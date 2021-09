„P*del na hrnec.“ Herec Liška školí voliče. Už to kdysi dělal, radši nevidět

Herec Pavel Liška v souvislosti s volbami zavzpomínal, jak snadno lidé zapomínají, například na rok 1968. A s tím, jak se volby blíží, prý bude záhodno se zase rovzpomenout třeba právě na rok 1968, ale i 1989. „V říjnu nás čekají další volby, bude dobré se začít rozvpomínat...“ řekl na instagramu. Není to poprvé, co Liška hodnotí volby. Na kontě už má hudební protest proti Miloši Zemanovi.

O roce 1968 psal také herec Pavel Liška na instagramu, s odkazem na Milion chvilek. Sám se narodil o čtyři roky později. „Když mi táta poprvé vyprávěl o tom co se tehdy stalo, bylo mi 10 nebo 11. Říkal jsem si, ty jóva, to se stalo tenkrát, kdysi před 15 lety, takovej pravěk. A když mně bylo už víc než 20 let, ty vole, to se stalo před 25 lety...před čtvrt stoletím!...taková nedotknutelná vzdálená minulost,“ přiznal se. Dnes mu naopak připadá doba, kdy mu bylo 20 let velmi nedávná.

„Ono to totiž asi nějak je ‚včera‘, je to blizoučko. A není teda tak blizoučko jen ten 1968, stejně blízko pak musí být i 1948, 1939.... Ta optika nahlížení na léta, která jsme nezažili je nějak úplně jiná..? Až na vlastním životě si člověk uvědomí, jak to klame. Strašně rychle zapomínáme. Tady to plevelné slovo ‚strašně‘ sedí jak prdel na hrnec. Tak si na to občas vzpomeňme. A aj na ten nejbližší 1989, který je stejně včera jako včerejší den,“ upomínal herec.

A dodal ještě: „V říjnu nás čekají další volby, bude dobré se začít rozvpomínat...“

Podpis Pavla Lišky je také pod dlouhodobou výzvou Milionu chvilek pro demokracii.

V tomto ohledu se Pavel Liška s Milionem chvilek ztotožňuje již dlouho, dokonce déle, než spolek existuje. V roce 2013, když byl poprvé zvolen Miloš Zeman prezidentem ČR, natočil spolu s dalšími herci Markem Danielem, Tomášem Matonohou a Josefem Poláškem písničku My jsme zemani, ve které se zpívá: „My jsme zemani, jedna zemina, zemanské hory, to je pičovina. My jsme zemani, jedna zemina, zemanské hory, to je pičovina.“

