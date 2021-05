„Odsuďte to.“ „Ne.“ Mládež TOPky a Pirátů se hádá. Zašlo to až k sebevraždě

reklama

Projednávání zákona o manželství pro stejnopohlavní páry opět vrhlo světlo na tzv. politiku identit, tedy zda se někdo považuje za muže, ženu, něco mezi, případně i zvíře nebo cokoliv jiného. Tyto úvahy někteří vtipálkové pro pobavení obecenstva dovádějí do extrémů a známý obrázek na síti praví: „Moje sexuální identita je útočná helikoptéra.“

K těmto žertům sáhla i jedna z členek TOP týmu, vystupující pod přezdívkou „Victoriaivandottir“. „Dobře, dám teda prostor genderovému šílenství. Má nová identita bude nebinární avokádo. Těší mne,“ prohlásila.

Dobře, dám teda prostor genderovému šílenství. Má nová identita bude nebinární avokádo. ?? Těší mne. ?? — victoriaivandottir (hrdyantibabis) (@victoriaivando1) April 30, 2021

Ovšem žert nebyl přijat s povděkem u těch, kteří otázku identity berou vážně. Jako např. u Georgie Hejdukové, předsedkyně Mladého Pirátstva a transosoby. „Já vlastně ani nevím, co na tohle napsat, jen bych se chtěla zeptat TOP týmu, zda jsou tyhle věci u nich normální, nebo je to nějaký exces? Protože, jestli jste mládežníci TOP09 a chcete si říkat liberální, tak byste tohle fakt neměli dávat ven,“ radila Pirátka.

Já vlastně ani nevím, co na tohle napsat, jen bych se chtěla zeptat @TOPtym, zda jsou tyhle věci u nich normální, nebo je to nějaký excess? Protože, jestli jste mládežníci @TOP09cz a chcete si říkat liberální, tak byste tohle fakt neměli dávat ven. https://t.co/RZnTUVRLeh — Georgia Hejduková (@GHejdukova) May 1, 2021

TOP tým se ozval, že si zakládají mimo jiné i na svobodě slova. „Proto nevidíme důvod omezovat své členy v tom jaké vtipy si píšou na Twitter,“ vzkázal Hejdukové. Ovšem vyrojili se další nositelé duhových vlaječek se stížnostmi. „Dělat si srandu z toho, že lidi mají jinej gender než já je ok? Co třeba dělat si srandu z toho, ze má někdo jinou barvu kůže, tomu taky dáváte palec nahoru?“ ptal se „voják v kulturní válce“ Honzík.

V TOPtýmu si zakládáme mimo jiné na svobodě slova. Proto nevidíme důvod omezovat své členy v tom jaké vtipy si píšou na Twitter. — TOP tým (@TOPtym) May 1, 2021

„Tak to je zvláštní přístup ke svobodě slova. Svoboda slova se nerovná bezcitnosti, netaktnosti a ubližování ostatním. Svoboda slova je, že tohle říkat není trestný. Což není. To se nerovná tomu, že to je třeba vhodný, milý, příjemný a tak,“ řekl „rozvraceč rodin“ Theo Addair.

TOP tým odpověděl, že pokud by bylo vyjádření v rozporu se zákony ČR, tak ho odsoudí. „Ale nechceme se vrátit do časů, kdy kádrovací komise hodnotily správnost a morálnost každého soukromého výroku člena organizace.“

Tak to je zvláštní přístup ke svobodě slova. Svoboda slova se nerovná bezcitnosti, netaktnosti a ubližování ostatním. Svoboda slova je, že tohle říkat není trestný. Což není. To se nerovná tomu, že to je třeba vhodný, milý, příjemný a tak. — Theo Addair, rozvraceč rodin ???‍?????‍????????‍?? (@TheoAddair) May 2, 2021

Pokud by vyjádření člena TOPtýmu bylo v rozporu se zákony ČR, tak ho samozřejmě veřejně odsoudíme (například rasistické útoky).

Ale nechceme se vrátit do časů, kdy kádrovací komise hodnotily správnost a morálnost každého soukromého výroku člena organizace. — TOP tým (@TOPtym) May 1, 2021

Ozval se také asistent europoslankyně Maxové, Kryštof Stupka (Maxová v europarlamentu opustila ANO a zařadila se k sociálním demokratům - pozn.red.). „Je mi líto, že mládežnická organizace TOP09 se dala na obranu transfobních vtipů jejích členů. Mlčeti zlato. Bránit takhle vtipy které mají prokazatelně dopad na stigmatizaci a duševní zdraví trans/nebinární mládeže...“ stěžoval si. „Společenská stigmatizace homosexuálních a trans jednotlivců a její projevy mohou vyvolávat tzv. menšinový stres, který může mít významný dopad na duševní zdraví LGBT+ lidí [...] jež v extrémních případech vrcholí pokusy o sebevraždu," citoval z výzkumu, který zřejmě vznikl ještě za panování Anny Šabatové na ombudsmanství.

