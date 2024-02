„Pan Rohlík“ a jeho principy. Když se politika míchá do ekonomiky, je to vždycky špatně, vzkazuje expert

Proti všem zásadám slušného obchodování a marketingu je podle Jiřího Mikeše „hodnotové“ kádrování dodavatelů, které předvedl rozvozce Rohlik.cz, když vyřadil z nabídky výrobky organizátora zemědělských protestů. Dokonce reagoval zvoláním „to je blbec“. Problémy podle něj začaly, když politici začali hovořit do toho, co mají dělat firmy.

Pondělní příjezd zemědělců do Prahy má pro hlavní tvář protestů, zemědělce Zdeňka Jandejska, i ekonomický dopad. Nejznámější český online obchod s potravinami Rohlik.cz se rozhodl vyřadit z nabídky jeho společnost Rabbit.cz. Důvodem byla jeho politická aktivita.

Majitel Rohlíku Tomáš Čupr patří k podnikatelům, kteří jsou v přízni médií a rádi se v této pozici i ukazují.

Jednačtyřicetiletý nedostudovaný programátor, který se už na vysoké škole intenzivně pustil do podnikání na internetu, po zkušenostech z Velké Británie v roce 2010 založil společnost Slevomat, v roce 2012 objednávkovou aplikaci Dáme jídlo a v roce 2014 online supermarket Rohlik.cz.

Jako jedna z nadějí českého internetového podnikání často vystupoval v různých odborných skupinách a stal se bez nadsázky jednou z hlavních tváří českého online obchodu.

Pověst sympatického a progresivního nerda mu pomohla ustát i průšvihy jeho společnosti, třeba když v roce 2017 v jeho skladech cizinecká policie pozatýkala 85 cizinců, kteří měli být v Česku zaměstnáni načerno. Čupr se bránil na sociální síti výkřiky o StB a poznámkami o právním státě a špatných podmínkách pro podnikání. A nakonec obvinil policejní mluvčí i všechna média, která z oficiálního zdroje čerpala, ze lži.

„Až se mě zase někdo zeptá, jak stát podporuje podnikání, tak se mu vysměju,“ hrozil Čupr, kterému již rok předtím vyhostili kvůli práci bez povolení 24 cizinců z 44 kontrolovaných.

Nyní ovšem nešlo o zaměstnance ve skladu, ale o dodávky králičího masa. To Rohlik.cz odebírá právě od společnosti Rabbit CZ, vlastněné Zdeňkem Jandejskem. Ten se stal hlavní tváří zemědělského protestu a za to si vysloužil mimo jiné obvinění, že je proruský kolaborant, což europoslanec ODS Alexandr Vondra korunoval máváním papírem s ruským textem s jeho podpisem v televizním studiu.

Rohlik.cz oznámil přerušení spolupráce v pondělí po poledni, když zemědělský protest ještě probíhal.

Protesty zemědělců před ministerstvem podle společnosti omezují osobní svobody ostatních obyvatel a brání veřejnosti v běžném životě.

„Chceme tímto krokem zdůraznit, že podpora, kterou poskytujeme, je založena na principech udržitelného rozvoje, férového jednání a vzájemného respektu. Není možné, aby jedna skupina držela za rukojmí celou veřejnost a ohrožovala to, o co společně usilujeme,“ padlo v tiskovém prohlášení.

„Je také špatně, když organizátorem stávky proti současnému systému je člověk, který právě díky němu načerpal na dotacích přes dvě miliardy korun. Chápeme, že se náš postoj nemusí líbit každému, ale v Rohlíku nám jde i o principy,“ pokračovalo tiskové prohlášení.

ParlamentníListy.cz oslovily společnost Rohlik.cz s žádostí o objasnění, co tím „ohroženým úsilím“ bylo míněno.

Rovněž nás zajímalo, jak často společnost podobná „principiální“ kritéria pro posuzování svých dodavatelů uplatňuje. V minulosti rovněž za velké mediální pozornosti deklarovala, že přestane odebírat pečivo ze společnosti Penam tehdejšího premiéra Andreje Babiše, když se objevily pochybnosti o dotaci na vývoj toustové linky.

Naše otázky zůstaly bez odpovědi.

Podnikatel Čupr se ale rozhodl podělit s médii i o to, jak se rozhodnutí „peklo“, tedy o konverzaci se zaměstnanci.

Začalo to tím, že pan šéf v pondělí po osmé hodině do kolektivní konverzace napsal: Rabbit za ten dnešek vylistujeme, že ano, a vše doplnil „smajlíkem“.

