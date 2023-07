„Odhalil špínu, Čaputová to kryje.“ Na Slovensku další skandál a Fico na koni

reklama

„Málokdo by na Slovensku uvěřil, že Matovičovi zločinci z NAKY (Národní kriminální agentury) dnes řídí Čaputovou i premiéra Ódora, o tom už není pochyb. Včerejší odvolání ministra vnitra Šimka, který podle vlastních slov skončil, protože neposlouchal své podřízené, je důkaz nad důkazy, že aktuálně žijeme na vrcholu rozvratu právního státu s osobním podpisem prezidentky Čaputové,“ uvedl Fico na svém facebooku.

Šimko se podle Fica dopustil toho, že „začal odhalovat špínu, kterou prezidentka Zuzana Čaputová kryje“. „Pan Šimko začal něco vidět a začal něco chápat. Jen idiot nepochopí, jak se obviněný Ďurka, jeden z vyšetřovatelů Národní kriminální agentury stane vysokým šéfem policejní inspekce, která ho stíhá a vyšetřuje. To jen idiot nevidí!“ uvedl Fico na tiskové koferenci strany Smer-SD.

„Předpokládám, že pan Šimko to viděl, začal o tom mluvit a zřejmě se zajímal, ‚co to proboha pácháte za zvěrstva v NAKE‘. Tak Čaputová, protože souhlasí s politikou likvidace opozice, řekla, že to stačilo a žádný Šimko nám tu nebude překážet, protože začal ukazovat svinstva představitelů NAKA,“ glosoval Fico odchod Šimka z postu ministra vnitra.

Na tiskové konferenci zveřejnil přepis whatsappové komunikace mezi bývalým ministrem vnitra Mikulcem a policejním prezidentem Lučanským, které ukazují, že Mikulec dával úkoly svým podřízeným, v tomto případě prezidentovi policejního sboru. „To tehdy nevidělo, ale teď? Když Šimko hovoří o svinstvech a dochází na to, co za zvěrstva páchá NAKA, tak je okamžitě třeba ho odvolat,“ dodal slovenský expremiér, který detaily kauz a roli Čaputové podrobně rozebral.

A není vyloučené, že svým slovům dostojí. Ve slovenských zářijových parlamentních volbách má největší šance na vítězství právě Robert Fico se svou stranou Směr-sociální demokracie. Podle nejnovějšího průzkumu agentury AKO by vyhrála volby se ziskem 18,1 procenta, průzkum zpracovaný pro zpravodajskou televizi JOJ 24 zveřejnil server ta3.cz.

Čtvrtá by skončila SaS se 7,6 procenta. Do parlamentu by se dostala také koalice hnutí OĽANO a priatelia se stranami Za lidi a Křesťanská unie – volilo by ji 7,2 procenta respondentů. Ale také Republika (6,8 procenta), Sme rodina (6,2 procenta), KDH (5,9 procenta) a SNS (5,1 procenta).

Před branami Slovenské národní rady by zůstali demokraté (2,2 procenta), Kotlebova strana ĽSNS (1,7 procenta), Aliance (1,7 procenta), strany sdružené kolem Maďarského fóra (1,4 procenta), modří, Most-Híd (1,3 procenta) a Komunistická strana Slovenska (jedno procento).

„Řekl jsem, že prezidentka Čaputová dopadne jako pan prezident Kiska. A nyní doplním – prezidentka Čaputová dopadne ještě hůř než prezident Kiska,“ uzavřel Robert Fico.

