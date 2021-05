„Pí*a, pí*a, pí*a. Kur*a, to se mi ulevilo.“ Novotný utržený ze řetězu. Pustil se do Benešové. Poslal jí i smsku

„Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je člověk, kterého si prostě vážím a vždy na mě působil důvěryhodně a profesionálně. Marie Benešová je píča. Nést následky tohoto výroku jsem samozřejmě připraven. PÍČA PÍČA PÍČA KURVA TO SE MI ULEVILO,“ napsal na svůj twitterový profil Pavel Novotný.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je člověk, kterého si prostě vážím a vždy na mě působil důvěryhodně a profesionálně. Marie Benešová je píča. Nést následky tohoto výroku jsem samozřejmě připraven. PÍČA PÍČA PÍČA KURVA TO SE MI ULEVILO. pic.twitter.com/AB2KsyFcIT — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 14, 2021

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Teď mi došlo, že jsme si kdysi psali a mám na ni kontakt,“ napsal dále Novotný a svěřil se i s tím, jakou SMS zprávu Benešové poslal. „Vážená paní ministryně. V souvislosti s rezignací pana nejvyššího státního zástupce Vám sděluji, že jste normální píča. Tuto sms jsem napsal osobně já při plném vědomí a ničím neovlivněn. Jste prostě píča a to vesmírná pravda. Pavel Novotný, starosta MČ Řeporyje,“ uvedl.

Teď mi došlo, že jsme si kdysi psali a mám na ní kontakt. pic.twitter.com/lVuXP8zPS8 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 14, 2021

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se vzdal funkce, jeho mandát zanikne ke 30. červnu.

„Tlaky jsou poměrně velké. Ne že bych byl někdo, kdo by se bál, ale když věnujete většinu času těmto půtkám, tak si myslím, že je to celkem zbytečné,“ poznamenal Zeman ke svému odchodu. Píšou to mimo jiné například Novinky.cz. Jako hlavní tlaky uvádí právě ty od šéfky resortu justice Marie Benešové.

Ta to však odmítá. „Přes měsíc jsem se s ním neviděla. Kde a kdy jsem na něj tlačila? Nevyměnili jsme si jediný dopis. Na schůzky na ministerstvo vnitra a na vládu šel, aniž by mě informoval, takže byl velmi suverénní. Kdyby měl tedy strach z mých kroků, tak by se k tomu asi takto nepostavil,“ uvedla Benešová, jež chce Zemanova nástupce jmenovat ještě před říjnovými volbami.

Zároveň také uvedla, že Zemanův krok ji překvapil, odmítla i to, že by oním tlakem měla být zmiňovaná kárná žaloba, již chtěla Benešová na Zemana podat. Zatím tak však neučinila. „Nedávno jsem k tomu poslouchala pana Šlachtu v televizi, kde měl stejný názor, že je tady dozor, dohled, a dál to nejde. To znamená, že Zeman nemůže predikovat, jak kauza Vrbětice dopadne, to je velmi odvážné. Myslím si, že to i trochu zpolitizoval, protože na takových schůzkách neměl co dělat. Byl to můj názor,“ poznamenala Benešová.

Novinářům o Zemanově konci po dnešním zasedání vlády řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím, že kabinet vzal Zemanovo rozhodnutí na vědomí. Zeman svůj krok oznámil dopisem, ve funkci skončí po deseti a půl letech.

Odejít chtěl již dříve, zůstával však kvůli vyšetřování vrbětické kauzy. Ve chvíli, kdy je již zveřejněná, se Zeman nebojí, že by se to celé „zaseklo“. Věří i v to, že státní zastupitelství bude pracovat dál stejně jako pod jeho vedením.

Zeman funkci zastává od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším zástupcem ze všech členských zemí.

Psali jsme: SPOLU: Praha musí podpořit stát Izrael Johnová (Praha sobě): Zejména v oblasti prevence není podpora rodin systematická Regionální TV: Šli jsme na hranu, ve svém důchodovém věku jsem si musel vzít milionový úvěr, abych si udržel lidi Okamura (SPD): Krach podniků má na svědomí Babišova vláda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.