„Ožebračení, bezmocní.“ Takhle můžeme skončit po všech regulacích z EU, varoval expert na bezpečnost

reklama

Černý mimochodem v rozhovoru upozornil na skutečnost, že v případě, že by na několik dnů spadla kompletně elektřina, může se ve společnosti začít dít něco, co dnes vůbec nečekáme. „V takových chvílích totiž často ve společnosti přebírají moc dravci. Na to všechno by soudní lidé měli být normálně připraveni, mít doma alespoň základní zásoby, jak to třeba doporučují i státní instituce některých států, mít aspoň na pár dnů co jíst, co pít, nějaké svíčky a podobně. A je rozumné se mít také čím bránit, protože právě ti, kteří se dnes všem podobným nápadům vysmívají nebo je úplně ignorují, pak budou bez zásob, zoufalí a budou se snažit je sebrat těm předvídavějším,“ míní Černý. Anketa Je vám líto migrantů na řecko-turecké hranici? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 12530 lidí

Ten hovořil také o tom, že trend udržování bezpečnosti by měl jít s dobou. „Jak se říká, každá armáda byla připravena na minulou válku. Meziválečné období bylo takové, že třeba v USA se povídalo, že po první hrozné válce, kde se USA angažovaly a zachránily tenkrát Evropu, již žádná válka nebude. Oni věděli, jaká by to byla hrůza, a mysleli si, že nikdo již nedopustí takový konflikt. USA vlastně úplně rozpustily svou armádu, takže na obrovský národ, obrovskou zemi, bylo pár desítek tisíc vojáků, kteří navíc byli ve společnosti, jak se vzpomíná, opovrhováni jako něco naprosto zbytečného, jako darmožrouti, do kterých jenom zbytečně dávají peníze – vždyť se válčit už nebude,“ vyprávěl Černý. Podle něj se právě proto musíme připravovat, aby se nic nedělo.

„Někdy je důležité být připraven – a už svou připraveností odrazovat ty, kteří by nám náš klid, mír, pohodu a bezpečí, chtěli brát. A 300 tisíc majitelů legálních soukromých zbraní vedle 20tisícové armády nebo 30 tisíc policistů je poměrně velká síla. Naši politici naštěstí nyní uvažují, jak tyto lidi při případných bezpečnostních problémech využít pod vedením státu. A jsou to dobré úvahy,“ dodal.

Následně se rozhovořil i o Evropské unii. Podle jeho slov, když byla Unie o volném obchodu, o volných hranicích i o tom, že budeme cestovat, tak tam bychom zůstat měli. „Ale ne když jde o regulaci našich životů, o šíření nějakých velmi nebezpečných, či dokonce zrůdných ideologií. Takto jednou budeme ve jménu naší bezpečnosti či ošetřování klimatu ožebračeni, budeme bezmocní – a možná v takovém režimu, že Orwell proti tomu bude jenom odvarem,“ míní.

Fotogalerie: - EU volby se blíží

Psali jsme: Peksa (Piráti): Národ, rodina a obrana? Armáda ČR: Žatečtí se na Doupově stmelují pro potřeby alianční iniciativy NRI Babiš: Jsem tvrdej! Prostě zůstaňte doma. Hranice zavřít nemůžu. A ti migranti v Řecku... Premiér Babiš: Děkuji ženám za to, že jsou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.