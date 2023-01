„Pavel? Jde jim o víc než o Hrad.“ Zwyrtek Hamplová temně naznačila. A přemohla se

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se rozhodla ve druhém kole prezidentských voleb podpořit svým hlasem expremiéra Andreje Babiše (ANO). Nebylo to však dle ní jednoduché rozhodnutí. „Dva roky byla jeho vláda můj úhlavní nepřítel, a chyby kolem covidu nehodlám zapomenout,“ shrnula, že to je pro ni „ryzí pragmatismus“. Hlas pro generála Petra Pavla prý považuje „za riziko velkého ‚neznáma‘“. O to, kdo bude český prezident, pak dle senátorky v následujících volbách primárně nejde. „Cíle jsou patrně vyšší… A proto ta nervozita až hysterie,“ míní. Dle ní jde „o velmi vysokou hru“.

reklama

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 6% Pavel a jeho příznivci 92% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 799 lidí na svém facebookovém profilu shrnula, že svou podporu pro Babiše dlouho rozmýšlela. „Přiznám se – měla jsem blízko k tomu tentokrát nevolit. Když se však ze strany tábora PP začal pořádat hysterický až nenávistný hon na Andreje Babiše, zpozorněla jsem. A kladla si otázku – proč to dělají? Čeho se bojí? Proč na pódiu nastavují úsměvy, a pod pódiem rozdávají píšťalky a sabotují kampaň toho druhého? Proč ty urážky? To tu přece nikdy nebylo…“ A začala si rozebírat situaci, nastínila.



Senátorka píše, že „vstup generála do politiky motivovala před pár lety americká ambasáda“ a poukázala na jednu z hlavních osobností z řad Pavlových podporovatelů, jímž je bývalý diplomat Petr Kolář. „Generál sám má v politice nulové zkušenosti a mizivé kontakty. Ty má jako bývalý diplomat spíš právě Petr Kolář,“ míní.



„Zázemím generála je NATO a USA… Na jeho setkáních s občany proto málokdy vidíte českou vlajku. Byl by spojencem vlády Petra Fialy, která naši zemi ekonomicky ničí… Ani on sám ekonomice příliš nerozumí. Rozumí jen vojenským věcem, a to je patrně jeden z důvodů, proč je na Hrad tak tlačen… pro vojenská témata bude mít pochopení. Pak jsou tu sponzoři… ti nemusí, ale mohou chtít vděčnost. Velmi málo o generálovi vlastně víme – jen to, že si ho mnozí na Hradě přejí… Možná víc, než on sám. A pak známe budovaný mediální obraz… Tedy známe velmi málo….“ tvrdí Zwyrtek Hamplová.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Forma Pavlovy kampaně dle ní pak „připomíná nástup všech diktatur – kdo nejde s námi, jde proti nám a je nepřítel, tomu nasvědčuje“.



O to, kdo bude český prezident, dle senátorky v následujících volbách nejde. „Cíle jsou patrně vyšší… A proto ta nervozita až hysterie,“ myslí si.



Pavel by dle ní „plnil představy těch, kdo ho pro tuto roli připravili, finančně podporují, a v dané funkci potřebují“. „A generála s těmito riziky v čele České republiky nechci. Nevím, kdo stojí za ním, a nevím, co ti lidé chtějí… To je v dnešní době nebezpečné…“ zní od političky.



To však prý neznamenalo, že by automaticky chtěla podpořit Pavlova protikandidáta – šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten je dle ní však „alespoň nadějí v úsilí o mír a nezatažení naší země do zbytečné války“ a myslí si, že též „rozumí ekonomice“ a „hlídal by spolehlivě vládu“, „není zavázaný sponzorům“ a „má už teď v Evropě důležité spojence“. „A hlavně – mluví sám za sebe, ne za jiné… a i když někdy řekne sprosté slovo, je svůj…“ stálo dále v úvaze senátorky, jež se vyjádřila, že je generál Petr Pavel „nepochybně kandidátem blízkým vládě Petra Fialy, USA, NATO a Bruselu“.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiše prý nakonec požádala o „osobní schůzku a osobní rozhovor“, což dle senátorky bylo „odvážné“. „Mluvili jsme absolutně na rovinu a otevřeně. Já si s ním vyříkala covid, kde i on konstatoval, že prostě důvěřoval odborníkům, a nemá absolutně nic proti tomu, aby viníci nesli odpovědnost, a pak jsem chtěla znát jeho vztah k samosprávě – k obcím a městům. Můj srdeční obor… Plně je respektuje, oceňuje, a samosprávu považuje za velmi důležitou,“ shrnula své pocity ze schůzky s Babišem s tím, že ten dle ní „za primární a akutní považuje dosažení míru, a záchranu ekonomiky České republiky i Evropy, která se nerozvážnými kroky potápí“.



