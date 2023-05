„Omluvte se! Jděte někam!“ Měl být seminář o svobodě slova. Ale potíže v Senátu

reklama

Obě senátorky jsou členkami ústavně-právního senátního výboru. Ten původně udělil záštitu semináři Svoboda projevu i po projevu, kterého je senátorka Kovářová garantkou. Následně ale výbor pak záštitu semináři odňal. Podle senátorky Kovářové byly podkladem pro zrušení záštity kádrové posudky jednotlivých panelistů, které si nechal vypracovat předseda výboru, senátor z ODS Tomáš Goláň. Odlišně vidí situaci senátorka a bývalá disidentka Hana Kordová Marvanová. Podle ní si senátorka Kovářová vymýšlí a navíc sestava panelistů prý nebyla vyvážená.

„Bylo to tak, že před skoro na den přesně před 14 dny ústavně-právní výbor schválil tu garanci semináři. Byla jasná pozvánka, bylo v ní 13 panelistů, lidí napříč politickým spektrem z ODS, KDU-ČSL, z ANO, akademické sféry, zástupci právnických profesí, novinářů, těchto 13 diskutujících schválil výbor před 14 dny. A minulý týden svou záštitu a podporu stáhl. A jediným důvodem, jediné, co se mezi těmito dvěma týdny stalo, bylo to, že pan předseda výboru Tomáš Goláň si nechal zpracovat takové kádrové materiály, lustrační posudky, velmi selektivně zpracované a na základě toho ústavně-právní výbor těsnou většinou jednoho hlasu záštitu semináře odňal,“ sdělila Kovářová.

„Není to takto. Skutečně výbor – já jsem i hlasovala pro záštitu na tento seminář, protože téma svobody projevu, svobody slova, toto téma beru velmi vážně. Sama jsem vlastně za projev na Václavském náměstí shodou okolností byla vězněna, takže pro mě je to klíčové téma. Aby tady byla demokracie, aby tady byla svoboda projevu. Když jsme záštitu schválili, tak já jsem při tom schválení přímo uváděla, že bych byla ráda, kdyby tam zazněly různé názory, i lidí třeba, neříkám, že se s nimi ztotožňuji, ale kteří zastávají jiné postoje než lidé, kteří tam jsou pozvaní, uváděla jsem i příklad, protože si myslím, že to je poměrně zásadní téma, které se poměrně málo diskutuje tak, aby se poskytl prostor oběma stranám, takže jsem uváděla třeba, že mi chybí lidé, jako je Michal Klíma, novináři, kteří se tomu věnují. Já jsem při schválení záštity nad tím seminářem požádala paní senátorku Kovářovou i pana senátora Goláně, aby seznam vystupujících doplnili, nikoliv někoho vyloučili, o lidi, kteří zastávají jiný názor,“ sdělila Marvanová.

„Jestliže se má diskutovat o svobodě projevu, tak je důležité, aby právě dostaly ten prostor všechny názorové strany, abychom si mohli udělat, my účastníci semináře, svůj názor. Můj názor na to je takový, že se vyvíjí a že nad tím přemýšlím, nad argumenty obou stran. Kdyby byl ten seminář zastoupen i dalšími lidmi, byl by mnohem přínosnější,“ dodala Marvanová.

Kovářová s Marvanovou nesouhlasila, odvolávala se na stenozáznam z jednání výboru, kde je podle ní uvedeno jako citát Marvanové toto: „Já nejsem schopna čelit extrémně odlišnému názoru, já se budu cítit pod tlakem, že to nebude vyvážená diskuse, v takové přesilovce já nebudu mluvit.“ Marvanová v tu chvíli Kovářové skočila do řeči s tím, že je to vytrženo z kontextu.

„A potom jste mě veřejně obvinila, že šířím lži a manipuluji s fakty, což by člověk na úrovni neudělal, a to jste udělala veřejně před členy ústavně-právního výboru, a já chci, abyste se mi omluvila. Protože buďto to prokažte, nebo se mi tady omluvte. Jinak si můžete se svou úžasnou minulostí jít někam, protože to není hodno ctnostné ženy,“ spustila dále Kovářová. „Prosím, až tak ne,“ oponovala Kordová Marvanová.

„Jediný rozdíl od toho – mezi tím prvním a druhým týdnem, který se udál – byl ten, že pan předseda rozeslal ten materiál a v diskusi potom přirovnal ty panelisty k Hitlerovi,“ řekla Kovářová. Kordová Marvanová však opáčila, že si to nepamatuje, Kovářová sdělila, že však pro návrh Marvanová zvedla ruku.

„Nechtěla jsem, aby to bylo o panu Klímovi bez pana Klímy. Podotýkám, že nejsem obhájcem pana Klímy, protože mi vůbec není jasné, zda měl pravdu, nebo neměl,“ dodala pak ještě vzápětí Kordová Marvanová.

„Je hezké, jak tady mluvíte, řeknete, že na takový seminář nepůjdete,“ prohlásila Kolářová, Kordová Marvanová však oponovala, že to takto není. „Hezky vám slova plynou z úst, ale ve skutečnosti ten seminář bojkotujete. Úplně klidně jste mohla, kdybyste měla zájem a řekla byste, že tam chcete vystoupit... Mohla jste tam klidně vystoupit, mohla jste mít hlavní referát jako kterýkoliv člen ústavně-právního výboru. A já si myslím, že to je pokus o useknutí svobody slova a useknutí debaty,“ rozhorlila se dále Kolářová. Zároveň uvedla, že Kordová Marvanová jí vyhrožovala.

„Téma svobody slova je moje téma, opravdu se jím zabývám. Všichni jsme to viděli, co to je, když se lidé nemohou svobodně vyjadřovat a po celou dobu od revoluce se snažím prosazovat svobodu projevu, koneckonců leckdo ví, že jsem byla u zrodu veřejnoprávního vysílání, že dlouhodobě usiluji s platformou Svobodu médiím, aby se reformovala veřejnoprávní média, aby byla více pluralitní, o to všechno usiluju celou dobu a vždy je důležité, aby vlastně byl dán prostor názorům pro i proti. To je přesně důležité pro svobodné vytváření názorů každého z nás, to je ten princip. A jenom, když mi říkáte, co se změnilo, já jsem už když se odhlasovala záštita nad tím seminářem, tak na tom jednání ústavně-právního výboru, které bylo v Kroměříži, tak jsem řekla: Ano, souhlasím, s tím, že požaduji, aby jste si sedli s panem předsedou Goláněm, společně, a doplnili tam nějaká další jména, nějaké další účastníky, a uvedla jsem i příklad, takže já jsem čekala, že se to doplní,“ sdělila Kordová Marvanová.

„Já bych chtěla, abyste se mi omluvila, protože není pravda, že bych lživě informovala. Já jsem rozeslala informaci, že ústavně-právní výbor revokoval... Není pravda, že bych manipulovala s fakty, pan předseda Goláň předložil kádrový materiál a po debatě jste vy zvedla ruku... Chtěla bych, abyste se mi omluvila za to lživé obvinění a za to, že manipuluji s fakty. Ještě vám chci říct, že takhle vždy začíná každá diktatura. Tím, že přijde někdo, kdo řekne: Ten seminář není vyvážený, tak ho raději neuspořádáme,“ rozhorlila se Kovářová. Kordová Marvanová však oponovala, že to není pravda.

