imperiálních záměrů. Nabízí to obrovskou strategickou příležitost pro nadcházející roky, ale mezitím jsme odhodláni udělat vše pro to, aby důsledky toho všeho nenesli občané v našich zemích, respektive na celém světě,“ uvedl Blinken.

Bílý dům už Hershovu verzi označil za „naprosto falešnou a kompletně smyšlenou“.