"společenská stigmatizace homosexuálních a trans jednotlivců a její projevy mohou vyvolávat tzv. menšinový stres, který může mít významný dopad na duševní zdraví LGBT+ lidí [...] jež v extrémních případech vrcholí pokusy o sebevraždu" Výzkum KVOP https://t.co/8B1qEyZfuK — Kryštof Stupka ???????‍?? (@krystofstupka) May 1, 2021

S otázkou přišel poslanec Patrik Nacher. „Nejsem z TOP 09, ale zeptám se, kdo určí tu hranici? Vy chcete akceptaci čehokoliv, ale sami bojujete proti svobodě slova? Paní, co si vzala svůj lustr?“ Dodal: „Chápu, je to proto, že si z toho dělala srandu příliš okatě, ale kdyby se někdo opravdu cítil jako avokado, bylo by to ok...“

„Nemyslím si ale, že je potřeba aby vám student práv vysvětloval jak fungují hate speech laws a jak docílit aby neomezovali svobodu slova. Ostatně máme je i v ČR,“ mínil Stupka a doplnil: „Pane poslanče, kdyby jste si to přečetl celé, tak tým TOP tam vyzdvihuje, že rasistickou poznámku by kvůli zákonům nedovolil. No a stejné zákony v mnoha zemích mají i trans osoby jako protected characteristics. Označení se za avokádo nikde trestné není a nejsem proti svobodě slova.,“ sdělil.

Nacher se tázal, jak se pozná, že se někdo skutečně považuje za avokádo a nebo že si jen dělá z identitářů legraci. A Stupka ho odkázal na zprávu komise v Evropské unii. „Právě na Vaší otázku tam hledají nejlepší EU právní experti odpověď a myslím že jejich poznatky jsou docela přesvědčivé, řekl. „Čím vším se dnes zabývá EU, k nevíře... Na všechno mají holky a kluci v EU odpověď, čeká nás zářná budoucnost,“ komentoval ironicky poslanec ANO a doplnil, že jemu lidé nadávají na internetu do skřetů a trpaslíků i horších věcí, ale tolik zastánců nikdy neměl. Stupka zalitoval a prohlásil, že to „rozhodně nepodporuje“ a „budu se snažit vice proti body shamingu vystupovat“.

Nejsem z TOP 09, ale zeptám se, kdo určí tu hranici? Vy chcete akceptaci čehokoliv, ale sami bojujete proti svobodě slova? Paní, co si vzala svůj lustr?

Chápu, je to proto, že si z toho dělala srandu příliš okatě, ale kdyby se někdo opravdu cítil jako avokado, bylo by to ok... — Patrik Nacher (@PatrikNacher) May 2, 2021

Skvělá nedělní debata??, ale zcela jste mě nepochopil. Myslel jsem to jinak-jak poznáte, že se někdo považuje za třeba avokado, že to myslí vážně nebo je to sarkasmus? U toho postu TOP 09 to bylo jasné, ale v jiných případech? O tom to je. Jak to budete zkoumat a tedy i trestat? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) May 2, 2021

Díky.

Čím vším se dnes zabývá EU ??, k nevíře... na všechno mají holky a kluci v EU odpověď, čeká nás zářná budoucnost ??

Tak pěknou neděli Kryštofe — Patrik Nacher (@PatrikNacher) May 2, 2021

To je mi líto. Já si ale rozhodně myslím, že jakákoli forma body shamingu nemá ve veřejném prostoru co dělat a zatímco je těžší ji regulovat, tak to rozhodně nepodporuji a budu se snažit vice proti body shamingu vystupovat. Twitter má naštěstí poměrně fungující systém reportingu. — Kryštof Stupka ???????‍?? (@krystofstupka) May 2, 2021

Dotyčná členka TOP týmu se za svůj výrok nakonec omluvila. „Po nějaké době přemýšlení jsem se rozhodla pro omluvu. Upřímně se omlouvám všem, kterých se tenhle tweet dotkl. Nebylo to mým úmyslem. Rozhodně nikoho nediskriminuji, ale zkrátka mám na otázku genderu jinačí pohled. Tímhle bych to chtěla uzavřít,“ řekla, ale posléze dodala, že se omluvila, protože to považuje za správné. „Nehledejme v tom záludnosti a každý si to vyhodnoťme podle sebe. Možná je to slabost a nebo taky není,“ odmítla další spekulace.

„Vnímám to jako fajn gesto. Nemusíte věřit v to, že nebinarní lidi existují, přesto vnímám, že nesouhlas jde vyjádřit slušně,“ kvitovala omluvu šéfka mladého Pirátstva.

Omluvila jsem se, protože jsem to považovala za správné. Nehledejme v tom záludnosti a každý si to vyhodnoťme podle sebe. Možná je to slabost a nebo taky není. — victoriaivandottir (hrdyantibabis) (@victoriaivando1) May 2, 2021

Ráda bych zde doplnila, že slečna se dneska omluvila. Vnímám to jako fajn gesto. Nemusíte věřit v to, že nebinarní lidi existují, přesto vnímám, že nesouhlas jde vyjádřit slušně. — Georgia Hejduková (@GHejdukova) May 2, 2021

