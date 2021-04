„Pekarová Adamová ví o Sputniku přesně tolik jako Greta Thunbergová o penisech!“ U Xavera to zase žilo

reklama

První nová informace, k níž Stonjeková přidala svůj komentář, se týkala bronzové sochy Grety Thunbergové, kterou vztyčila Winchesterská univerzita v Británii. „Když jsem se na ni dívala, tak musím říct, že ta socha je povedenější než socha tehdy Věry Špinarové v Ostravě, která vypadala jako pan Milan Šteindler. Je vidět, že ve Winchesteru, tam ty sochy umějí,“ podotkla.

Vztyčení této sochy však vyvolalo mezi tamními obyvateli bouři, především kvůli finančním nákladům, což Stonjekovou nepřekvapuje. „Nedivím se, že to vyvolalo vlnu emocí, protože v přepočtu stála 720 tisíc korun,“ uvedla s tím, že v době koronakrize si lidé umějí jistě představit využití takové částky mnohem lepším způsobem.

Jednu sochu si podle jejích slov Greta přece jen zaslouží. „Když jsem byla v Edinburghu, tam je socha psa Bobbyho. Guggenheimovo muzeum má sochu obrovského pavouka. Tak proč by Winchester nemohl mít Gretu Thunbergovou? A rasově je to také vyvážené: je to sice běloška, ale socha je očividně tmavá,“ podotkla Stonjeková.

Gretina sláva podle Stonjekové stejně pomalu, ale jistě upadá, o pozornost se tak snaží skandálními výroky. Například když prohlásila, že „kvůli znečištění planety mají muži menší penisy“. „Zřejmě si na to ve svých sedmnácti letech dělala nějaký research a tohle jí vyšlo. Každá žena má své poznatky a nepotřebuje k tomu sedmnáctiletou Gretu. Snaží se dostat do povědomí kontroverzními výroky,“ pousmála se komentátorka nad tím, že se pokouší řešit problematiku sexuologie, když klima už tolik „nefrčí“.

Ještě více se však zhrozila nad výroky šéfky TOP 09 Markéty Adamové Pekarové, které na sociální síti Twitteru sdílela k ruské vakcíně: „Sputnik V má zásadní vedlejší účinky. Slouží k destabilizaci země – Slovensko je toho zářným příkladem. Je to v první řadě politická vakcína. Rusko ví, že nemá kapacity, aby ji dodávalo v dostatečném množství, ale přesto díky ní rozvrátilo vládu. A o to jde Kremlu především.“

Po citaci tweetu si Xaver Veselý neodpustil poznámku. „Trošku mám pocit, že ona o té vakcíně ví přesně tolik jako Greta o penisech,“ konstatoval moderátor, jehož slovům Stonjeková pobaveně přitakala.

A poté komentátorka bez servítek spustila: „Markéta Adamová Pekarová... to je taková, jak to říct, taková redaktorka závodního časopisu Rudá vatra. Jenže zatímco Jasánkovi se politické říkanky krásně rýmovaly, tak jí se tohleto nerýmuje. To je ten zásadní problém,“ uvedla.

Jedním dechem dodala: „Když ji poslouchám, nejenom v záležitostech s vakcínami, ale i v jiných věcech, vůbec nepochybuji, že kdyby se narodila sto nebo devadesát let zpátky, že by v té osudové době nosila šáteček, chodila by na pole sbírat amerického brouka. Ten člověk se ve všem snaží hledat politiku, která tam ani není. Tohle je hezký vhled do nitra Adamové Pekarové – redaktorky závodního časopisu Rudá vatra. Snaží se tu hlásat ty lepší zítřky, jenom to teď dělá rafinovaně: hezky se u toho usmívá v hezčích šatičkách,“ uvedla komentátorka.

Společně na adresu Adamové Pekarové vtipkovali: „Slyšel jsem v kuloárech, že jí vždy v pondělí ráno zavolají z Moskvy, kolik se jim podařilo vyrobit vakcíny, aby to mohla komentovat,“ uvedl Veselý. „Já myslela, že jí zavolají, aby věděla, co má vůbec říkat a co si má myslet. Je to TOP 09,“ přisadila si Stonjeková. „No, musím říct, že mě baví, mám je ve sbírce zvadlých růží,“ dodal moderátor.

Moderátor Veselý pokračoval, že další adeptkou do jeho sbírky zvadlých růží by byla i poslankyně Olga Richterová. Ta v posledních dnech čelila velké vlně kritiky pro svou reakci na skon miliardáře Petra Kellnera. „Trošku se mi z toho zvedá kufr,“ reagoval Veselý na způsob, kterým politička vyjádřila upřímnou soustrast.

Ocitoval její slova: „Při pádu vrtulníku zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner. Další připomenutí, že peníze nejsou zdaleka vše, mnohdy naopak. Soustrast pozůstalým a nám všem,“ uvedla Richterová, která se po vlně negativních reakcí za svůj příspěvek později omluvila.

Celá tato záležitost pirátské poslankyně podle Stonjekové ilustruje, v jak podivné době žijeme, když se soustrasti vyjadřují někde na Twitteru. „Podle mne sociální sítě nejsou ideální místo, kde někomu vyjádřit upřímnou soustrast. Nevím, jak dalece znala paní Richterová členy rodiny Petra Kellnera, ale pokud je neznala, tak tam padá i důvod jim nějakou upřímnou soustrast vyjádřit veřejnou formou,“ míní komentátorka, které nepřišlo vhodné ani to, že v takové chvíli Richterová přidává ke svému vyjádření hashtagy.

