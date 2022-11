„Petr Pavel nedodržel slovo generála.“ Historický den, vstoupil do prezidentské volby komentátor

reklama

„Zase na mě dneska vyšel historický den. Generál Petr Pavel se dneska omluvil za generála Petra Pavla. Teda málem. Málem to zase vyšlo. Ale víte, jak to je s generálem. Když se začne omlouvat, tak to nikdy není omluva. Pojďme na generála Pavla, vulgo agenta Pávka. Ten nám dopřává agonii, protože se furt omlouvá a furt to není dost. Pořád se omlouvá za něco, co nám ani tolik nevadí, a sice členství v KSČ, i když ne ledajaké členství v KSČ. Byl to šéf základní organizace. To už něco znamenalo. Člověk už musel být trošku uvědomělejší. Ale generál Pavel furt odmítal trošku tak jako projevit lítost nad tím, že se cvičil na vojenského špeha u tajné vojenské rozvědky, u vojenské obdoby StB a mimochodem jsme se taky dozvěděli, jaký krásný sovětský životopis si napsal tehdy v 80. letech, aby se mu ta kariéra líp dařila. A dneska se teda za ten vojenský životopis omluvil,“ pravil Holec.

Anketa Kdo má větší „škraloup“ z dob minulého režimu? Babiš 7% Pavel 86% Nemají si navzájem co vyčítat 7% hlasovalo: 14479 lidí

Vedle toho Holce také zaujalo, co v životopisu ocenil generál na své druhé ženě. Že hodně mlčí. „To voličky jistě ocení,“ poznamenal s pousmáním Holec.

A hned zdůraznil, že se generál cvičil na špiona a dává najevo, že ho to bavilo, ač by se za to měl z Holcova pohledu omlouvat.

„Generál Pavel, jak už to bývá u lidí, kteří si hrají na morální majáky, tak říkal, že bude kandidovat jen když bude kandidovat i Andrej Babiš. Nakonec tu svoji kandidaturu vyhlásil ještě dřív, než ji vyhlásil Andrej Babiš, takže nedodržel slovo generála, slovo vojáka by se řeklo, ale dobře,“ uhodil na prezidentského kandidáta.

„Ale on pak taky řekl, že Andrej Babiš je bezpečnostní hrozbou pro Česko. To nevím, z čeho to vydedukoval, jestli si to taky někde přečetl v nějakým svým životopise z 80. let, protože Andrej Babiš byl ve vysoké politice osm let a v Česku se žádná bezpečnostní hrozba neudála,“ pokračoval Holec.

Do kontrastu proti slovům generála Pavla postavil projev Andreje Babiše, který 17. listopadu 2019 nemlžil a otevřeně přiznal, že před rokem 1989 nebyl tak statečný jako Havel.

Poté se znovu vrátil k Pavlovi, připomínal, že ho podpořil i lídr koalice SPOLU a premiér Petr Fiala (ODS) a Pavel v jednom rozhovoru do médií kritizoval vládu, že v časech energetické krize přijímá některá opatření příliš pozdě.

Fotogalerie: - Prezidentští kandidáti na Národní

Holec si do generála slovně bouchl i jinak. Vytáhl sklenici s omáčkou a spustil. „Mně se zdá, že generál Pavel je tady v tý sklenici zavařenej, tady v tý omáčce krásně tučný. A jednou to někdo otevře, hodí to na pánev a usmaží ho v tom. Já si aspoň teda přeju, aby ho v tom usmažili voliči, protože tohleto je takový pokrytectví a věčný lhaní nebo pololhaní od prezidenta úplně nechcete. Já si říkám, proč nevzal Pavel tu omluvu jako přes kopírák od Andreje Babiše a trochu ho vykradl,“ doporučil Pavlovi komentátor jednomu favoritovi prezidentské volby, aby vykradl favorita druhého.

Konstatoval, že jak Babiš, tak Pavel mají za sebou komunistickou minulost, ale ta Pavlova je z Holcova pohledu mnohem horší, jen voličům pětikoalice, tedy voličům ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN, toto nevadí. Ale u Babiše to řeší. Podle Holce je to pokrytectví prvního řádu.

Poté se obul i do již zmíněného Petra Fialy. Holec má dojem, že Česká televize nechává Fialu volně lhát ve vysílání a nevstupuje premiérovi do promluv. Vycházel přitom z Fialova povídání s Michalem Kubalem, který z Holcova pohledu ani nemrkl, když Fiala vykládal, jak vláda pětikoalice pomáhá v časech energetické a inflační krize lidem a že jim začala pomáhat jako jedna z prvních evropských vlád, když jako jedna z prvních vlád zastropovala ceny energií.

„Já to beru od profesora z Brna jako skvělej humor, kterej normálně nebejvá jako kopa legrace. A Michal Kubal jenom kejvá a nechá profesora Fialu takhle krásně lhát,“ kroutil hlavou Holec, jenž je přesvědčen, že Fiala v poslední době lže stále častěji. Ale prochází mu to, protože na straně vlády stojí jak Česká televize, tak server Seznam Zprávy. Tak to vidí Petr Holec.

Obočí pozvedal i nad tím, že chce premiér Fiala řešit i šálu Viktor Orbána, na které se objevila mapa tzv. Velkého Maďarska.

„On je Petr Fiala trochu pod pantoflem paní Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), které Orbán nedá spát. ... Ona označila Orbána za trojského koně Ruska a asi si nevšimla, že Viktor Orbán šéfce Evropské komise Ursule von der Leyen řekl, ‚to jste se snad zbláznila, to nás chcete zničit, my potřebujeme výjimku‘, když mluvil o embargu na ruský plyn. A za tohle se pak pochválil Petr Fiala, jak je jeho zvykem,“ nechal se slyšet Holec.

