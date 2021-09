„Oni kradli! Kde je Bartoš?“ Babiš na Primě vytáhl peníze. Padla sprostá slova

reklama

„Zavedeme pokuty za dlouhodobě neobsazené byty,“ citovala Tománková úvodem jeden z předvolebních slibů ČSSD a chtěla vědět, jak vysoká ta pokuta bude. „Sociální demokracie předložila jako jediná řešení bytové problematiky,“ začal obšírně Hamáček a snažil se představit celý koncept bytové politiky. „Řeknete mi prosím tu pokutu?“ ptala se stále Tománková. „Bude to tolik, aby se spekulantům nevyplatilo s těmi byty spekulovat. Ne znárodnit ty byty,“ podotkl Hamáček za nesouhlasného hučení publika. Číslo z něj však moderátorka nedostala.

„Zdravotní péče bude dostupnější díky kratším čekacím dobám na operace,“ citovala další předvolební slib, tentokrát koalice Pir/STAN Tománková. Jak toho chce koalice dosáhnout? Tak, že nechtějí centralizovat zdravotní péči, ale chtějí, aby byla dostupná ve všech krajích. Zároveň Rakušan hovořil i o dostupnosti praktických lékařů. Jejich plán by neměl stát vysoké finanční prostředky.

Obědy v MŠ a na prvním stupni ZŠ zdarma, jízdné pro žáky zdarma. Kolik to bude stát? Tak zněla otázka na předvolební slib KSČM. „Máme pět priorit – práce, právo, péče, perspektiva a příroda...“ začal obšírně Filip. Moderátorka se tak z něj snažila vymámit částku. „Cena jízdného je dána, to jsme prosazovali, když jsme byli ve vedení krajů. Učebnice a jídlo pro lidi, spraví to méně než 20 miliard,“ sdělil Filip.

"Stejně tak ochráníme průmysl před unáhlenými zelenými řešeními," citovala z předvolebního slibu ANO Tománková. "Jak to chcete udělat, když jste hlasoval pro Green Deal na Evropské radě?" "Green Deal, jak prezentujete média, je politická dohoda. Evropský průměr je 55 procent, my můžeme mít nižší závazek CO2. Z devíti zemí, které dostanou modernizační fond, jsme na druhém místě za Polskem," zmínil premiér a odmítl, že by Green Deal podepsal.

Trikolóra má ve svém programu mimo jiné to, že chce podporovat brannou a vlasteneckou výchovu dorostu. "V rámci občanské nauky bychom měli posilovat i tuto složku, protože prevence bezpečnosti bude velmi stěžejní. Samozřejmě stěžejní jsou předměty jako český jazyk, matematika," řekla Majerová Zahradníková.

Tomio Okamura (SPD). Reprofoto: CNN Prima News

Další na řadu přišel Tomio Okamura a citace programu SPD. "Znovu otevřeme otázku válečných reparací," zmínila z programu Tománková. "Poláci už tuto otázku otevřeli," poznamenal Okamura s tím, že již interpeloval premiéra i exministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Ten mu měl tehdy odpovědět, že vláda nechce narušovat vztahy s Německem. "Místo toho, že nám Němci dluží peníze a vláda by je měla chtít, vláda servilně mlčí," rozčílil se Okamura a dodal, že Němci by nám měli vrátit to, co nám dluží.

Aby stát musel po úřednících vymáhat škodu, by chtěla prosadit Přísaha. "Chceme vrátit důvěru pro stát. Mám obavu, aby se tak stalo," sdělil Šlachta. Internetové připojení pro domácnosti, zaplnit bílá místa na mapě, zejména na venkově - to chce koalice SPOLU. "Je velmi důležitá věc, aby se nevylidňoval náš venkov. Aby lidé měli připojení k internetu," podotkl mimo jiné Fiala.

První divácký dotaz byl následně z tábora Trikolora Svobodní Soukromníci. "Co uděláte po volbách s totalitním pandemickým zákonem?" zeptala se divačka, poslankyně Tereza Hyťhová. A doplnila svůj dotaz ohledně případného lockdownu.

