„Paní Nováková, co tomu říkáte?“ Tlustý rozebral, co se chystá v Bruselu. A nevyloučil náš odchod

Hned několik politiků komentoval Vlastimil Tlustý v dalším vydání pořadu Podtrženo, sečteno. Například bývalého premiéra Sobotku, Janu Bobošíkovou nebo Dominika Feriho. Zmínil také obstrukce a vyslovil otázku, co se stane, když po volbách bude opozice ještě slabší než teď, zda bude obstruovat volbu do Rady ČT další 4 roky. Ale větší starosti mu dělá EU. „Nové daně, všechno bude dražší, všechny pohonný hmoty, dřevo na spalování, plyn, za všechno se bude platit,“ odhaduje budoucnost, pokud se plány EU uskuteční. Životní úroveň Čechů pak prý poklesne o čtvrtinu až polovinu.

Tušil prý, že za Volný blok bude kandidovat Jana Bobošíková. „Takovým pilířem bloku pana Volného je jistá paní Volfová. A paní Volfová byla nejbližší spolupracovnicí paní Bobošíkové na politické scéně už někdy před deseti lety. Takže když Volfová je u Volného, tak Bobošíková je s Volfovou u Volného,“ odhalil Tlustý o bývalé poslankyni ČSSD. Odhadnout, jestli se Volný do Sněmovny dostane, je podle něj těžké. Dělá nepřehlédnutelnou kampaň a se svými zdroji se zviditelňuje dobře, usuzuje bývalý politik. „Velkej rozruch za málo peněz, ale je v médiích. Někdy je to více, někdy méně povedené, ale do médií se dostává, já bych ten úspěch nevylučoval,“ byl opatrný komentátor.

Vlastimil Tlustý měl také komentovat Dominika Feriho, který už se vrátil do ČR. Podle něj si Feri dodává sebedůvěru a ukazuje, že je na tom výborně. Čemuž Tlustý nevěří. „Chlapec bude v těžké depresi, má na krku vyšetřování,“ odhaduje. A není ani vyloučené, že se Feri vrátil, aby ke SPOLU přivedl hlasy těch, kdo mu věří.

Diskuse se stočila k mimořádné schůzi Sněmovny, která neproběhla, protože se sešlo málo poslanců. Xaver poznamenal, že koneckonců proč by poslanci chodili, když se ve Sněmovně obstruuje. Obstrukce jsou podle Tlustého krajní nástroj, ale funkční, například při blokování volby Rady ČT. „Ale ti, co to dělají, mají zajímavý předpoklad. Oni si myslí, že po těch volbách posílí. A že pak už. Ale teď si představte, že oni obstruují, když jsou silní a mohlo by to docela dobře dopadnout. Až zeslábnou, co budou dělat? Další 4 roky obstruovat?“ tázal se Tlustý.

Ale hlasování a obstrukce v českém Parlamentu jsou podle něj nepodstatné oproti tomu, co se schvaluje v Bruselu, tedy jaké bude „blaho“. „Nové daně, všechno bude dražší, všechny pohonný hmoty, dřevo na spalování, plyn, za všechno se bude platit. A to bude konečně pořádná diskuse. Protože to kdyby se stalo, já myslím že ne, ale to kdyby se za těch 10 let stalo, ten jejich nápad, tak tady v té zemi poklesne životní úroveň o čtvrtinu až polovinu,“ popsal neradostnou budoucnost.

A je podle něj se potřeba zeptat. „Paní Nováková, co tomu říkáte? Bude blaho, budete ochráněná před těma divnejma plynama, ty už vám škodit nebudou. Akorát když se vykoupete, tak to bude stát dvakrát tolik,“ načrtl scénář, který by kvůli EU údajně nastal. Tlustý prohlásil, že tak „blbý“ politický program za svůj život ještě neslyšel.

„Ono to má určitou strukturu. Ti na jihu, co mají aspoň trošku sluníčko, to vyřeší solárními panely, ale co my tady, chudáci, co topit musíme?“ spekuloval komentátor dál. Pár lidí v Česku si také solární panely pořídí. „Ale co ti chudáci v těch panelácích, ti mají malou střechu,“ rýpal dál do plánů EU. Podle něj to klidně může zajít až k referendu, kdy se zjistí, že o „blaho“ z EU není velký zájem. A velká akce vyvolá velikou reakci.

