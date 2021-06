„P*asárna.“ Xaver a herec Měcháček: Hejma nabídl, že aféru ukončí. Dal výzvu

Útok komika Tomáše Měcháčka začal rozebírat i komentátor Ondřej Hejma. Když totiž Měcháček obvinil Xavera, že XTV sponzorují ruské tajné služby, uvědomil si, že pár korun od této televize dostal i on. Měcháček si podle něj udělal na Xaverovi reklamu. „Tohle používat v showbyznysovém marketingu je prostě prasárna,“ odsoudil jeho chování. Podle něho by měl komik přijmout Xaverovu výzvu na otevřený rozhovor. A nabídl své služby: „Já to klidně budu moderovat, já jim to odpískám, proč ne?“

Od Měcháčka také zaznělo, že Xaver „kosí“ Radu ČT. „Já jsem slyšel, že třeba to vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte? To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi, která sídlí na vašem trvalém bydlišti?“ obvinil Xavera komik, který moderoval zábavný pořad o dezinformacích „To se ví“. Podle něho by Xaver v Českém rozhlasu pracovat neměl.

Xaver pak ve svém streamu oznámil, že právě obvinění, že XTV platí ruská rozvědka, hodlá internetová televize řešit právní cestou. „Měcháček zaútočil zbabělým způsobem, pokud tvrdí, že je XTV placena ruskou rozvědkou, tedy lidmi, kteří u nás vraždí. Vůbec se nedivím, že to majitelé XTV předali advokátům. Protože na XTV je svoboda, jinak bych tam nevydržel ani vteřinu,“ zdůraznil.

„Vážím si každého kritického názoru, pokud to není lež. Ale tvrzení, že je XTV placené ruskou rozvědkou, už snad není ani lež, to je skoro na hranici příčetnosti,“ řekl ještě. A vyzval Měcháčka na debatu. „Třeba bude mít silnější argumenty než já a přesvědčí mě o tom, že jdu opravdu zničit Českou televizi,“ doplnil s tím, že je ochoten do debaty jít do jakéhokoliv jiného média.

A Měcháčkova slova byla náplní poslední Hejma show komentátora a bývalého novináře Ondřeje Hejmy, kde už komentátor avizoval „zápas Xaver vs. Měcháček“. „Já vidím tu vyprodanou O2 arénu a tam dole v tý kleci, v tom oktagonu Xaver jako zápasník sumó, už to by stálo za to. Proti němu záludný kickboxer Měcháček. A teď si to tam budou dávat a půjde o všechno, o miliony dolarů,“ zasnil se Hejma, ale povzdechl si, že to je jenom zábavná představa a realita je o poznání méně zábavná. Podotkl, že se ho kauza také svým způsobem týká.

Komentátor poznamenal, že byl ve stejném typu pořadů, jako byl Měcháček, že se jedná o „lážo plážo“ rozhovory, většinou u příležitosti vydání nového CD nebo jiného díla. V nichž si umělci můžou díky ČRo udělat reklamu. „Dostává tu příležitost od toho moderátora, který jde po srsti, nešťourá do věcí, do kterých by se šťourat nemuselo. A samozřejmě očekává podobné chování i z druhé strany, ale to se tady úplně nestalo,“ konstatoval Hejma.

Měcháček totiž „vykročil ze své komfortní zóny“. „Začal Xavera urážet naprosto brutálním způsobem, že je zbabělec, pokrytec, lhář a já nevím co. A potom tomu nasadil korunu, když řekl, že ta televize XTV, ve které Xaver účinkuje a kterou kdysi založil, je financovaná z peněz ruských tajných služeb. Těch tajných služeb, které vyhodily ten muničák ve Vrběticích,“ shrnul pro diváky. Podle Hejmy urážky od Měcháčka ustál Xaver celkem elegantně, když řekl, že jsou lepší místa, kde si něco takového mohou vyříkat.

Hejma Měcháčkovo chování připodobnil k někomu, kdo je pozvaný na večeři, nají se a napije a při odchodu ucedí: „Helejte, to jídlo stálo úplně za houby, to se nedalo žrát. To víno bylo děsný a vy sám jste nějakej divnej, vůbec se mi nelíbíte, nemám vás rád.“ Komentátor prohlásil, že toto se prostě nedělá.

Nejdříve měl podezření, že šlo o Xaverovu akci, že Měcháčka zaplatil, aby takto udělal XTV reklamu, ale už si to nemyslí. „Teď už si myslím, že tu reklamu si udělal pan Měcháček, že to byl úplně normální marketing, že se chtěl zviditelnit. Nakonec, on to přiznal,“ odkázal na rozhovor v Blesku, kde prý redaktor komikovi šel na ruku a dokonce ho při rozhovoru nechal si vyhledat, že ho v XTV chtějí žalovat. Hejma dělání si reklamy přes Vrbětice odsoudil. „Tohle používat v showbyznysovém marketingu je prostě prasárna,“ řekl.

Hejma zmínil, že pro XTV dříve pracoval jako glosátor v pořadu Podtrženo, sečteno. A čas od času nějaký honorář dostal. „Byly to honoráře velmi malé, až mizivé, ale byly tam. A já když jsem poslouchal Měcháčka, tak jsem si říkal, Ondro, bacha. Ty si tady prostě bral krvavý peníze. Peníze, který podle Měcháčka přišly z Kremlu, a ty nic netušíc sis ty peníze vzal,“ obával se komentátor. A dodal, že tyto peníze byly zdaněny a šly třeba na koncesionářské poplatky, takže „krvavé peníze z Kremlu“ šly například i na mzdu Tomáše Měcháčka za jeho účinkování v pořadu „To se ví“. Dokazování, že XTV je placena z Ruska, bude mít prý Měcháček těžké.

Kromě své vlastní reklamy tuší Hejma i další motivaci, ne nepodobnou zanícení mladých komunistů, kteří nadávali, pomlouvali a udávali. „Vzpomeňme si na takové veleduchy jako Pavel Kohout, vynikající literát, intelektuál. Ty pitomosti, co vyváděl v padesátých letech a za které se pak po zbytek života omlouval, byly neuvěřitelné. A to by si pan Měcháček možná měl uvědomit, když tyhle věci říká, aby jednou nedopadl jako Pavel Kohout, který se musel až do smrti omlouvat,“ doporučil komikovi.

Podle Hejmy by možná stačilo, kdyby Měcháček přijal pozvání na veřejný rozhovor, který nakonec nemusí být v O2 aréně v kleci. „Já to klidně budu moderovat, já jim to odpískám, proč ne?“ nabídl své služby. Ale do té doby, než tuto nabídku Tomáš Měcháček přijme, nebo pokud by ji eventuálně nepřijal, si o něm Hejma myslí, že je zbabělec a pokrytec. A aféra by se podle něho měla dotáhnout do konce.

