„Odprásknout,“ napsal o zločinném Ukrajinci. Soud. „Zabít Konečnou.“ Nevadilo. Lidé pobouřeni

Do rozsudku měli možnost nahlédnout redaktoři serveru Novinky. Rozsudek s trestem 30 tisíc korun pokuty padl za slova „Zmrdi zasraní, na místě odprásknout, bez pardonu“. Podle soudce komentář „fakticky podněcoval k úmyslnému usmrcení pachatele trestného jednání, které bylo v článku popsáno,“ stojí v článku Novinek. Česká justice má na stole i další přečiny takzvaných nenávistných projevů.

„Je jako radioaktivní odpad, který je třeba zakopat,“ napsal například o odsouzeném Ukrajinci jeden z obviněných. Další z prověřovaných komentářů zněl: „F**k off Ukrajina, ať už je Rusáci smahnou a je klid“,“ informuje deník Novinky o slovech, která ještě čekají na svůj díl české spravedlnosti.

O článku informovala i Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP), která trestání za projev dlouhodobě kritizuje. SOSP ocitovala na sociální síti Twitter inkriminovanou část článku Novinek a zeptala se – „Co si o tom myslíte?“

"Plzeňský okresní soud vydal trestní příkaz, kterým muži z Plzeňska uložil za přečin podněcování k trestnému činu peněžitý trest 30 tisíc korun.



Z rozhodnutí, do kterého měly možnost Novinky nahlédnout, vyplývá, že obviněný do facebookové diskuse pod jedním z novinových článků… — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) July 13, 2024

A dočkala se mnoha vesměs rozhořčených reakcí.

„Zajímavé, že schvalování atentátu na Fica bylo OK…“ zaznělo okamžitě.

Na mysl jednomu z komentujících vyvstala i vzpomínka na výzvu, aby se jízdě Nočních vlků, která tradičně před válkou na Ukrajině jezdila na uctění padlých vojáků Rudé armády v druhé světové válce z Moskvy až do Berlína, natáhlo do cesty ocelové lanko, aby „jim to uřízlo palice“, zněl tehdejší komentář, který v osidlech české spravedlnosti neulpěl. „Dvojí metr PČR. Vzpomínám, jak při jízdách motorkářů, kterých se účastnil i poslanec Foldyna, někdo navrhoval, aby se jim do cesty natáhlo ocelové lanko, s jasným cílem zabití. Policie nevyšetřovala, nepovažovala za nebezpečné, odložila,“ udivil se komentátor nad stavem spravedlnosti v ČR.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 0% Převážně ano 3% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 25544 lidí

„Klasický dvojí metr. Aktivistické soudnictví,“ ohodnotila českou justici komentující.

Je na místě upustit hněv nad zjevným zlem zločince? „Soud je poněkud přecitlivělý. Podle mě jsou podobné výroky kousek před hranou. Že si pachatelé podobných činů zaslouží smrt, si myslím i já. K ničemu tímto nevyzývám,“ dostalo se odpovědi SOSP.

„Tohle je naprosté dno a skutečnost, že tento rozsudek je pravomocný, je opravdu alarmující. Zdravý rozum, svoboda a především zásada trestního práva jako ultima ratio jsou zcela pošlapány,“ napsal pod příspěvkem na Twitteru Lukáš Kovář.

Přišlo i připomenutí 50. let minulého století, kdy probíhaly justiční tribunály a popravy opozičních politiků. „Padesátý léta. Ohýbání práva právními inženýry v soudcovském taláru. Kromě toho, na X by denně mohli zastíhat a odsoudit za podobné ,zločiny‘ tak stovku lidí…“ poukázal diskutující.

Fotogalerie: - Konference SOSP

Byla vzpomenuta i Česká televize. „Ta tzv. ,demokracie‘, co tu máme, je jen obal shnilého korporátně-mafiánského systému, který se jí kryje. Ty, kterých se to nedotkne, budou pořád přesvědčení, že žijeme v demokracii, a že volit 5K a jim podobná politická individua a uskupení je správné. U ČT to začíná a končí,“ napsal diskutér.

Je legální požadovat pro kriminálníka smrt? I taková otázka zazněla. „Snaha kriminalizovat svobodu slova. Požadavek na obnovení trestu smrti je legální.“

Další diskutér poukázal na to, že máme jednookou spravedlnost. „Máme dokonale jednookou spravedlnost. Když tady různí pravicoví myslitelé léta veřejně vyzývají k fyzické likvidaci tu Zemana, tu Babiše, levicových představitelů nebo českých občanů obecně, je to pro ni právo na názor vyjádřený v nadsázce,“ poukázal diskutující na verbální agresi vůči určitým politikům.

Jiří Křižík pak sdílel slova Michala Dlouhého o tom, co se má udělat s opozičními politiky. Ten vyzýval k zabití Andreje Babiše, Jaroslava Foldyny, Tomia Okamury nebo Kateřiny Konečné. A to se slovy: „Bez keců, bez soudů, prostě pro jejich morální kriplovství. Pojďme do toho.“ Jiří Křižík to komentoval slovy: „Tady nikdo problém neviděl, autor je pořád aktivní...“