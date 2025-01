„Odmítám se dívat.“ Co předvedla moderátorka ČT na Okamuru, zvedlo lidi ze židle

Žádost policie Sněmovně o vydání Tomia Okamury podle mnohých nejen přinese SPD několik procent navrch, ale také by mohla nastolit téma předvolební kampaně. Plakát s „chirurgem z dovozu“ je podle jedněch zavrženíhodným rasismem, jiní jej ale vnímají jako nadsázku, která upozorňuje na problém v Evropě zcela nepochybně existující.

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4811 lidí

V bezprostřední reakci projevila i řada jeho kritiků názor, že Okamurovo trestní stíhání je chybou, která mu v předvolebním roce pomůže.

Navíc prostor, který dostane při jednání Sněmovny o jeho vydání a následně u soudu, bude využit k debatě o tématu, kvůli kterému jej státní zástupce chce stíhat: o plakátu, na kterém je vyobrazen černoch s nožem v ruce a šíleným výrazem ve tváři.

Další plakáty SPD

Podle jednoho pohledu jde o rasismus, podle druhého o upozornění na reálně existující problém. V posledních dnech se řešil v Německu, kde migrant saúdského původu vjel s automobilem do davu na vánočních trzích a zabil pět lidí, stejně jako v Británii, kde se intenzivně hovoří o kauzách pákistánských gangů znásilňujících chudé britské dívky. Jejich činnost měla systematicky krýt policie i státní zastupitelství, kde v té době působil i dnešní premiér Keir Starmer.

Psali jsme: „Měli by tam udělat nové volby.“ Musk našel něco velmi ošklivého v minulosti britského premiéra

„Budete litovat.“ Víkendové násilí v Británii po vraždě dětí. Premiér vyslal varování

Nová éra v Londýně: Premiér Starmer začíná zostra

Plakát s „černochem“ byl součástí grafické kampaně SPD, která i v jiných obrázcích pracuje s nadsázkou. Na jedné z nich je například vyobrazen prezident Petr Pavel jako součást předrevolučních pořádkových jednotek.

Psali jsme: Petr Pavel dalším cílem reklamy SPD. Nebude rád

Bez ohledu na to, který pohled upřednostní orgány činné v trestním řízení, bude velmi důležitý verdikt voličů, vyslovený začátkem října. A ohledně jejich postoje podle mnohých začíná být jasno už po několika hodinách.

„Obávám se, že jsme svědky dalšího projevu kolektivní debility nové aristokracie. Opět otevřeli konflikt, na kterém nemohou vydělat,“ říká pro ParlamentníListy.cz sociolog Petr Hampl.

Psali jsme: O čem učit české děti? O klimatu. Nebo o Kuciakovi. A na to bere asociace peníze od USA Sociolog vysvětlil Fialovu „techniku vládnutí“. A proto lidé nejsou nespokojení „Tak nenáviděná vláda není nikde. A výsledek?“ Hampl o opozici v ČR. Temný plán na udržení Fialy „Oni to neřeknou, ale…“ Pravda o muslimech u nás. Po letech se ukázala

V případě SPD se podle něj nedalo vyloučit, že si jeho hlasy rozeberou další opoziční strany. „Když mu ve vedení kampaně nezabrání, tak mu jen udělají reklamu a připoutají pozornost k tomu tématu,“ myslí si sociolog.

Tématu už se chopil například ministr zdravotnictví z TOP 09 Vlastimil Válek. „Rasismus je jedna z nejodpornějších věcí, jak může jeden člověk přistupovat k druhému. Použít jej navíc k politické kampani, ještě k tomu totálně vylhané, už je pak odpornost na druhou. Proto nikoho nepřekvapí, že tuto cestu zvolil zrovna Okamura,“ napsal na sociální síť společně s výzvou, ať se neschovává za poslaneckou imunitu.

Rasismus je jedna z nejodpornějších věcí, jak může jeden člověk přistupovat k druhému. Použít jej navíc k politické kampani, ještě k tomu totálně vylhané, už je pak odpornost na druhou. Proto nikoho nepřekvapí, že tuto cestu zvolil zrovna Okamura. Jistě už se tento politik chystá… pic.twitter.com/BmCuYYSfuK — Vlastimil Válek (@vlvalek) January 7, 2025

Tomio Okamura také od počátku připomíná, že trestní oznámení, od něhož se vše odvíjí, na něj v létě podal politik TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle Hampla tak politické elity dělají všechno špatně. Díky tomu se migrace zcela jistě stane volebním tématem, což bude znamenat, že ministr vnitra Rakušan bude muset vysvětlovat, jak to bylo s jeho souhlasem pod unijním migračním paktem a co to pro nás bude znamenat. V atmosféře, kdy ze západní Evropy chodí zprávy o nezvládnuté migraci na denní bázi.

„Na druhou stranu, jsou to chyby méně děsivé, než když stejní strategičtí géniové vedou válku s milionem mrtvých,“ uzavírá sociolog Hampl.

„Odporný dotaz“...

Jak bude téma Okamurova trestního stíhání jeho oponenty pojímáno, ukázal už jeho první televizní rozhovor po žádosti o vydání. V Interview ČT24 jej vedla Tereza Řezníčková a „vykopla“ dotazem, jestli je Okamura rasista.

„Podíval jsem se na první necelé dvě minuty záznamu. Dál se jako divák dívat odmítám. Nemohu tedy a ani nechci pořad hodnotit. První otázka moderátorky je, podle mého soudu, koncipována principiálně špatně! Jde totiž o to, co je to rasismus?! Nikoli o to, zda se daný host, politik za rasistu považuje, či nikoli. Je to špatně položená, formulovaná otázka! Indikuje principiální nepochopení tématu a pojmu ze strany moderátora a redakce. Vnímavější a kritické publikum pak může právě takové omezené pochopení společensky vysoce závažné věci a tématu od dalšího sledování rozhovoru a pořadu odradit,“ řekl k tomu pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jozef Ftorek.

Moderátorka se následně Okamuru snažila přerušit, když vysvětloval, na co měl plakát upozornit. „Prosím vás, neskákejte mi do řeči! Já tady popisuji plakát, za který mi hrozí vězení. Takže tohle je pro Českou televizi nepříjemné, že o tom chci mluvit? Nepohodlné, že mi hrozí tři roky vězení za to, že jsem kritizoval migrační pakt?“ ohradil se poslanec.

Pak se moderátorka v reakci na jeho slova o nárůstu statistik znásilnění ptala, jestli ví, kolik znásilnění ročně spáchají čeští občané. „Tento dotaz je opravdu odporný. A já vám řeknu proč. Protože vy tím bagatelizujete oběti, které tady vůbec nemusejí být,“ vzkázal Okamura redaktorce.

Její vedení rozhovoru nakonec shrnul slovy „vy tu migraci podporujete, my ji nechceme“, proti čemuž se moderátorka ohradila.

Psali jsme: Filip Neruda. Syn europoslankyně a právníka. To, co napsal o Okamurovi, náhle smazáno „Válka s Ruskem. U dveří policie.“ Okamura oslovil novoročně veřejnost. Ohlas byl okamžitý Ostrý konflikt na ČT: Kroužková nutila Okamuru, ten se neudržel Nová čísla: ODS slábne, Okamura třetí. A návrat komunistů do Sněmovny