Poté příspěvek pirátské poslankyně okomentovala v širším významu. „To jádro věci je, že Piráti těžce skrývají svoji nelásku ke kapitalismu, nelásku k těm bohatým lidem, strašně těžce v sobě skrývají toho malého komunistu. Teď to postupně vyvěrá na povrch,“ podotýká, že se pouze ukazuje pravdivá póza členů Pirátské strany.

Moderátor ještě více popustil uzdu svým emocím. „Je to nezralý člověk s úchylným uvažováním. Je to hrůza. Hrozná je představa, že by nám měli takoví vládnout. Je to děvče, které by se mělo vrátit do školy a naučit se chovat. Je to odporné. Já v tom cítil něco strašně zlého, je to zcela asociální,“ odsoudil Xaver Veselý chování Richterové.

Stonjeková jej upozornila, že přesně na takových lidech jsou ale Piráti založení. Spíše jí přijde zajímavé, že zatímco u jiných stran by něco takového stěží prošlo, Pirátské straně to prochází. „Nevím, zda tomu ale říkat nezralost. Myslím, že by byla schopna něco takového napsat v padesáti. Je to odbornice na sociální věci, ale příliš sociálního citu zde neprojevila,“ shrnula komentátorka, že šlo o zcela nepochopitelný a zbytečný počin.

„Byla absurdita, že se tak strašně snažili Trumpa vystrnadit, že jim bylo úplně jedno, kdo jej vystřídá. Už i demokraté si uvědomili, co to za tu svou stranu nechali zvolit,“ zmínila sepsaný dopis, v němž demokraté požadují, aby Biden nebyl ten jediný, kdo může disponovat jaderným kufříkem.

Dění vztáhla i k České republice. „V tuzemském prostředí Bidena nejvíc podporovali ti, kteří nejvíce kritizovali Miloše Zemana kvůli jeho zdravotnímu stavu. Nakonec se ale dostali do situace, kdy podporují Bidena, který na tom je špatně i duševně,“ doplnila Stonjeková.

„Říkám si, jestli oni dva jsou na tom psychicky hůř než ta Richterová, protože ta je podle mě úplně zralá na psychiatra,“ neodpustil si poznámku moderátor, kterému skutečně od jisté chvíle leží Richterová v žaludku. „Já tyto věci neumím odpouštět. Do voleb to každý den někde připomenu!“ zamračil se znechuceně.

„To ji ten tweet vyšel hodně draho. Je to možné, to, co napsala Richterová, by byl schopný napsat i ten Biden. Jen si představte, jak to vadí vám a jak muselo být lidem z Kellnerovy rodiny,“ uzavřela Stonjeková nadobro téma Richterová.

Následně se pozastavili u vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), který v nedávném rozhovoru pro XTV zdůraznil tři věci: „Robert Šlachta ať nejprve vysvětlí svou půjčku. ČSSD nikdy nepůjde do vlády s SPD. Ruská firma při dostavbě Dukovan je politické riziko.“

Komentátorku ze zmíněného rozhovoru zaujalo i Hamáčkovo vyjádření, že kdyby se někdy mělo stát, že Okamurova SPD vyhraje volby, tak by emigroval. „Zajímavé, emigrací už tu dlouho nikdo nehrozil, asi proto, že tu dlouho nebyly volby,“ podotkla.

Co se týká Hamáčkových slov na adresu Šlachty, to komentovala slovy: „Myslím, že Šlachta by měl vysvětlovat úplně jiné, podstatnější věci. Daleko víc by mě zajímala jeho role, kterou sehrál při pádu Nečasovy vlády a instalaci Babiše, to stále ovlivňuje naši současnost,“ upozornila, že okolo Šlachtovy osoby se dějí podivnější věci k vysvětlování.

Prohlášení, že ČSSD nikdy nepůjde do vlády s SPD, označila jen za pouhé oblíbené vymezování se před volbami. „Z toho po volbách stejně vždy sejde. To vymezování se vůči SPD je trochu zvláštní. I z důvodu, že zde není voličský překryv. Ukáže se, že kdyby byla možnost, tak ČSSD, která je na hraně, by šla do vlády i se Smolíčkem pacholíčkem, s jeskyňkami, úplně s kýmkoliv,“ odhaduje Stonjeková.

Stranou nezůstal bývalý premiér Mirek Topolánek, který nedávno sdílel názor, že ODS nikdy nehrála při zdi, potřebuje zase dostat hlad po vítězství. Veselý jej neváhal označit za „komika“. „On byl vždy komik, jen jednu dobu to skrýval,“ zasmála se Stonjeková. „Jednou za čas se vždy vynoří, zahlásí něco do médií, to si říkám, zda ztratil paměť, nebo sází na to, že ji ztrácíme my. Musím říct, že s věcmi, keré říká, nemám vždy vnitřně problém,“ připustila. „Problém mám ale s tím, že vždy udělal nakonec pravý opak toho, co říkal,“ dodala Karolina Stonjeková závěrem.

