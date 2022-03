„Ovečkin je hodný kluk." NHL začala chránit svou hvězdu. Ta čelí nevídané agresi Američanů

reklama

Generální manažer Capitals Brian MacLellan konstatoval, že má zkušenosti s mnoha oblastmi, ale ještě nikdy do nich nezasáhla válka. V komentáři doplnil, že „je to těžké pro všechny ruské hráče v lize. Je na ně vyvíjen velký tlak, aby měli politický názor," řekl.

Generální manažer týmu podotkl, že hráči to mají těžké nejen kvůli situaci v Rusku a na Ukrajině, ale rovněž kvůli svému okolí a také kvůli rodinám, které často zůstaly doma, tedy v Rusku.

„Ovečkin je dobrý člověk, je to emocionální člověk a bere věci osobně," řekl MacLellan. „Myslím, že byl vystaven neskutečnému tlaku. Víte, pro nás je to o tom, jak ho podpoříme. Byl tváří naší franšízy a tváří hokeje, jeho rodina tady vyrostla, je to jeho rodina. Jeho děti jsou odsud a kvůli svému postavení se dostal do těžké situace, kterou pravděpodobně zvládne," doplnil.

Capitals zprávu nikterak nemedializují. Zdroj: NHL.com

Fotky jako důkaz

Veškeré komentáře na sociálních sítích jsou ovšem vyloženě proti Ovečkinovi, který v sezóně 2017/2018 zvítězil s Washingtonem ve finále Stanley Cupu. Američané mu vyčítají zdrženlivost a kolikrát si na něm vybíjejí agresi kvůli Putnovu kroku napadnout Rusko.

Na straně druhé je nutné podotknout, že právě „Ovie" sloužil ruské sportovní propagandě dlouhé roky.

Na internetu jsou desítky jeho fotek s Vladimírem Putinem, včetně těch, kde se téměř rodinně objímají.

Dodejme, že ve Washingtonu jsou ještě další čtyři ruští hráči: Jevgenij Kuzněcov, Dmitrij Orlov, Ilja Samsonov a Alexander Alexeyev.

Dominik Hašek zasahuje

„Zvlášť, když teď takový Ovečkin řekne: ‚Putin je můj prezident‘… To, že v této situaci může dál hrát NHL, je chyba. Jestli je to jeho prezident a zároveň i blízký přítel, měl by za ním teď jet. A nevydělávat dál americké dolary v zemi, kterou Putin označuje jako nepřítele #1,“ zareagoval reportér České televize Petr Svěcený.

„A padák Panarinovi je tak ok? Zákaz sportovat/vydělávat fotbalistu Smolovi, či tenistům, co jsou proti režimu také? Máte ruské kolegy? Vyhodíte je taky?“ zeptal se jej čtenář.

„Ne. Panarin, Kučerov, Malkin a spol., ti všichni jsou ok. Jo, s medailí na krku mi taky vykládali o matičce Rusi, ale pořád to jsou jen vlastenecké řeči hokejistů. Jediný nástroj Putinovy propagandy je Ovce, to, co v létě dělá pro Putina, je námětem vtipů dokonce i pro Rusy,“ zareagovala reportérka Darina Vymětalíková.

