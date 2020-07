,,Obsazená" část USA: Pif, pif, jeden mrtvý. A pak přijely buldozery

reklama

Jednou z kuriozit, kterou zplodily protesty vyvolané smrtí George Floyda, je takzvaná autonomní zóna Capitol Hill, nazývaná zkratkou CHAZ nebo CHOP. Jde v podstatě o území okupované protestujícími Black Lives Matter, i jinými individui. O tom, kdo území okupuje, mohou svědčit zprávy ze zóny, podle kterých v ní už došlo ke střelbě a krádežím. Naposledy v pondělí, kdy na následky střelby zemřel šestnáctiletý mladík a čtrnáctiletá dívka je v kritickém stavu. Jedná se přitom už o čtvrtý takovýto incident. Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 2141 lidí

Názor prezidenta Trumpa na „autonomní zónu“ je, že se jedná o anarchisty z Antify. Guvernérovi státu a starostce města vzkázal, že si s nimi demonstranti jenom hrají a že mají co nejdříve obnovit kontrolu nad městem. A to hned. „Jestli to neuděláte vy, tak to udělám já. Tohle není žádná hra. Anarchisty je potřeba zastavit HNED TEĎ. POHNĚTE SE,“ pohrozil. Starostka města však demonstranty bránila a tvrdila, že poslat armádu do Seattlu by bylo nezákonné a protiústavní.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stopped IMMEDIATELY. MOVE FAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Experiment s autonomní zónou se však možná chýlí ke konci. Jak je možné vidět z mnoha videí a výpovědí reportérů, barikády, které autonomní zónu oddělovaly od zbytku Seattlu, začaly mizet.

Barikády odstraňují obecní silničáři. Na Twitteru uvedli, že se jim podařilo odstranit 10 betonových zátarasů, které odstranili kvůli „zpřístupnění ulice“. „Práce probíhala nejdříve bez incidentů,“ uvedli silničáři a dodali: „Když se postupně shromáždil dav, pracovníci ve tři čtvrtě na deset práci přerušili.“ Co shromážděný dav požadoval a dělal, uvedeno není.

This morning SDOT was able to remove ten concrete barriers around the 10th and Pine area to allow for increased street access. The work occurred initially without incident. As more crowds gathered, crews departed around 9:45 AM. — seattledot (@seattledot) June 30, 2020

Jak uvedla reportérka místní stanice KIRO7 Deedee Sunová, kromě silničářů byla na místě i policie, která měla zajistit bezpečí „kdyby protestující dělali problémy“.

#BREAKING: Seattle Police just showed here at #CHOP with SDOT.



Multiple pieces of heavy machinery now moving barricades. And crews are working fast. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/9w0LjXL36v — Deedee Sun (@DeedeeKIRO7) June 30, 2020

Nicméně, když bagry s betonovými kvádry pokrytými graffiti odjely, demonstranti vztyčili provizorní barikády z gaučů, odpadkových košů, dřevotřískových desek a všeho možného. A do „útrob“ autonomní zóny se prý silničáři zatím nechystají.

#UPDATE: Protestors now moving couches to where the concrete barricades were.



SDOT and SPD just cleared those out at 10th & E. Pine @KIRO7Seattle pic.twitter.com/tsHvZqWMOs — Deedee Sun (@DeedeeKIRO7) June 30, 2020

