„Oni nic neumí. Česko jim je cizí.“ Advokátka Zwyrtek Hamplová rozjela kampaň a podala si Pekarovou

REPORTÁŽ Zajímá ji, jak a kdy ČEZ zaplatí půjčených 74 mld. korun. Má originální plán, na čem ušetřit miliony. Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová rozjela v Kroměříži ostrou kampaň. „Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená nad zákon. Nemáme to zpátky? Začala jsem do toho bušit,“ vysvětlila před stovkami lidí v sále. „Stát mám jako protivníka pořád, a proto se ho nebojím,“ vzkázala.

„Můžete být skvělá advokátka, dokonce vyhrát u Ústavního soudu a je to úplně k ničemu, když nejste nahoře. A ti pánové nahoře, kteří tam jsou? Bylo jim zrušeno 56 opatření, kterými se nám snažili ovlivňovat život. Kvalita jejich práce je jasná,“ sázela hned ze startu jeden argument za druhým. „Tvrdím, že kandiduji za celou Českou republiku. Senátoři už si dělají legraci, že jestli Zwyrtek Hamplová půjde za Kroměřížsko do Senátu, Kroměříž se stane hlavním městem České republiky,“ dodala s úsměvem. Důvod své kandidatury pojmenovala i takto: „Dobrý advokát dokáže hodně, ale dobrý advokát-senátorka, dokáže víc.“

Na setkání s kandidátkou do Senátu přišly do stovky lidí. Úvodní slova Hamplové často přerušovali potleskem.

Na setkání s Janou Zwyrtek Hamplovou. Foto: archiv J. Z. Hamplová

Elitní právnička, která se specializuje na veřejné právo, má už politickou zkušenost a vracet se nechtěla. Na setkání s občany vysvětlila i to, proč nakonec kývla a kandiduje s podporou Nezávislých. „Po listopadu jsem se do politiky dostala, ale vycouvala jsem a začala jsem se věnovat profesi. Proč jsem teď začala do toho tak bušit? Tlak zažívám už pětadvacet let. Zastupuji proti státu obce, města, nemocnice atd. Například, když po nich chtějí vracet dotace, aniž by si někdo uvědomil, že ohrozí péči. Stát mám jako protivníka pořád, a proto se ho nebojím,“ uvedla Hamplová.

Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená nad zákon?

Hamplová se začala více objevovat ve veřejném prostoru v posledních dvou letech. Výsledkem bylo i to, že jí zrušili blog na aktualne.cz. Jenže když sledovala diskriminaci lidí v období covidu, už nemohla jen přihlížet. „Začalo mi to připomínat teorii práva za minulého režimu, kdy soudruzi říkali: Právo je vůle vládnoucí třídy povýšená nad zákon. Nemáme to zpátky? Začala jsem do toho bušit,“ popsala.

I přes předchozí zkušenosti, dospěla k závěru, že je možné stokrát vyhrávat soudy, ale pokud se do Senátu nedostane alespoň deset lidí, „kteří to mají v hlavě odborně srovnané“, nic se nezmění. „Na to, co se děje, stačí s mírnou nadsázkou jedna a jedna jsou dvě. Pokud v celé Evropě máme čtvrtinové ceny? Rakušané se domlouvají přímo s Putinem a my mu vyhlašujeme jako malá, bezvýznamná země válku,“ uvedla a zdůraznila, že máme tisíc další problémů.

Hamplová: Zaniklo, že lidé aspirující na funkce nic neumí

Osobně začala pátrat i po tom, co vědí a umějí současní vrcholní politici nebo ministři. „Zjistila jsem, že předsedkyně Poslanecké sněmovny prodávala mobily. Nic proti prodavačům mobilů,“ rýpla si Hamplová. Podivila se nad tím, jak je možné, že ministr pro místní rozvoj nemá dost kvalifikovaných úředníků, aby zvládl bytovou krizi.



„To je odborná katastrofa,“ shrnula předpoklady vládní koalice. „Nemám výhrady k těm, co volili Fialovu vládu, protože naděje umírá poslední. V programu antibabiš ale zaniklo, že lidé, kteří aspirují na funkce, vůbec nic neumí. Neznají obyčejný život. Diplomová práce profesora Fialy byla tuším na téma Barma. Teď možná napíše Ukrajinu. Česko je jim cizí,“ podotkla Hamplová. „Musíme něco dělat, nebo Česko skončí ekonomicky na dně. Česko směřuje někam… co jako dáma nemůžu říct,“ dodala.

Jana Zwyrtek Hamplová na setkání s občany v Kroměříži. Foto: Daniela Černá

Postupně s kolegy sestavuje tým špičkovým ekonomů, odborníků na energetiku, zdravotníků atd. Teď už se potřebuje spolehnout na podporu voličů. „Celá Evropa se řítí ke dnu. Amerika a Čína tomu tleskají, to je věc ekonomických úvah. Česká republika je všem ještě trochu pro legraci, když jsme Putinovi vyhlásili válku a ostatní se s ním domlouvají. Francie koupila podíl v podobném podniku, jako je ČEZ, aby mohla držet ceny na zhruba čtvrtinové ceně, než u nás. Česká republika dala úvěr ČEZu 74 mld. Mimochodem, vzpomeňte si, jaké dostali odměny? V té smlouvě je začerněno, kdy musí být úvěr splacen. Takže to nevíme. Požádala jsem o tuto informaci. Není přece důvod fakta tajit před českými občany,“ popisovala svou aktuální iniciativu. Připouští, že v tomto konkrétním případě už se pohybuje lehce mimo svůj obor. „Ale pokud náš ČEZ vyrobí kilowatthodinu, prodá ji na lipskou burzu, aby vydělal a stejný ČEZ ji pak za mnohonásobnou cenu koupí, aby ji prodával vám, to je na kriminál, ne na oslavu. Teď jim ještě půjčili 74 mld. na to, aby se praxe udržela,“ dopálilo už advokátku.