"Pandemický zákon byl kompromis koalice a opozice. Opozice se vynutila velké pravomoce vůči ministerstvu zdravotnictví. Pandemický zákon je dílo většiny, která tady stojí," řekl Babiš a ostatní se ozvali - tedy Šlachta a Okamura, že tomu tak nebylo. Tím uplynulo 30 vteřin, což Babiše rozčílilo, že jej moderátorka nenechá domluvit. Slovo však dostal Petr Fiala.

"Nepřipustíme už žádné další lockdowny," vyjádřil se Fiala. "KSČM pro pandemický zákon nehlasovala," poznamenal Filip. "Čím více lidí se nechá očkovat, tím méně bude potřeba pandemický zákon," domnívá se Hamáček a dodal, že zákon je kočkopsem. Proti pandemickému zákonu podle Majerové Zahradníkové byla Trikolóra od začátku a pandemický zákon by zrušila.

Premiér Andrej Babiš (ANO). Reprofoto: CNN Prima News

"Poslanci SPD hlasovali proti pandemickému zákonu. Hnutí prosazuje návrat do běžného života. Chceme, aby se uznávaly protilátky jako doklad bezinfekčnosti. A ať vláda nechá covid hysterie a covid paniky," dodal Okamura.

Bílé kříže na podrážce

"Byli jsme nuceni hledat aspoň nějaký kompromis," obhajoval pandemický zákon Rakušan. A o premiérovi řekl, že nechal zemřít 30 tisíc lidí a následně si otírá podrážku od bílých křížů na zemi. To, že životy ohrozila právě opozice, pak velmi emotivně řekl právě Babiš. V souvislosti s tím, že opozice nechtěla prodlužoovat nouzový stav. "Vy jste jak můj čtyřletý nesoustředěný syn, co mi skáče do řeči," dostal se následně do přestřelky Babiš s Rakušanem, kdy právě takto premiéra Rakušan napomenul. To českého předsedu vlády rozčílilo a začal vykřikovat: "Kde je Bartoš, proč nepřišel?" rozčiloval se. "Vůbec neslyším, co ten člověk říká," odvětil nejprve Rakušan a následně odpověděl - poté, co mu byla zopakována otázka. "My jsme totiž koalice o dvou lídrech, nemáme majitele. Pan Bartoš vás viděl v pátek a není o co stát," rozhorlil se Rakušan.

Ale zpět ještě k onomu pandemickému zákonu, kdy se také vyjádřil lídr Přísahy Šlachta. "Když se přiznáváte, že jste přijali paskvil, tak co v té Sněmovně děláte? Takže zrušit a nepřijímat," rozčílil se Šlachta.

Následně se strhla také přestřelka mezi Hamáčkem a Šlachtou. Hamáček se totiž vrátil k odpovědnosti úředníků. "Jestli ta odpovědnost politiků a úředníků bude platit také na státní zástupce, pane plukovníku? Tak byste mohl začít u sebe a vysvětlit, kde je 150 kilo zlata, kde jsou ty stamiliony ze státního převratu a kdo za to ponese odpovědnost?" ptal se Hamáček. "To je blábol. Sto padesát kilo na krajském soudě v Olomouci, to se teď soudí. Co jste ještě chtěl. Stamiliony jsou tam taky. Vy mluvíte o něčem, o čem nevíte. Zdevastoval jste ministerstvo vnitra. Mluvíte o nesmyslech," rozčílil se Šlachta.

Jan Hamáček (ČSSD). Reprofoto: CNN Prima News

A strhla se i přestřelka mezi Hamáčkem a Majerovou Zahradníkovou, kdy ta uvedla, že zde žádná pandemie covidu-19 nikdy nebyla. "To je demagogie. A přeji všem premiérům, aby takovýhle průser už nemuseli řešit. Postupovali jsme podle nejlepšího vědomí a svědomí," poznamenal Hamáček. "Vy všichni máte plnou hubu keců, ale nic jste pro ty lidi neudělali," reagovala Majerová Zahradníková.

