„Oni se tam nalévají. V devět ráno.“ Lidovci se sjeli, už je oheň na střeše

A panáky s kořalkou vyvolaly nejeden mediální pohlavek pro lidovce.

„Delegáty sjezdu KDU-ČSL čeká u vchodu do hotelu v Olomouci přivítání v krojích a k tomu štamprle s tvrdým alkoholem, i když sjezd začíná v 10 hodin, kdy alkohol obvykle nepijí ani ti, kteří se bez alkoholu neobejdou,“ napsal na síti X novinář iDnes Josef Kopecký.

Delegáty sjezdu @kducsl čeká u vchodu do hotelu v Olomouci přivítání v krojích a k tomu štamprle s tvrdým alkoholem, i když sjezd začíná v 10 hodin, kdy alkohol obvykle nepijí ani ti, kteří se bez alkoholu neobejdou. pic.twitter.com/VgM65GyFUN — Josef Kopecký (@PepaKopecky) October 18, 2024

Ke kritice se přidal i redaktor Seznam Zpráv Martin Čaban. „Správný konzervativec v devět ráno zalomí malýho panáčka a zakousne syrečkem,“ napsal.

Správný konzervativec v devět ráno zalomí malýho panáčka a zakousne syrečkem. #sjezdKDU pic.twitter.com/3xp3uwzJcc — Martin Čaban (@cabanmart) October 18, 2024

„Nikomu to nevadí, až na ten alkohol... strana, která celému národu káže, co smí a nesmí konzumovat, se nalejvá chlastem a ještě je na to hrdá,“ napsal euroaktivista Tomasz Peszyński, který hostoricky lidovcům nemůže přijít na jméno.

nikomu to nevadí, až na ten alkohol.. strana, která celému národu káže, co smí a nesmí konzumovat, se nalejvá chlastem a ještě je na to hrdá.. — Tomasz eurofederalist fella Peszyński (@PeszynskiTomasz) October 18, 2024

Přišla i poznámka, že tvrdý alkohol takhle po ránu pijí jen alkoholici. „OK, chlast s kroji je debilní, ale to k lihovcům tak nějak patří. Ale jako občasný alkoholik říkám: tvrdej před devátou RÁNO?!“ podivil se na síti X Ondra Nekola.

OK, chlast s kroji je debilní, ale to k lihovcům tak nějak patří.



Ale jako občasný alkoholik říkám: tvrdej před devátou RÁNO?! — Ondra 'Satai' Nekola (@satai) October 18, 2024

„Ten alkohol mi teda hodně vadí. Alkohol je u nás velký problém a tady se nalévá už ráno. To už si opravdu neumíme představit akci bez alkoholu?“ rozhořčila se zdravotní sestra Alena.

Ten alkohol mi teda hodně vadí. Alkohol je u nás velký problém a taky se naléhavá už ráno. To už si opravdu neumíme představit akci bez alkoholu? — Alena Š. ????????????????? (@SAla0128) October 18, 2024

Zahajují s kořalkou lidovci každé své jednání? zazněla otázka. „Pokud takovým tácem zahajují všechny svoje schůze, tak to lecos vysvětluje,“ poznamenal Lukáš Kos.

Pokud takovým tácem zahajují všechny svoje schůze, tak to lecos vysvětluje ?? — Lukáš Kos (@LukasKos6) October 18, 2024

Adam Piechowicz poukázal na to, že alkohol je jen tolerovaná droga. „Jak nejlépe začít sjezd lidovců, než pokryteckým užíváním těch ‚správných‘ drog,“ poznamenal.

Jak nejlépe začít sjezd lidovců, než pokryteckým užíváním těch „správných“ drog — Adam Piechowicz ???????? (@AdamPiechowicz1) October 18, 2024

„To je jak někde v Rusku,“ dočkali se lidovci na síti X rétorické facky.

To je jak někde v Rusku. — Barry Black (@BedrichCerny) October 18, 2024

O slovo se přihlásil další odpůrce ranního popíjení kořalky. „Stačí tahle fotka a je mi z nich špatně. Odporní propagátoři chlastu.“ Ozvalo se na konto lidoveckého Oktoberfestu před sjezdem.

Stačí tahle fotka a je mi z nich špatně. Odporní propagátoři chlastu. — ArcheaMajuar???‍????‍?? (@ArcheaMajuar) October 18, 2024

Kdo se na sjezdu bude ucházet o předsednické křeslo? O svá práva být zvolen v demokratické volbě uvnitř strany se přihlásil dlouhodobý kritik koalice SPOLU a zástupce konzervativní větve lidovců Jiří Čunek. Proti němu se postavili stávající předseda Marian Jurečka. Dalším zájemcem o vedení lidovců projevil Pavel Bělobrádek. O zvolení do čela pak usiluje i stávající ministr zemědělství Marek Výborný. Do čela se také chce dostat bývalá europoslankyně Michaela Šojdrová. Dalším na volebním lístku lidovců zarezonuje pražský lidovec Tomáš Kaplan. Za progresivnější křídlo lidovců pak kandiduje Šimon Heller.

Na prvního místopředsedu lidovecké strany kandidují čtyři osobnosti. Dlouholetý poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek, který byl při jednání Poslanecké sněmovny označen opozičním politikem a předsedou SPD Tomio Okamurou za „novodobého Hitlera“. O místo se hlásí i poslanec Aleš Dufek. Svou kariéru si chce u lidovců stvrdit František Talíř, jihočeská mladá krev, která se ovšem při krajských volbách neprobojovala do zastupitelstva. Nakonec se o místo v druhé linii strany hlásí ministr životního prostředí Petr Hladík, který nekriticky prosazuje unijní opatření, včetně nedávného zavedení záloh na PET lahve a plechovky, za které mu spílá „půl republiky“.

