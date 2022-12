„Odložte volby!“ Hněv a výbuch Petra Pavla. Nastal zvrat

Prezidentský kandidát generál Petr Pavel, kterého voličům doporučila vládní koalice SPOLU, si není jistý, zda by na základě toho, co se nyní dozvídá o své protikandidátce Danuši Nerudové, kterou ale také voličům doporučila koalice SPOLU, vyjádřil Nerudové podporu ve druhém kole, pokud by se do něj dostala a on ne. Tahle zpráva zamávala českým mediálním prostorem, ozývají se i hlasy o odložení prezidentských voleb.

„Zpočátku jsem měl celkem jasno, ale musím říct, že teď – po tom, co se dozvídám, a také i z častějších osobních kontaktů – bych ještě asi vážil,“ vyjádřil se Pavel podle serveru Novinky.cz k dotazu ohledně podpory Nerudové v případném druhém kole prezidentských voleb, do kterého by se dostali Danuše Nerudová a Andrej Babiš.

Jeho prohlášení vzbudilo nejen velký rozruch, ale u mnoha lidí také velkou deziluzi z toho, že se Pavel nedrží cíle, kterým je porazit Andreje Babiše, ať už se prezidentem stane kdokoli jiný.

„Byl jsem si naprosto jistý tím, že Danuše Nerudová by byla lepší varianta než Andrej Babiš. Dnes už si tím tak úplně jistý nejspíš nejsem. Ale přesto se ještě pořád přikláním k ano,“ uvedl prý Pavel s tím, že některé věci, které se objevují kolem Danuše Nerudové, mu nahánějí obavy, a nechce tedy říct kategoricky ano, nebo ne.

„Ale vyhodnotím si to až těsně předtím,“ dodal.

Na sociálních sítích se jeho vyjádření nesetkalo s pochopením.

Drtivá většina voličů Pavla i Nerudové chce hlavně porazit Babiše.



A je jim vcelku jedno, jestli ho nakonec setne Pavel, nebo Nerudová.



Co napadne říct generála: „Já jsem začal trochu pochybovat o podpoře pro Nerudovou.“ ???



Jakože jak moc mimo musíš být, když tohle řekneš??? — Michal Sirový??? (@sssirda) December 14, 2022

„Drtivá většina voličů Pavla i Nerudové chce hlavně porazit Babiše. A je jim vcelku jedno, jestli ho nakonec setne Pavel, nebo Nerudová. Co napadne říct generála: „Já jsem začal trochu pochybovat o podpoře pro Nerudovou.“ Jakože jak moc mimo musíš být, když tohle řekneš,“ napsal k tomu třeba sázkař Michal Syrový.

Své si k tomu na svém twitteru řekl i publicista Zdeněk Šarapatka.

„Tímhle to pro mě skončilo,“ naznačil, jak ho Pavlovo vyjádření poznamenalo.

„Pokud by se Petr Pavel nedostal do 2. kola prezidentských voleb, není jistý, zda by před tím poskytl Nerudovou před Babišem,“ napsal dále a citoval generála Pavla.

„Byl jsem naprosto jistý, že by byla lepší varianta než Andrej Babiš. Dnes už si tím tak úplně jistý nejspíš nejsem.“

Na námitky některých diskutérů, že to třeba generál Pavel nemyslel vážně a že kampaň začne až v lednu, Šarapatka naznačuje omezenost některých voličů.

Mám pocit, že by bylo dobré dát na Karla Janečka a prezidentskou volbu odložit. Není evidentně úplně vhodná doba, aby se takové věci teď konaly. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) December 14, 2022

„Víte, možná to patří do kampaně, ale voliči za roh fakt nevidí. KAŽDÝ veřejný výrok horkého kandidáta/kandidátky (sic!) měsíc před volbou je pro ni zásadní. Tvrzení, že to pan Pavel ‚nemyslí vážně‘, je přinejmenším odvážné. Relativizovat ex post chybu je k ničemu,“ je si jistý bývalý radní České televize.

@filiprossi46

Víte, možná to patří do kampaně, ale voliči za roh fakt nevidí. KAŽDÝ veřejný výrok horkého kandidáta/kandidátky (sic!) měsíc před volbou je pro ni zásadní. Tvrzení, že to pan Pavel "nemyslí vážně", je přinejmenším odvážné. Relativizovat ex post chybu je k ničemu. — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) December 14, 2022

Se zajímavým odkazem na diskusi Danuše Nerudové v Berouně přispěchala i jedna diskutérka a doplnila ho poznámkou, že Nerudová by Pavla také nevolila.

To je PP povinnost podporovat Danuši? To nemyslíte vážně! Ona někdy vyjádřila podporu @general_pavel ??? Jestli bude ve finále DN a AB, k volbám nepůjdu. Původně jsem ji chtěla volit. Už je mi chováním protivná, nevěřím jí. Nesnesla bych, aby se ta narcistka oháněla mým hlasem. https://t.co/q17XlpVT4I — Bára Káčko (@honestBara1) December 14, 2022

„Koho byste volila, kdybyste nekandidovala?“ Dotaz z publika na Danuši Nerudovou v Berouně při její debatě s občany. Kandidátka odpovídá, že se soustředí na svoji kampaň, další nemá moc čas sledovat. „Velmi blízko bych měla k Pavlu Fischerovi,“ říká nakonec jedno jméno.

