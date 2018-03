"Okamura noční můra. My jsme tady doma, on ne." Romové na Klárově burcovali proti rasismu

Nad promrzlým davem (v sobotu 17. března bylo pod nulou) vlály vlajky České republiky, Evropské unie a rovněž i typické dvoubarevné vlajky Romů a Sintů. V jednom hloučku se dala zahlédnout i vlajka s černou pěstí na rudém poli levicového hnutí Socialistická solidarita.

V kontextu ostrých protibabišovských a protizemanovských demonstrací předchozích dnů se dalo přibližně tušit, jakým směrem se manifestace bude ubírat. „My souhlasíme se studenty, protože studenti odmítají tento systém,“ zaznělo úvodem z hloučku poblíž organizátorů (právě studenstvo dalo najevo nesouhlas s Andrejem Babišem, Milošem Zemanem a Tomiem Okamurou před několika dny prostřednictvím výstražné stávky, ta zasáhla i na střední školy).

Mlátička, Ovar, Xenofob

Na cedulích, které si demonstrující proti rasismu na Klárov přinesli, se dala zahlédnout ostře odsuzující hesla mířená na adresu prezidenta Miloše Zemana, premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše a rovněž předsedy strany SPD Tomia Okamury.

„Odporná mlátička SNB, velký xenofob SPD, Agent Bureš STB, Rudý ovar KGB. Kampak nás to zavede?“ hlásala například jedna cedule s odkazem na zmíněné pány.

„Lety,“ hlásal další plakát demonstrantů s vyobrazením hřbitova a jasným odkazem na slova předsedy SPD Okamury a poslance jeho strany Miloslava Roznera k problematice protektorátního sběrného a pracovního tábora, později pak tábora koncentračního určeného romské menšině v Letech u Písku.

Podle některých svých kritiků i z řad politiků měl Okamura svými slovy v podstatě znevažovat či popírat existenci romského holokaustu. Poslanec Rozner měl pak na interním jednání strany Lety označit za „pseudokoncentrák“. Na oba pány byla již zhruba před měsícem v souvislosti s jejich výroky podána trestní oznámení.

„Kult práce“ a „Babišismus“

„Kdo nepracoval, šup a byl tam, A. Babiš,“ zmiňoval dále plakát slova šéfa ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše z loňského roku. „Kult práce, Privatizace, Babišismus,“ stálo dále. „Oligarcha Babiš, neonacista Okamura, autoritář Zeman,“ hlásala cedule dalšího z demonstrantů, přičemž všechny tyto zmíněné pojmy zahrnovala pod jedno nechvalně známé slovo „fašismus“.

Atmosféra na demonstraci byla živelná. „My jsme se tady narodili a žili. Žijeme tady tak, jako žije každý. A tahle společnost nás odsoudila na základě lživých, nepravdivých a populistických věcí,“ sděloval na kameru novinářům organizátor protestu, zatímco se pořadatelé snažili nastartovat benzínový generátor pro jejich hudební aparaturu, který kvůli mrazům dělal problémy. „My jsme součástí této společnosti, této země. Nikdo nemá právo nás rozdělovat. Jsme lidé,“ zaznělo z davu ještě před vystoupením prvního z řečníků.

Slova se následně zhostil jeden ze svolavatelů sobotního shromáždění a předseda Europe-Roma.cz Ladislav Baláž. Baláž podle svých slov přijel do Česka z Británie, kde pobývá, podpořit Romy, protože v Česku „vzniká velký rasismus“. „Nelíbí se mi, že politika tady vede k nacismu. Naši politici se mají dobře. Ale spodina, což je chudoba, je na tom zle. A vždycky politika přichází ze spodu, nikoliv z vrchu a to by si měli politici zapamatovat,“ sdělil shromážděným Baláž.

Následně vystoupil Emil Voráč z romského integračního centra Khamoro. „Akci jsme uspořádali možná i proto, že chceme sjednocovat lidi v tomto státě,“ sdělil Voráč, přičemž se z davu ozvalo sborové ano spolu s potleskem. „My jsme si nepřišli jenom stěžovat. Přišli jsme, protože chceme najít společnou řeč, která je velmi důležitá, pokud ji nenajdeme, budeme se muset takhle scházet neustále a pořád, protože tady budou konflikty mezi majoritní společností a romskou menšinou,“ doplnil. Podle Voráče je aktuálně v politice českého státu „něco shnilého“.

„Okamura noční můra“

„V posledních dvou letech se setkáváme s velmi nepříjemnými situacemi. Například pan exprezident Václav Klaus jako první zpochybnil romský holokaust. Když si to mohl dovolit pan exprezident, pak už měli za to jiní ústavní činitelé, že se takto lze vyjadřovat i na nejvyšších místech,“ upřesnil Voráč. „Hanba Klausovi, hanba,“ zaznělo z davu coby odpověď. „Od převratu tady bylo z důvodu rasového násilí napadeno nebo usmrceno mnoho Romů,“ doplni Voráč. „Nesouhlasíme s Okamurou, Okamura pryč, Okamura pryč,“ začal skandovat dav. „Okamura rasista,“ ozvalo se skandování. Posléze již moderátorka opět získala kontrolu nad rozdivočený davem. „Okamura noční můra,“ ozvalo se.

Následně před diváky opět předstoupil Ladislav Baláž. „Mnoho Romů v České republice si neuvědomuje, jaká nastala v České republice situace. Situace je taková, že všichni Romové by se měli spojit a my se o to budeme snažit,“ sdělil demonstrantům Baláž. „Nelze se dělit, jak Romové, tak majoritní společnost, všichni žijeme v této zemi,“ dodal. „A jsme doma. Ten, kdo tu není doma, je Okamura,“ uvedl za souhlasného křiku z davu.

„Okamura neustále vyjadřuje svou nenávist k menšinám a takoví lidé nepatří do parlamentu,“ sdělil Baláž. „Okamura noční můra, Okamura noční můra,“ ozvalo se skandování. „Já jsem proto, aby se sepsala elektronická petice a abychom toho Okamuru dostali ven,“ dodal. „Ano,“ rozezněl se dav souhlasně. „Fašismus stop, fašismus stop,“ začal skandovat dav. Následně začali demonstranti provolávat hanbu Andreji Babišovi, který, jak uvedl Baláž, na jedné straně navštívil romské muzeum a na straně druhé jeho poslanci zamítli hlasování o odvolání Okamury z pozice místopředsedy Poslanecké sněmovny. Po vystoupení řečníků zazněly tklivé tóny romské hymny v podání romské kapely Bengas. Během následné akce organizátoři rovněž četli jména některých obětí rasismu v Česku.

autor: Jonáš Kříž