„Nýmand. Já myslel, že se uválím smíchy!“ Lipavského výhrůžky Rusku položily hokejovou legendu Holíka

Sledujete současné Zimní olympijské hry v Pekingu?

Ano, sleduji samozřejmě hokej, ale i lyžování, krasobruslení a další sporty.

Co na to říkáte?

Především musím ocenit opravdu skvělou organizaci, to se tedy Číňanům nedá upřít. A přestože to komplikuje ten covid, je to zatím perfektní. Samozřejmě chybí více diváků, ale to se nedá bohužel nic dělat. Je to podobné jako v Tokiu, ale možná přece jen o level výše.

Sledujete hokej – tedy i české hokejistky?

Ženský hokej má cosi do sebe – je trochu podobný tomu hokeji, který kdysi hrávali Zábrodský a Konopásek a další – minimum střetů, přihrávky a technika. Není to jenom nahazování puků. Takže klobouk dolů, dá se na to dívat.

Já jsem znal osobně Václava Pacinu – otce trenéra ženské reprezentace Paciny - a vím, že už před dvaceti lety, když byl tady na návštěvě, protože jinak žil v USA, tak básnil o ženském hokeji. Teď, když to vidím, tak to začínám chápat.

Favoriti jsou samozřejmě jasní, mezi sebou si to o titul rozdají Kanada a USA.

Ve středu zasáhnou do hry čeští hokejisté, které bookmakeři zařadili s kurzy na zlato cca 9:1 za Rusy, Kanadu a Finy na čtvrté místo. Máme podle vás šanci na medaili?

Je pravděpodobné, že v téhle sestavě s těmi zkušenými třicátníky, jako je Krejčí, Červenka, Kovář a další, se v budoucnu už nikdy nesejdou, takže by bylo dobré, kdybychom konečně dokázali tu smůlu prorazit a po 10 letech získat medaili.

Na jakou olympiádu vzpomínáte vy osobně nejraději?

Tak určitě asi na Innsbruck 1976, tam jsme měli tým, který by si býval zasloužil zlato, ale před tím rozhodujícím utkáním se Sověty nás skolila nějaká chřipka, postihlo to většinu týmu, takže pak chyběly na konci síly.

Sledujete současnou domácí i zahraniční politiku?

Sleduji, ale zařekl jsem se, že se už nebudu dívat na pana Moravce, protože to je prostě jednostranné a tendenční představení.

Teď jsem udělal výjimku a viděl jsem pana senátora Fischera, který tedy brilantně zvládá tu rétoriku, je zkrátka superkorektní, je znát, že má určité zkušenosti, ale nemůžu si pomoct, na mě působí hrozně afektovaně a nevěrohodně, je to prostě žvanírna. My jsme těmto typům v hokeji říkali vlezdoprdelka...

To už na mě udělala paradoxně lepší dojem europoslankyně Kateřina Konečná.

A pokud jde o zahraniční politiku, speciálně Rusko, USA a Ukrajinu?

Podívejte se, já jsem myslel, že se uválím smíchy, když ten odrostlý skautík, ten náš nový ministr zahraničí hrdě oznámil, že musíme proti Rusku držet tvrdou linii, postupovat rázně a nekompromisně! Já jsem fakt myslel, že jsem se přeslechl. My, kteří máme oficiálně nějakých 20 tisíc vojáků – z toho jich bůhvíkolik jenom úředničí – tak my snad vyhlásíme Rusku válku! Když tohle řekne takový nýmand, který je tam 14 dní... to je prostě něco nepochopitelného.

A jaká by tedy měla být podle vás naše politika vůči Rusku?

Rusko je velmoc a s velmocí se musí jednat.

Už tady bylo přece více šílenců, kteří chtěli dobýt a pokořit Rusko. První byl Napoleon, pak o dvě století později Hitler a teď to vypadá, že tu máme třetího šílence jménem Joe Biden. Já si vzpomínám, když se někde v kapitalistickém zahraničí za éry komunismu něco semlelo, tak říkali: To jsou ti váleční štváči! A já v tuto chvíli, když poslouchám Bidena, tak můžu říct, že on je ten válečný štváč!

Nakonec to dopadne tak, a už se k tomu schyluje, že Amerika dotlačí Rusy k tomu, aby se pevně spojili s Čínou proti ní, ale nakonec třeba i proti EU, respektive NATO, když jsme teď tak děsně odvážní a silní, alespoň v tom, co říkáme, dál už je to bohužel o dost horší.