Důchody a jejich reforma

Další otázka směřovala z publika, konkrétně z tábora ČSSD. Šlo o důchodovou reformu, jak se k ní jednotliví kandidáti staví. "Chceme mimo jiné nezvyšovat odchod věk do odchodu, maximálně dorovnat důchody mužů a žen," sdělil Šlachta, že je nutné, aby důchodová reforma byla. "Chceme flexibilní odchod do důchodu," poznamenal Rakušan. "Hnutí SPD je proti zvyšování věku odchodu do důchodu," poznamenal Okamura, jehož hnutí je také pro valorizaci důchodů stejnou částkou.

"Důchodová reforma se řeší od počátku 90. let a neustále není. Chceme pomoci našim penzistům takzvanou mezigenerační solidaritou," sdělila Majerová Zahradníková. "65 let je strop, nad to nepůjdeme," sdělil k odchodu věku do důchodu Hamáček. "Pokud jde o důchodovou reformu, navrhli jsme garantovaný důchod, nejnižší..." sdělil Filip za komunisty. "Neudělal se ani krok k důchodové reformě. Dnešní čtyřicátníci nebudou mít garantované penze," poznamenal následně k otázce Fiala. O navýšení důchodů i slevách pro důchodce následně hovořil Andrej Babiš.

Hovořilo se i o inflaci a o zdražování. "Jsme na průměru. Chceme bojovat proti navýšení energetiky. Chceme v EU bojovat proti povolenkám, které se vymkly kontrole a dopadají na náš průmysl. A domníváme se, že inflace bude klesat. Je to celosvětový problém," sdělil Babiš.

"Inflace nemá jenom mezinárodní příčiny, ale má i silné české příčiny. Vláda cpe do ekonomiky peníze, které si půjčuje a vytváří obrovský problém," domnívá se však Fiala, jenž by chtěl krotit obrovský státní deficit a nechtěl by zasahovat do nezávislosti České národní banky. To, že je problém s inflací všude ve světě, se však domnívá také předseda Hamáček. "Všichni tady téměř přijímáte Green Deal, který zdražuje život všem," domnívá se pak v této otázce Majerová Zahradníková. Odmítnutí plánu Green Deal musí nastat i podle lídra SPD Tomio Okamury, který zdůraznil i nutnost odchodu z EU.

"Co se týče toho, že bychom měli czexit, vždyť v té Británii nemají ani potraviny, ani řidiče, jsou úplně v pytli," rozčílil se následně Babiš a poukázal také na prosperitu Česka, jež nemá ve světě obdoby. "Vy jste vše zprivatizovali. Pane Fialo, proč? I pan Rakušan s panem Gazdíkem tam byli, v té vládě," rozčílil se Babiš. "Bojujte za české zájmy, ne proti Babišovi," rozčílil se pak také následně Babiš, když hovořil Fiala.

Žádné kvóty, chránit hranice

A nebyla by to předvolební debata, pokud by nedošlo na migraci. Dotaz na ni položil z publika kandidát SPD Josef Nerušil. "Proti migraci bojujeme od roku 2015. Žádné kvóty, ochrana vnější hranice," sdělil Hamáček. "KSČM chce posílit vnější schengenskou hranici i vnitřní hranici České republiky," říká jasné ne nelegální migraci také Fiala. "Nelegální migrace je problém nejen pro Českou republiku, ale i pro Evropu. Kvóty a podobné nesmysly problém neřeší," dodal Fiala. O boji s nelegální migrací, mimo jiné ve spolupráci s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, hovořil Babiš. "Pan Bartoš migranty aktivně vítal. PirátoSTAN a Spolu chtějí nelegální migraci," řekl Babiš. "Samozřejmě, že odmítáme nelegální migraci. Máme jasný plán na to, jak to na celoevropské úrovni řešit, bez kvót. Posílení frontexu, samozřejmě ochrana vnější hranice. Ale nechceme žít za ostatným drátem tady v České republice," sdělil v odpovědi Rakušan.

