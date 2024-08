„Ošklivá“ kampaň SPD experta přiměla k nevídanému verdiktu

Velké pozdvižení vzbudila předvolební kampaň SPD. Zejména její plakát s tvrzením, že „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Doprovázený obrázkem černocha třímajícího nůž. Nad touto kampaní už se pohoršila část koaličních politiků, zejména z TOP 09. Prohlásili ji za rasistickou a nenávistnou.

Pražský zastupitel Jiří Pospíšil kvůli tomu dokonce chce angažovat státní aparát a podal před týdnem trestní oznámení. Tvrdí, že kampaň naplňuje definici podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. „Takovéto projevy etnické nenávisti se nesmějí stát běžnou součástí kampaní populistických stran. Nestačí se pouze ohradit na sociální síti, musíme to řešit, jinak se nenávist vůči rase či etniku stane normou pro určité politické strany,“ říká.

Dnes jsem podal trestní oznámení na politické hnutí SPD a osoby zodpovědné za jejich marketingovou kampaň související s nadcházejícími volbami.!?



Takovéto projevy etnické nenávisti se nesmějí stát běžnou součástí kampaní populistických stran. Nestačí se pouze ohradit na sociální… pic.twitter.com/ty9NmcDNj2 — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) August 6, 2024

Je otázkou, jak bude Pospíšil reagovat na další várku reklamního materiálu od SPD, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici. Tematicky je hodně rozkročená. Věnuje se například drahotě. Té se SPD věnovala i ve své kampani do parlamentních voleb.

„Jablka padají z nebe, drahé ceny nikoliv,“ tvrdí SPD s obrázkem čtyřicetikorunového jablka, které má v ceně „Fialovy daně“, inflaci, náklady na Green Deal, marži obchodních řetězců a také cenu, za kterou bylo zakoupeno od zemědělců, tj. 6 Kč. SPD slibuje, že sníží DPH u základních potravin a také umravní řetězce.

Další narážka je přímo na TOP 09. Totiž obrázek holčičky s popiskem: „Maminka nemohla uplést svetr, šla na noční.“ SPD slibuje snížení ceny energií, které jsou monetálně opět rekordní kvůli bojům kolem plynového potrubí na Ukrajině. Jedná se o narážku na slova Markéty Adamové Pekarové o tom, že by si občané měli v zimě vzít další svetr, aby šetřili energií.

Aktuální je i třetí obrázek. V něm se SPD vymezuje proti korespondenční volbě postavou zombíka, který děkuje vládě, že opět může volit. Zřejmě se jedná o narážku na volby v USA z roku 2020, při kterých vzhledem k masivnímu použití korespondenčních hlasů panovalo podezření, že hlasovaly „mrtvé duše“. Může se jednat i o skrytou narážku na Foltýnovi „zombíky“. Zejména tento obrázek má potenciál iritovat TOP 09, která je proslulá svým odporem k Donaldu Trumpovi a k myšlence, že někdo zpochybní výsledky voleb.

Na závěr se pak SPD věnuje tématu víry, a to slovy: „Vládo, promiň, ale my věříme v rodinu, práci, národ a Panenku Marii.“ „Není extrémismus být normální!“ hlásá hnutí. S Panenkou Marií by Pospíšil, ani další politici TOP 09 jakožto členové deklarovaně konzervativní strany problémy mít neměli, ovšem v některých příspěvcích se její členové silně ohrazovali proti národovectví.

K nové várce obrázků a ke kampani SPD obecně se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. Konstatoval, že cílem jakékoliv reklamní kampaně je upoutat pozornost na produkt, v případě politické kampaně na politickou stranu či hnutí. To se dle jeho názoru u této kampaně podařilo. Tomuto účelu koneckonců posloužil i „přetažený“ styl kampaně, protože se díky němu o SPD mluví a lidé vidí, jaká jsou volební témata hnutí.

Holec poznamenal, že SPD pomohl i zmíněný Jiří Pospíšil svým trestním oznámením. Komentátor si je jist, že Pospíšil je oportunista. „Nejde mu o kampaň SPD, jde mu o kampaň pro sebe,“ řekl.

Komentoval ale i to, že obrázky mohou působit ošklivě. „I ošklivost přitahuje pozornost, tak to je. Stejně jako výrazná krása, tak i výrazná ošklivost. Kdyby to bylo neslané a nemastné, tak si toho nikdo moc nevšimne,“ zhodnotil.

