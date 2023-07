„Nový šašek, mě nezajímá.“ Z ministerstva přišla stížnost, jaké jsou poměry. „Něco smrdí.“

reklama

„Z pohledu úředníka MŠMT spadajícího pod MV: Ano, až po ředitele odborů je to prostě politická funkce. Sedí tam lidé, kteří leštili ty správné kliky. Nemusejí být primárně hloupí. Někteří z nich jsou naopak velmi erudovaní odborníci a díky bohu za ně,“ píše na svém twitterovém profilu dlouhé vlákno uživatel přezdívaný Gary Chalmers.

„Tihle lidé žijí z projektů EU a to je primárně zajímá. Kvůli tomu vyplňujeme nesmyslná množství dat a je méně času na práci. A nutno také přiznat, že většinu ředitelů situace na řadové židli nebo v terénu moc nezajímá. Souhlasím, že úředník je hybnou silou ministerstva. Je mi srdečně u zadele, kdo sedí v křesle ministra. Každých pár měsíců nový šašek, co o tom ví tužku. Půl roku se rozkoukává. A než dostane na papír jakýkoliv záměr, jde od válu,“ popisuje.

„Řešení? Jednotný a jediný portál státní správy. Proč platí každé ministerstvo tým na vizuální tvář ministerstva a vývoj webu a datové systémy, které nekomunikují? Nedivím se lidem, že jsou naštvaní, když v roce 2023 musejí vyplňovat tužkou a pak scanovat nebo nosit osobně. Do této doby jsou všechno včetně Bartoše jen sliby. To ušetří mld. ročně. A propustit lidi na kontrolu, zda kolonky formuláře odpovídají záznamu na obrazovce. Peníze rozdělte těm zbylým. Rok co rok odcházejí skvělí odborníci. Vycvičit inspektora trvá 3, spíš pět let. Obrovský balík peněz, aby ti vyhořelí odešli zpátky učit. Protože za tyhle peníze k soudu s rodiči chodit nechceš. 1/3 inspektorátů jsou důchodci a do pěti let jich bude polovina. K plnému důchodu berou plný plat,“ zmiňuje.

„A MŠMT mlčí, protože by to nikdo jiný za tenhle plat nedělal. Neznám žádného úředníka, který by neplnil termíny a většina své práci doopravdy rozumí. Ale nikdo není motivován k výkonu. I ten první bere stejné peníze, jako ten poslední. Final: úspory např. za vizuál, vyřešit propojení a digitalizaci, přidat kvalifikovaným. Úřad řídí stát. Pokud na ‚teplých‘ místech chybí lidi, něco smrdí. Tupý a nemotivovaný úředník vymyslí maximálně lejstro. Přesto tu práci dělám rád. Dá se pomoct mnoha lidem. Děkuji,“ zakončil.

