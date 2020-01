„Opráskám vám to o držku!“ Na Facebooku Pirátky Richterové se rozjelo peklo. Jde o rozpočet od Schillerové

Vysokým schodkem státního rozpočtu, který představila ministryně financí Babišova hnutí ANO Alena Schillerová, se na svém facebookovém profilu zabývala poslankyně Pirátské strany Olga Richterová.

„Štve mě, že paní ministryně financí napíše ‚schodek 28,5 miliardy korun je čtvrtým nejlepším výsledkem za posledních dvacet let‘, a nezmíní přitom, že 18 miliard vzala jednorázově z privatizačního fondu a dalších 58 miliard bylo navíc proti odhadu,“ napsala Richterová a odkázala na fotku pocházející z twitterového účtu ministryně. „Schodek je tedy reálně minimálně 46,5 miliardy korun,“ napsala. „Kdybychom aspoň skutečně investovali do budoucnosti přes rapidní zkvalitnění vzdělávání a pravidelnou valorizaci platů učitelů (v Pirátech vyjednáváme její zavedení a navázání třeba na určitý podíl průměrné mzdy) a kdybychom viděli novou infrastrukturu a ne pár km dálnic ročně a podobně, uměla bych ten schodek pochopit,“ dodala Richterová.

Richterová si v diskusním vlákně posteskla, že vláda v referování o rozpočtovém schodku používá „čaročíslo“. „Díky za držení palců, ale k milionům lidí se dostane jen to oficiální čaročíslo,“ napsala Pirátka.

Uživatelka Facebooku se jménem Klarinka Samkova zase v úvodu připomněla hospodaření státu za úřadování Miroslava Kalouska. „Nejmasivnější to bylo v roce 2012. Kdo byl ministr financí? Který utahoval občanům státu opasky?“ napsal tento profil. V té době spravoval resort financí právě Miroslav Kalousek, jehož éra proslula škrty v sociální oblasti.

„Tak najděte cestu, jak to voličům sdělit. To je politika,“ reagovala uživatelka Facebooku s přezdívkou Jana Jana. „To je úkol politiků a hlavně novinářů… ale když premiér drží část médií a další část je závislá na rozjíždění bulvárních témat a clickbaitu, tak to není jenom tak... jakými kanály to opozice může dostat ven?“ posteskl si diskutující Marcel Karabin. „Média si volí témata, o kterých budou mluvit… i když o tom budou mluvit v Parlamentu, tak dokud o tom nebudou ochotna média psát (a voliči chápat), tak je to v podstatě k ničemu,“ napsal dál Karabin. „Takže je politik, pokud se týká boje s oficiálními dezinformacemi, úplně v p*deli. Myslel jsem, že jste jiní borci. Pláč nepomůže,“ napsal o pár příspěvků níže diskutující Jaromír Rain.

Diskusní vlákno obsahuje rovněž snímek ministryně financí Aleny Schillerové, kde v bublině hovoří o tom, co by bylo, kdyby byla Hermiona, tedy postava studentky kouzelnického umění z románů o mladém čarodějovi Harry Potterovi z pera spisovatelky Rowlingové.

Zdroj snímku: reprodukce z Facebooku, koláž

„Kouzla s čísly, to tenhle tým opravdu umí,“ okomentovala další z diskutujících. „Jenže to jsou i kouzla se vnímáním skutečnosti,“ reagovala Richterová. „Já myslím, že schodek je ještě vyšší, neboť nejsou určitě započítány prosincové úhrady povinných výdajů. Hlavně když se nám vše daří, jak řekl pan premiér, že – to by člověk bl… zvracel,“ napsala uživatelka Facebooku Marie Fižová.

V diskusním vláknu na Richterové profilu se ovšem našli i ti, kteří vládě vyjádřili podporu.

„Tak pokud byste chtěli být korektní, musíte dodat, že je tohle vylepšování rozpočtu běžná praxe a tato vláda není první ani poslední, co to dělá,“ napsal například Dan Macoun. „Tak úplně nechápu. Příjmy z privatizačního fondu se v rozpočtech utápí x let a nikdy se neuvádí společně se schodkem, jak jsou uváděny nyní. Touto optikou jsou schodky mnoha dalších rozpočtů mnohem horší a je fér to říct nahlas,“ pokračoval Macoun.

Další se Schillerové zastávali. „A přitom to není pravda, letošní rozpočet je 5. nejlepší za posledních 20 let. Lepší byl v letech 2008, 2016, 2017 a 2018,“ poznamenal Martin Klípa.

„Tahle vláda bere peníze, kde se dá, aby tu hrůzu zakamuflovala – rezervní fondy, privatizační fondy, fond hmotných rezerv… taky úplně cítíte, jak se pod námi rozpouští všechny polštáře a potom přijde náraz do reality,“ poznamenal diskutující Martin Dytrych.

„Je to vynikající výsledek, a jestli to nehodláte uznat, tak vám to pak opráskám o držku, až budete kralovat! Svalnatý kecy a vůbec nemáte představu, jak ekonomika státu funguje. Vy můžete na rozpočtovém výboru tak leda nosit kávu,“ vypěnil v diskusi Miloš Prehnil.