Hamplová vládě rychle poradí, jak ušetřit

Další ožehavým tématem, kterému se Hamplová dlouhodobě věnuje, je covid a vakcinace. „Čtvrtá dávka prý posiluje. Důkaz? Nemají. Ptám se, co je v českém jazyce o vakcíně? Nic. Ptám se, co se potvrdilo z toho, co tvrdili? Nic,“ popisuje průběh své komunikace s vládními úředníky. Aktuálně má v plánu zbrusu nový nepříjemný dopis. „Odešlu na Ministerstvo financí nápad, jak ušetřit dva miliony korun. Zadali totiž veřejnou soutěž na další reklamu na očkování. Napíšu jim, že ušetří, když pustí znovu kampaň, kterou měli před rokem. To je hrozný humor, co tehdy tvrdili! Němečtí vědci už dávno řekli, že opatření jsou k ničemu,“ pokračuje Hamplová dál v „ostřelování“ ministerstev dotazy. Sama s nadsázkou uvažovala, že by osobně mohla být účastníkem veřejné soutěže. „Nejdřív jsme uvažovali s Igorem Chaunem, že on to natočí a já napíšu scénář. Nakonec jsme nápad zavrhli. Nemůžeme si z toho dělat až takovou legraci,“ dodala se smíchem.

Před zahájením diskuse se obrátila Hamplová k plnému sálu ještě znovu s vysvětlením, proč kandiduje: „Peníze nepotřebuji, jsem úspěšný advokát. Daří se mi dobře. Jezdím v pěkném autě. Dělám na to třicet let. Nepotřebuji funkci senátora, ani proto, abych se setkávala s významnými lidmi. Přednáším vedle nich. Úspěch? Mám. I u Ústavního soudu. Tak proč do toho jdu? No, tak asi jí jde opravdu o věc. Byla bych ráda, kdybyste to takto vnímali. Dokázala bych si představit tisíce věcí, kterým bych se mohla věnovat,“ konstatovala.

Její proslov opět přerušil potlesk v sále. „Se senátorskou průkazkou bych byla silnější. Ráda bych využila, co umím na poli práva, abych zesílila vliv Senátu. Byla jsem vždycky trochu opatrná při tvrzeních, že Senát je zbytečný. Znám řadu senátorů, kteří mi pomáhají. Kdybych mohla škrtat, pak Sněmovnu. To je výsledek většinové volby,“ uvažovala dál Hamplová.

„Žijeme v době strachu,“ uvedla mimo jiné a vylíčila příklady, jaké sankce následovaly poté, co někdo zveřejnil svůj názor, který nesouzněl s mainstreamem. „Vláda se usmívá do kamer a říká, jak musíme obnovovat Ukrajinu. Mně se to nelíbí,“ dodává.

Otevřít hranice každému? Ne, to není humanitární pomoc

V diskusi pak Hamplová přislíbila, že odpoví na všechno, kromě otázky kolik váží. Věk netají, protože znamená zkušenosti.

Lidé se ptali, kdo další s podobnými názory kandiduje do Senátu a jestli budou mít podobné názory jako advokátka Hamplová. V dotazech se také vraceli do minulosti a přemýšleli o možnostech obnovení Československa. Další zajímala možnost obrany, pokud by ministerstvo opět nařídilo nošení roušek. Došlo i na téma humanitární pomoci pro Ukrajinu.

I Jana Zwyrtek Hampová osobně pomáhala při uprchlické krizi, jen neměla potřebu zásluhy zveřejňovat. Sama ukazuje jasné meze, které by podle ní pomoc měla mít. „Humanitární pomoc není otevření hranic kdekomu bez jakékoliv kontroly. Humanitární pomoc není zbrojení jiného státu a vyhlašování téměř války druhému. Humanitární pomoc není rozhazování miliard, když sám nemám na to postarat se o své občany,“ vypočítávala. „Maďarsko vyhlásilo energetickou krizi, tedy zákaz vývozu elektrické energie. Proč už to dávno není vůči ČEZu? Pana Fialy se na to novináři ptali. Řekl, že bychom tím poškodili Němce,“ dodala s pokrčením ramen. V tomto případě pochopení pro českého premiéra ztratila. „Pokud říkají, že Orbán je tak trošku diktátor, tak já bych si takového osvíceného diktátora přála v našem čele. Je silný lídr své země. Když my nemáme takového lídra v čele, zkusíme lídra udělat ze Senátu, aby ze Senátu padaly top možnosti,“ předpokládá. Má svou vizi: Sedmnáct senátorů by už mohlo leccos ovlivnit.

Od advokátky slyšeli lidé na besedě v Kroměříži i tato slova: „Pamatuji listopad, jsem vlastenka a nestydím se za to. Říkají, že jsem nacionalista? Houby. Jen mám ráda svou zem,“ uvedla. „Lidé už začínají mít o sebe strach. Za některými jsme zašli a řekli: Vám zkrachují firmy, vy nebude mít lékařskou péči. Začalo to fungovat,“ nechala nahlédnout do své politické strategie.

Debata v předsálí kulturního domu po diskusi pokračovala společným fotografováním. Na podání ruky a foto s advokátkou si museli někteří příznivci i hodinu počkat, než na ně došla řada.

Společné fotografování. Foto: archiv J. Z. Hamplová

