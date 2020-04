„Pane Wollnere, vy nejste celá ČT!“ Na internetu došlo ke rvačce. Známé tváře. „Nezvěte už do ČT lidi z ANO,“ padlo dokonce

reklama

Vše začalo po pondělním vysílání Reportérů ČT, ve kterém hned na začátku běžela reportáž o „čínské nemoci“, tedy o skupování roušek čínskými občany, údajně na pokyny čínské vlády.

K této reportáži poslanec ANO Milan Feranec poznamenal, že Reportéři ČT „neskutečně perlí“. „V dnešní reportáži tajemně naznačili, že firma EGT EXPRESS Olomouc jako jediná česká firma zajišťuje leteckou přepravu z Číny proto, že její majitel dal kdysi sponzorský dar ANO. Žádná zmínka o letech tvrdé práce, budování obchodních kontaktů, schopnosti rychle reagovat, noci beze spánku. Jak je svět podle těchto televizních šašků jednoduchý,“ rýpl si Feranec do Marka Wollnera a jeho týmu.

Šéfredaktor Lidových novin István Léko se však zajímal, proč se vlastně Feranec na Reportéry ČT vůbec dívá. „Já jsem to neviděl tak minimum pět let. Totální ztráta času,“ prohlásil o pořadu, který Wollner moderuje už asi 16 let. Feranec odvětil, že je to studium toho, jak hluboko někdo může v nenávisti klesnout.

Přisadil si také ministr životního prostředí Richard Brabec, který prohlásil, že „koukání do žumpy“ je ztráta času.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 5194 lidí

„Takhle vypadá přátelský potlach šéfredaktora LN na zdi poslance hnutí ANO Ferance o naší pondělní reportáži. Přidá se i ministr, který je prý vždy hyperkorektní, jak pan poslanec říká v dalším, zde skrytém, komentáři. Tedy hyperkorektní v rámci zažité stranické kultury,“ označil moderátor Reportérů Lékův příspěvek.

Přidala se editorka Fora24 Johana Hovorková: „Musím říct, Marku, že opravdu doufám, že je Vaši kolegové konečně přestanou zvát do ČT komentovat dění, jako by byli nezávislí.“ Wollner dodal, že na to nemá vliv.

Wollnerův status pak začal rozebírat komentátor LN Petr Kamberský. „Tohle je úžasná přímo metaforická situace. Někdo napíše, že se nedívá na jeden televizní pořad, a je z toho útok na nezávislost ČT. Tisíce lajků, miliony sdílení, půlka mediální obce pohoršena,“ poznamenal.

A přidal k Wollnerovu statusu dvě poznámky: „Co je zločinného na tom napsat, že koukat na jeden pořad ČT je ztráta času? Já se taky nekoukám ani na OVM, ani na Reportéry. Co je v tom za útok na nezávislost? Také se nekoukám na milion dalších pořadů na Nově ani na Primě, nekoukám se ani na Rozstřel na iDNES, protože to všechno považuju za ztrátu času. Budete mne kvůli tomu hejtovat? Útočím na nezávislost ČT? Útočím tím na iDNES?“ komentoval Lékovo prohlášení.

A Kamberský také doplnil, že se jedná pouze o Reportéry ČT. „V tom je dost rozdíl. Dost zásadní rozdíl. Pan Wollner asi nepochopil, že on a jeho pořad nejsou celá ČT, dokonce nejsou ani zpravodajství ČT,“ řekl.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Nakonec ale bylo poznámek o něco více než dvě. „Zpravodajství ČT, ačkoli k němu mám spoustu výhrad, je na naše poměry špičkové (spoustu výhrad mám k vlastnímu médiu). Kvalitu ČT24 dokonce hájím, ne úplně zřídka, i tady na Facebooku. Ale to neznamená, že budu adorovat všechno z dílny Reportérů. Dokonce hodně lidí přímo z ČT vám mimo záznam řekne, že Reportéři (a 168) vedou své svaté války, místo aby dělali novinařinu.“

A okomentoval i osočení, že Léko s Ferancem mluví přátelsky: „Že mluví přátelsky s anonisty? Já taky vedu na Facebooku velmi přátelský potlach s poslanci a exponenty ODS, někdy STAN, někdy lidovců, topku si moc nevybavuju, ale se spoustou lidí od Schwarzenberga... Společně si zanadáváme na ledacos. Ano, je v tom rozdíl, ale není zásadní. I Brabec i Ištván se mohou pošklebovat Reportérům, jako si já třeba s Janem Zahradilem občas rejpneme do Respektu. Ale to je všechno marno: Léko zaútočil na ČT, jaky prší. Dle mého skromného názoru je to stejně tak dokladem toho, jak šéf investigativního pořadu veřejnoprávního média vede svou svatou válku proti jedné partaji...“

Ale Wollner se nenechal zahanbit a prohlásil, „že to přeci vysvětlil“, a osočil Kamberského, že ani neumí číst. Lékovi prý názor nebere, ale je mu podezřelá „potřeba se přidat ke stranickému nadávání na zdi poslance“. Léko tak podle něho přiznal barvu, že kope za ANO.

Psali jsme: ,,Lžou vám. Není to jen tak." Ivan Langer u Soukupa šokoval občany, pokud jde o virus „A kolik takových znáte? Ona je štvala. Pravda a láska?“ Ještě jednou Tereza Spencerová: Pravda o ní VIDEO To musel Babiš čumět: Vlezli mu před úřad. A nadávali. Třeba žena, které jste dali pěknou „čočku“ A už dost! řekl Zahradil, pokud jde o peníze EU



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.