O půl hodiny později už manažer Olin Novák hlásil, že za blokádou skutečně stojí majitel společnosti Rabbit CZ a že už se připravuje „návrh komunikace“.

Takhle se to tvori ?? pic.twitter.com/eZtSTr79ln — Tomas Cupr (@tomcuprcz) February 19, 2024

A krátce poté už šéf marketingu Lukáš Antoš hlásil, že připravuje tiskové prohlášení i „socky“.

Na veřejnost se dostala i Čuprova konverzace s nejmenovaným zaměstnancem, se kterým se shodnou, že žádné omezení provozu v Praze nepozorují, což je kuriózní v kontextu slov o držení veřejnosti jako rukojmí.

ParlamentníListy.cz kromě toho žádaly společnost o vysvětlení, jak se s deklarovanými hodnotami slučuje například využívání flotily elektromobilů z Číny, kterým se společnost veřejně prezentovala před dvěma lety a vozidla využívá dodnes. Na tento rozpor mnozí upozorňovali i nyní. I tato naše otázka však zůstala bez odpovědi.

Zeptali jsme se tedy Jiřího Mikeše, který je bývalým prezidentem Rady pro reklamu a rovněž dlouholetým ředitelem Asociace komunikačních agentur.

„Je to blbec,“ komentoval Čuprovu komunikační strategii. „Kdyby byl trochu moudrý, tak řekne, že jsou s jejich produkty nespokojeni,“ dodal. Politické kádrování dodavatelů je podle něj proti všem zásadám slušného obchodování.

Jsem zmatený...

„Když jsem to viděl, tak jsem se připojil k tomu bojkotu,“ dodává Jiří Mikeš.

Ten se začal šířit českými sociálními sítěmi už od pondělí. Někteří poukazovali, že firma chlubící se svými hodnotami obchází pracovní právo zaměstnáváním na „OSVČ“, tedy lidově na „švarcsystém“. Nemluvě o svérázném přístupu některých jejich řidičů.

A jiní politické angažmá ředitele Čupra spojovali i s jeho absolvováním manažerského programu „ASPEN YOUNG LEADRES“.

Český Twitter na sítí X kontroval vtipy, že je to asi jako kdyby tito „dezoláti“ bojkotovali Ferrari, na které se taky nikdy nezmůžou, a poznámkami, že slušní lidé Rohlik.cz jistě podpoří i nákupem. V rovině komentariátu se přidalo FORUM24.cz.

Druhý den se Tomáš Čupr na sociální síti vyjádřil, že je zmatený, protože mu nešlo o politiku, ale o to, že „agrobaron si bere za rukojmí běžné občany“ a o to, že jeho společnost chce raději podporovat malé a férové farmáře.

„Jak se stalo, že nás teď chce bojkotovat Rajchl a jeho příznivci? To jsou všichni vášniví velkofarmáři? Nebo teda nakonec o zemědělství nešlo?“ ptal se řečnicky.

Jsem zmatenej. Nelibilo se nam, ze agrobaron si bere za rukojmi bezne obcany. Jednali jsme, protoze male a ferove farmare podporujeme radi, hodne a dlouho. Nevedeme politicky boj, protoze si myslim, ze to firmam neprislusi (jen nas nazor, chapu). Proste jsme jen nesouhlasili s… — Tomas Cupr (@tomcuprcz) February 21, 2024

I v minulosti, když přestali odebírat pečivo z Penamu, to podle něj nebyla politika, ale pomoc „férovým pekárnám“.

Podle Jiřího Mikeše začal tento problém už ve chvíli, kdy jsme připustili, že do tržního jednání budou vstupovat politická kritéria, byť třeba maskovaná jiným slovem.

„Na začátku se řeklo, že se má podporovat udržitelný rozvoj. To znělo pěkně. Ale postupně do toho začali vstupovat politici, říkat, co ten rozvoj vlastně je a co dalšího se má podporovat, a vyústilo to v podstatě v útok na svobodu podnikání a na demokracii,“ říká pamětník reklamního trhu.

„Víte, oni to dneska všichni schovávají pod to, že si chtějí budovat „dobré jméno“. Ale dobré jméno si firmy budovaly, a velmi pečlivě, i dříve. Akorát že dříve si ho budovali výhradně tím, že chtěli nabízet kvalitní výrobky,“ dodává Jiří Mikeš.

„Když se začne politika míchat do ekonomiky, je to prostě vždycky špatně,“ uzavírá.