Dle senátorky je Babiš „sázka na jistotu“, jelikož prý „nechce prezidenta, který může být loutkou jiných“ a má být též „čitelným“ kandidátem. „Před půl rokem by mne to nenapadlo. Dnes je to ryzí pragmatismus,“ míní.

Ve svém předchozím příspěvku týkajícím se volby nové hlavy státu pak Zwyrtek Hamplová více rozvedla svou domněnku, že „kdyby šlo jen o křeslo prezidenta, nebyl by souboj tak vyhrocený“ a že tu „mohou být jiné cíle“.



Senátorce prý schází informace „za koho ‚kope‘“ bývalý diplomat Petr Kolář a to „jakou roli“ dle ní „v těchto všech letitých plánech hraje jím připravený kandidát do funkce prezidenta“. „Musí jít o velmi vysokou hru, a přiznám se, že pochybuji, že v ní jde primárně o české občany. Kvůli nim jistě čtyři roky kandidaturu generála na popud americké ambasády nepřipravoval, jen se bez nich prostě neobejde,“ šíří Zwyrtek Hamplová ve svých tvrzeních.



„Smekám současně před tím, jak mnoho voličů přesvědčil, že generál je pro ně v tuto dobu ten nejlepší, a také chápu jeho emoce, když mu svérázný Andrej Babiš vstoupil do jinak patrně snadného a profesionálně připravovaného plánu dosadit na hrad ‚svého‘ člověka,“ píše dále.

Fotogalerie: - Pavel na Pavláku

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 6% Pavel a jeho příznivci 92% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 799 lidí

„Proto ty hrubé urážky, proto ty útoky, protože patrně toho svého generála na tom hradě (o kterém kdysi uvažoval sám), opravdu nutně potřebuje. Bylo by tedy dobré dozvědět se, do jaké celkové mozaiky volba generála Pavla spadá, a jakou roli a pro koho by na hradě plnil,“ pokračuje a míní, že Kolářovi „v tyto dny ujíždějí nervy tak, že zapomíná na diplomatickou mluvu“.



Myslí si, že „lidé kolem generála se nebojí toho, že bude zvolen Andrej Babiš, ale zachvátila je panika, že by nebyl zvolen generál, protože ho tam prostě nutně potřebují“. „Proto by hrubě útočili na každého, kdo by jim ty plány narušoval. S nadsázkou si dovolím říct, že kdyby žil a kandidoval do funkce prezidenta v druhém kole Karel Gott, možná by se začalo tvrdit, že falešně zpívá...“ píše, že tedy prý „vůbec nejde o Babiše“.



„Lobbista a bývalý diplomat Petr Kolář se nechal slyšet, že: ‚Andrej Babiš je záludný, podlý a odporný lhář, který je hanbou, ostudou, ale i ohrožením bezpečnosti našeho státu, ohrožením míru a fatálním ohrožením důvěry našich spojenců v naši spolehlivost.‘ A jeho přítelkyně a bývalá moderátorka ČT Světlana Witowská se přidala, že ‚v Polsku a Pobaltí se musejí děsit toho, koho si zvolíme za prezidenta‘,“ pokračovala senátorka. A komentovala: „Já se na rozdíl od paní Světlany děsím toho, že hrajeme ve hře, jejíž scénář tak úplně neznáme. Ono tomu napovídá i jmenování těch států. Něco se chystá? V Česku o tom v každém případě nevíme…“

Psali jsme: „Babiš válcuje!“ Pavlovi fanoušci trpěli nad Řezníčkem z ČT. Překvapivě

Uzavírá pak vše se slovy, že „– před oponou to vypadá líbivě“, ovšem má obavy z toho, co se „děje za oponou“ a z čeho „patrně pramení ona hysterie, že by to ‚nemuselo vyjít‘“.

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Za koho lobbista a bývalý diplomat Petr Kolář kope? Senátorka Zwyrtek Hamplová: Německo 30. let? Nebo o co tu jde? Senátorka Zwyrtek Hamplová: “Předvýběr” České televize? Jasné NE! My se dobrovolně ničíme, svět toho využívá. Senátorka Hamplová o „Putinových pátých kolonách“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.