Další dotaz pak ihned padl z tábora KSČM. "Vy nám slibujete různé věci. Dozvěděli jsme se, jak jsme zadlužení ekonomicky. Ale co považujete za váš největší dluh vůči nám občanům - ze strany neschválených občanů?" zeptala se divačka.

Petr Fiala (SPOLU). Reprofoto: CNN Prima News

"Z hlediska těch nepřijatých zákonů je někdy lepší, když nejsou přijímány, protože jsou to leckdy jen restrikce a zákazy," odvětila mimo jiné Majerová Zahradníková. "Bohužel nám ostatní strany nedovedly prosadit zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, zákon o referendu, chceme zestátnění exekutorům," rozjel se Okamura. "Nepomohli jsme samoživitelům a samoživitelkám v době covidové. Bohužel přes vládní většinu to neprošlo," smutnil Rakušan. Jako největší dluh vůči občanům považuje pak všech 350 neschválených zákonů Šlachta, který v uplynulém volebním období ve Sněmovně nebyl.

"Jsme první vláda, která skutečně plnila programové prohlášení vlád. Od vstupu do politiky posílám veškeré své příjmy samoživitelkám," nechal se slyšet v reakci premiér Babiš. Velkou chybu, kterou vnímá, další tázaný - Petr Fiala - spatřuje v nepřijetí důchodové reformy. "Největší chybou je, že neprošel zákon o dostupném bydlení," domnívá se Hamáček.

Mladí, EU i NATO

Dalším dotazem mířila divačka PirStanu na to, co by si měli mladí odnést z této debaty. "Mladá generace by měla vnímat to, co říká Financial Times. Že Česká republika zažívá nejlepší období. A my jsme skutečně pro školství udělali maximum," sdělil Babiš. "Tato vláda bohužel mladé generaci dobrou perspektivu bere. Ve vzdělání je potřeba udělat změnu. Musíme změnit vzdělávací systém, aby se děti méně memorovaly," podotkl Fiala. "Demokracie je diskuze a můžeme být rádi za to, že můžeme demokraticky diskutovat," podotkl k aktuální otázce Hamáček.

"Co se týká našich mladých lidí, chceme daně snížit, to znamená, že by mladým zůstávalo v peněženkách více peněz. Co se školství týče, měla by být zrušena inkluze," řekla Majerová Zahradníková.

SPOLU, tedy divák z tohoto tábora, se pak ptalo na to, zda kandidáti mohou garantovat další setrvání v EU a v NATO. "Určitě z nás nechceme udělat Severní Koreu," poznamenal a odmítl vystoupení z NATO Šlachta, ohledně EU měl sice výhrady, ale odchod nezmínil. "Co se týče EU, hlasoval bych pro vystoupení. Co se týče NATO, sousední Rakousko v NATO není a nikdo ho do Ruska netáhne," sdělil Okamura. "Trikolora Svobodní Soukromníci dlouhodobě říkáme, chceme nadřadit české zákony nad zákony EU. Jsme pro referendum jako takové. A co se týká závazků NATO, musíme posílit armádu, kde to je a kde to není účelné," podotkla Majerová Zahradníková. Pro setrvání v obou organizacích je Hamáček, Babiš, Rakušan i Fiala. Filip zmínil, že bychom měli mít právo na referendum o vystoupení z EU. "Po debaklu, jaký utrpělo NATO v Afghánistánu, by se měla změnit bezpečnostní strategie," řekl Filip.

V této otázce pak Babiš zdůraznil, že Bartoš hlasoval proti vstupu do EU. "Proč tu není váš lídr?" rozčílil se opětovně nad neúčastí Bartoše Babiš. "Ježkovy voči, ta otázka je, jaký je program PirSTAN a pan Babiš vytahuje staré novinové výstřižky," rozčílil se Rakušan, jemuž skákal Babiš neustále do řeči. "On stále překřikuje, to je normální," dodal Rakušan, že se na debatách střídají, aby to s Babišem nemuseli zažívat dvakrát týdně. "Hoďte si korunou, kdo bude premiérem," rozčiloval se však stále Babiš.