Další diskutující Šarapatkovi připomíná chování Nerudové a nabízí tak vysvětlení Pavlova vyjádření.

Všiml jste si, jak v poslední době najela Danuše na populistickou vlnu? Viz "Vláda by neměla jezdit do Kyjeva, ale do Karviné" (což bylo taky řečené nešťastně, jedno nevylučuje druhé). Generálovi se populismus příčí. Proto si není jistý, zda by podpořil populistku. To je celé. — Vinnetou (@Vinnetou_Apac) December 15, 2022

„Všiml jste si, jak v poslední době najela Danuše na populistickou vlnu? Viz "Vláda by neměla jezdit do Kyjeva, ale do Karviné" (což bylo taky řečené nešťastně, jedno nevylučuje druhé). Generálovi se populismus příčí. Proto si není jistý, zda by podpořil populistku. To je celé.“

Pochopení pro generálova slova nacházejí i další.

„To je PP povinnost podporovat Danuši? To nemyslíte vážně! Ona někdy vyjádřila podporu generálu Pavlovi? Jestli bude ve finále DN a AB, k volbám nepůjdu. Původně jsem jí chtěla volit. Už je mi chováním protivná, nevěřím ji. Nesnesla bych, aby se ta narcistka oháněla mým hlasem.“

Pavlův postoj bezesporu pohne i volebními preferencemi těch, kteří ještě nebyli rozhodnuti. Příkladem je energetický poradce a akcionář ČEZ Michal Šnobr.

Chápu, na jaké hlasy namířeno, aIe i jen letmo nyní zvažovat teoretickou podporu Babiše na úkor @danusenerudova, je hrubka. Za mne rozhodnuto. https://t.co/YzPESCTu8Z — Michal Šnobr (@michalsnobr) December 14, 2022

„Chápu, na jaké hlasy namířeno, aIe i jen letmo nyní zvažovat teoretickou podporu Babiše na úkor Danuše Nerudové, je hrubka. Za mne rozhodnuto,“ napsal na svůj twitter.

S volebním hlasem nemůže po svém vyjádření počítat generál Pavel ani v případě Lukáše Valenty, pirátského příznivce a komentátora politických událostí.

Pane @general_pavel, dnes jste prohlásil, že si nejste jistý, že byste podpořil @danusenerudova proti obžalovanému mafiánovi @AndrejBabis.



To trochu mění můj pohled na vaši osobu a rázem si nejsem jistý, jestli vás můžu volit, což jsem původně plánoval.



Váš výrok je ostudný. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) December 14, 2022

Pane generále Pavle, dnes jste prohlásil, že si nejste jistý, že byste podpořil Danuši Nerudovou proti obžalovanému mafiánovi Andreji Babišovi. To trochu mění můj pohled na vaši osobu a rázem si nejsem jistý, jestli vás můžu volit, což jsem původně plánoval. Váš výrok je ostudný,“ napsal a na jiném místě dodal, že by se měly prezidentské volby odložit.

„Mám pocit, že by bylo dobré dát na Karla Janečka a prezidentskou volbu odložit. Není evidentně úplně vhodná doba, aby se takové věci teď konaly,“ myslí si.

Jasno má i bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek.

Myslel jsem, že ač podporujeme @general_pavel či @danusenerudova, máme všichni jasno: Největší zlo je Babiš a podpoříme proti němu jednoho či druhého. Zřejmě to u exkomunistů tak jasné není, krev není voda. Nejlépe tedy bude žádného exkomunistu nevolit. https://t.co/64q68PNQf7 — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) December 14, 2022

Myslel jsem, že ač podporujeme generála Pavla, či Danuši Nerudovou, máme všichni jasno: Největší zlo je Babiš a podpoříme proti němu jednoho či druhého. Zřejmě to u exkomunistů tak jasné není, krev není voda. Nejlépe tedy bude žádného exkomunistu nevolit,“ napsal si na svůj twitterový účet a aby nenechal nikoho na pochybách, jak to myslel, později ještě dodal:

Nepleťte do toho nenávist, či lásku, či jinou emoci. Nesnažte se to hloupě okecat. Racionálně je to jasné: 1. Největší zlo je Babiš. 2. Ochotně proti němu ve druhém kole podpořím kohokoliv z ostatních kandidátů. 3. Pokud o tomhle @general_pavel pochybuje, je sám o sobě rizikem. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) December 14, 2022

„Nepleťte do toho nenávist, či lásku, či jinou emoci. Nesnažte se to hloupě okecat. Racionálně je to jasné:

1. Největší zlo je Babiš.

2. Ochotně proti němu ve druhém kole podpořím kohokoliv z ostatních kandidátů.

3. Pokud o tomhle generál Pavel pochybuje, je sám o sobě rizikem.“