Topolánek a Kalousek! Ti kradli

Je v České republice korupce? zeptal se následně divák z tábora Přísahy. "Neznám společnost, která by byla stoprocentně bezkorupční. Myslím, že se naší vládě dařilo s korupcí bojovat," sdělil Hamáček. "Korupce je tady silná. Nefunguje tady systém justiční, netrestají se tady zločiny," domnívá se Filip. "Korupce tady samozřejmě je, obávám se, že byla povýšena na nějaký vyšší princip," zmínil Fiala a poukázal i na vyšetřování kauzy Bečva i střet zájmů premiéra. "To, co řekl pan předseda Fiala, je nehorázné. Já jsem šel do politiky, protože vrchol korupce byl Topolánek a Kalousek. Ti kradli. To bylo nehorázné, co oni dělali. A střet zájmů? Teď mluvíte o vaší neziskovky, Černínovi?" rozčílil se Babiš.

"Korupce tady je. Ostatně David Rath je právě ve vězení," poukázal na někdejšího politika ČSSD Okamura. "Všichni víme, že korupce tady byla a je - a je úsměvné, jak kolegové říkají, že se to musí řešit a nic proti tomu neudělali. Korupce jako taková je pak úkolem policie," sdělila Majerová Zahradníková.

"Naše vláda neměla žádný korupční skandál," zdůraznil pak Babiš a odmítl smích publika. "Udělali jsme protikorupční zákony. Dělali jsme transparentní výběrové řízení. Šel jsem do politiky kvůli korupci," zdůraznil Babiš. "Pane premiére, vy jste neměli kauzu? Že pan Faltýnek si píše, paní Jermanová..., žádné kauzy?" ptal se Rakušan. "Když řeknu korupce, tak se mě vybaví Faltýnek a Jermanová. A oba dva za vás kandidují. Když na jiné hážete bláto, neznamená to, že vy nejste až po uši špinavý," sdělil Fiala. Hamáček následně vpálil Rakušanovi, že jeho STAN má také obviněného hejtmana. Což rozhodl přitakávat i Babiš.

"Když se bavíme o boji proti korupci, měli bychom táhnout za jeden provaz," doplnil Šlachta, jenž se domnívá, že se tady v této zemi korupce nevyšetřuje. "Vy jste také nic nevyšetřil," rozčílila se Majerová Zahradníková na Šlachtu a hovořila také o bujení korupce. "Celá doba covidová byla jedna korupce. Ať se týká roušek, zakázek, testování," dodala Majerová Zahradníková.

V rozčílení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa ohledně reakce na Víta Rakušana a jeho jedné odpovědi pak padlo i slovo "sviňárna". "Když o mně komunista říká, že dělám sviňárny, je to možná vyznamenání, oni jich dělali 40 let hodně," zareagoval v rychlosti Rakušan.

Euro? Ne

Poslední otázka z publika byla z hnutí ANO - týkala se přijetí eura. "Naše formace je pro zachování české koruny. Musíme si udržet českou měnu a být na ni náležitě hrdí," poznamenala Majerová Zahradníková. "Hnutí SPD jasně říká: Euro nikdy. My nechceme, aby čeští občané ručili za krachující státy eurozóny," uvedl k této otázce Okamura. Vstup do eurozóny pak nemá v programu podle Rakušana ani PirSTAN.

"Určitě euro nechceme. V roce 2009 jsem řekl jako podnikatel, že chci euro. Ale nyní nechci patři na eurosummitech," sdělil Babiš. "Není důvod přijímat euro. V příštích čtyřech letech to tak nebude," uvedl také Fiala. Proti euru je také KSČM, Přísaha i ČSSD.

V diváckém hlasování o nejpřesvědčivějšího kandidáta zvítězil Vít Rakušan, druhý pak byl s velmi těsným rozdílem Petr Fiala, třetí skončil Andrej Babiš.

